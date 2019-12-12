爆漿草莓餡！日本超人氣Bake Cheese Tart推「草莓甜心起司塔」酸甜滋味必吃

圖／Bake Cheese Tart 臉書粉專 分享 facebook 日本北海道超夯起司塔專賣店「Bake Cheese Tart」2016年登台就引發騷動，濃郁順口的起司塔甜而不膩，曾創下年度狂銷2000萬個，不到2秒就可以賣出一個的紀錄。這回迎接草莓季到來， 推出期間限定「草莓甜心起司塔」，酸中帶甜的草莓爆漿內餡光看圖就療癒滿滿。 圖／Bake Cheese Tart 臉書粉專 分享 facebook

「Bake Cheese Tart」經典口味原味起司塔相信不少甜點控都嚐過，獨家的「二次燒製法」讓起司塔的外皮香酥脆、內餡則呈現軟滑嫰的口感，現烤現賣讓老饕每一口都能感受到幸福的溫度。BAKE CHEESE TART先前曾推出期間限定口味，如「京都抹茶起司塔」、「奶茶起司塔」、「焙茶起士塔」等都深受甜點控喜愛，這回再次推出去年賣翻天的「草莓甜心起司塔」，酸甜口感讓人一吃就上癮。

「Bake Cheese Tart」除了販售起司塔外，濃郁的牛乳霜淇淋也大受歡迎，如今再次回歸，不管是甜點控或是冰品控可要把握機會，新鮮出爐的草莓起司塔已經於12月1日全台開始售賣，甜中帶點草莓酸味，搭配上一杯好茶就是一個最完美的下午茶，數量限定，售完為止！快到您附近的Bake Cheese Tart門市吧！

Bake Cheese Tart門市訊息

新光三越台北南西店

高雄漢神巨蛋店

新光三越桃園站前店