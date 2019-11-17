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宣布蔡賴配 柯文哲：勝負已定再忍50天

IKEA霜淇淋「焦糖瑪奇朵」新口味！加碼推炸魚薯條，獨家IKEA敦北店限定

2019-11-17 12:22聯合新聞網 陳信儒

圖／IKEA官網
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IKEA霜淇淋夏季限定口味芒果霜淇淋、香蕉霜淇淋大受好評，這回深秋迎來秋冬限定新口味「焦糖瑪奇朵霜淇淋」，帶有濃郁焦糖瑪奇朵風味的冰品好吃不甜膩，懂吃的你一定要嚐嚐。此外，敦北店推出獨家新品「炸魚薯條」，最近有到IKEA敦北店選購傢俱時，千萬別錯過這款在英澳的超人氣美食
圖／IKEA官網
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IKEA霜淇淋已經成為消費者逛IKEA必吃的銅板冰品，除了好吃便宜外，口味多元更滿足冰品控的心。繼夏季限定香蕉霜淇淋後，這回迎來冬季限定焦糖瑪奇朵口味霜淇淋，一推出就受到許多消費者喜愛，直呼「真心好吃！」，不管是特地到IKEA選購傢俱或是路過IKEA都別錯過。

除此之外，英澳超夯人氣美食炸魚薯條在IKEA也能吃到了，且僅在KEA敦北店獨家限定，單份只需要149元就能享有炸魚搭配薯條的美味。

IKEA 焦糖瑪奇朵口味霜淇淋／NT20

炸魚薯條／NT149

圖／IKEA官網
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