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舒芙蕾竟然才第三！盤點台灣人最愛法式甜點Top 20

2020-01-27 12:02DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

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安慰靈魂的滋味

對甜點控而言，法式甜點肯定在此生必吃清單中，而且排名相當前面，法式甜點既精緻又美味，無論是什麼種類，總能大大滿足人們的視覺和味覺，看著就垂涎三尺～

漂亮可愛的外表加上撫慰味蕾的味道，讓它們不僅是美食也是超級精品，品嚐一口更是驚豔滿滿！DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出台灣網友最愛的法式甜點，看看有哪些經典到不行的美味入榜！

Image source:FB/SOGO 百貨

閃電泡芙 示意圖

第10名：聖多諾黑塔

聖多諾黑塔是一個法國甜點師傅Saint-Honore將酥塔、小顆泡芙與馬卡龍、鮮奶油等法國經典甜點元素集合而成，誕生出如今超受歡迎的法國小點！聖多諾黑塔的底部是酥脆千層派皮、周圍圈繞沾上焦糖的泡芙，中間擠上一層美味的卡士達香草奶油餡，看起來像皇冠一般的造型十分討喜。

image source:fb/P.f. 甜點設計

第9名：歌劇院蛋糕（歐培拉）

歌劇院蛋糕其實就是法國流傳百年的甜點「歐培拉」，浸過咖啡糖漿的蛋糕體塗上一層巧克力奶油和咖啡奶油，最後抹上黑巧克力，法式「歐培拉」的正統做法會在蛋糕上點綴食用金箔，象徵著巴黎歌劇院的金色屋頂，層層交疊的風味讓人吃過難忘，俺足不少巧克力控和咖啡迷的心啊！

image source:fb/甜婆寓所

第8名：法式千層派（拿破侖派）

法式千層酥也就是拿破崙派，據說是17世紀著名大廚所創，好吃的酥皮至少必須反覆對折6次，一層層慢慢刷上酒香，用上三層酥皮夾著美味的卡士達醬、起司醬、果醬等，從外觀看來就不同凡響，一口咬下去，酥脆餅皮咖滋裂開，包裹著濃郁餡料在舌尖化開，難道這就是幸福的味道嗎～

image source:fb/大溪拿破崙派

第7名：草莓芙蕾傑

草莓芙蕾傑其實就是「法式草莓奶油蛋糕」，光看名稱就覺得超美好，海綿蛋糕體加上奶油與新鮮的大紅草莓，鋪上一層粉紅色糖杏仁膏，讓人想拒絕它都難如登天！而如今除了經典雋永的傳統草莓奶油口味之外，還有不少師傅會加入像是栗子、抹茶等不同食材，讓口味更有變化。

image source:寧靜樹手作甜點

第6名：可麗露

可麗露是源自法國波爾多地區的家常小點，外形小巧可愛像個驚致得鈴鐺，因此又有「天使之鈴」的綽號喔！可麗露的特色就是微硬的焦褐色外殼，內裡佈滿孔洞，一口咬下會先吃到脆口表層的焦糖香氣，接著感受到濕潤帶Q的內餡，如果加了酒之後，還會慢慢散出濃濃酒香，太撩人啦～

image source:fb/菓實日

第5名：瑪德蓮

外型像貝殼的瑪德蓮，據說是法國國王路易十五妻子家中侍女瑪德蓮的祖傳食譜，隨著主人嫁進皇室推廣到凡爾賽宮廷，最後紅遍整個法國。瑪德蓮最傳統的作法，就是麵糊加入磨細的堅果和檸檬皮絲，放入貝殼形狀的模具烘烤，吃進去有著濃郁蜂蜜香與濕潤的口感，是非常有底蘊的一道甜食。

image source:fb/doublé L pâtisserie

第4名：檸檬塔

在法式點心裡，酥塔類的小點可是舉足輕重的主流，最經典的就是吃起來酸酸甜甜的檸檬塔了。從塔餡到塔皮都是學問，最道地的法式作法是把奶油、糖、雞蛋與黃檸檬汁結合為餡，完成後務必刨一些檸檬皮屑增添清爽的香氣，又酸又甜的滋味讓難以忘懷，在悠閒午後搭配一口熱茶簡直是絕配。

image source:fb/翻轉甜點台中 flipbakerytc

第3名：舒芙蕾

像雲朵一樣輕柔的舒芙蕾，在法國的美食中被形容是「稍縱即逝的美味」。在甜點師傅的心中就像是必須悉心呵護的掌上明珠，最棒的舒芙蕾一定得現烤現吃，而且一旦放超過半小時就會塌陷、失去最好的口感。又被稱作「蛋奶酥」的舒芙蕾經過烘焙後呈現蓬鬆的狀態，雞蛋、牛奶香氣十足，讓人完全淪陷在輕柔的口感裡啊！

image source:fb/Autumn舒芙蕾熱·鬆餅

第2名：馬卡龍

有「少女酥胸」之稱的馬卡龍，是法國甜點的經典代表，口感層次分明，外酥內軟，餡料與外層餅殼在師傅的巧手下達到奇妙的制衡點，一顆優質的馬卡龍有著光滑表面、口感爽脆、色彩繽紛，還有漂亮的裙邊，須巧手打造才能有完美層次，也因此有句話說：「一顆漂亮馬卡龍的背後，總有無數次的失敗。」

image source:fb/Habibi macaron

第1名：泡芙

大家印象中的泡芙形象大多是日式泡芙，但在法國泡芙的形象可是相當百變，種類分得精細，從外形到內餡製作上都相當講究。

法式泡芙會在烘烤前放上一層薄酥皮增加口感，而它之所以這麼受歡迎，除了大口咬下的濃郁幸福口感之外，還有每個店家和主廚的獨門變化，讓泡芙控吃不膩又驚喜連連～

台灣最常見的法式泡芙除了一整顆的基本款之外，還有長條型的閃電泡芙、一大一小兩顆上下疊起來的修女泡芙，外觀多變、精緻可愛，不僅自己吃得開心，送禮也相當有面子！

image source:biosmonthly

泡芙

【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年01月05日至2020年01月04日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『法式甜點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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