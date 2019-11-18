超狂！7倍大「巨無霸多多」來了 700ml多多綠、珍奶全台５門市限定
2019-11-18 14:48聯合新聞網 陳信儒
超狂「巨無霸珍奶」5公升打頭陣展開巨無霸美食市場，台南人氣茶飲店「紅太陽」為了慶祝20週年，推出「巨無霸多多瓶」，與一般市售養樂多相比，足足放大了7倍，超狂巨人系飲品一推出2000瓶就被掃光一空！
巨無霸多多瓶是台南超人氣茶飲店「紅太陽」歡慶20週年推出的巨人系飲品，巨無霸700ml多多綠比市售的100cc養樂多還大上7倍，除了經典的多多綠之外，商家還販售包括草莓多多、檸檬多多、百香多多和珍珠奶茶等國人喜愛的飲品，售價69元起跳，最貴的珍奶也只要75元，另加買多多瓶多收29元。
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紅太陽國際茶飲連鎖事業在臉書粉專指出，巨無霸多多瓶第一批3鐘頭內2000瓶銷售一空，第二批貨預計1至2週就會到貨，粉絲們可以留意紅太陽臉書粉專與IG。
紅太陽20周年限定復古巨無霸多多販售資訊
多多綠69元
草莓多多79元
檸檬多多79元
百香多多79元
珍珠奶茶75元
注意事項
1.任何特調飲品加多多瓶+29元
2.購買巨無霸多多瓶可免費加珍珠
3.茗茶類怒不提供裝限量瓶
限定門市：台南民族總店、台南大同店、台南東寧店、台南歸仁店、台南育德店
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