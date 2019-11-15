巨無霸珍奶台灣喝得到了！ 全台獨家首創家庭號「5公升珍奶」 加碼30分鐘喝完獎金五百元

2019-11-15 12:03 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



全台獨家首創5公升巨無霸家庭號珍奶。圖／取自珍一波粉絲團 分享 facebook

日前馬來西亞推出巨無霸份量的「5公升珍珠奶茶」，造成一波轟動，網友紛紛洗版IG表示想喝。現在這款超浮誇外型的巨無霸家庭號「5公升珍奶」，於台灣手搖飲料品牌「珍一波」獨家首回推出，台灣人也能喝到在地版本的巨無霸珍奶，正式搶攻珍奶控必拍必喝清單！

全台獨家首創5公升巨無霸家庭號珍奶。圖／取自珍一波粉絲團 分享 facebook

珍一波「5公升珍珠厚奶茶」以阿薩姆紅茶和斯里蘭卡紅茶打造適中茶香，並完全捨棄奶精粉，改以港式奶茶用的奶水取代，香氣比一般的奶茶更顯濃郁，目前店家推出每日限量10桶、單賣售價500元，並且訂購者需提前2小時訂購。

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為了慶祝5公升珍奶上市，同步推出巨無霸挑戰活動，凡訂購5公升珍奶並且在30分鐘內喝完者，不僅免費還可獲得獎金500元，或是消費者只要把自己喝5公升巨無霸珍珠奶茶的相片上傳到珍一波的Facebook或Instagram，並標記「珍一波」，就可以免費獲贈珍一波專屬小禮品和一杯飲料（不限金額）。此挑戰賽女生限2名，男生限1名，有興趣的珍奶控動作加快囉！

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珍一波

地址：新竹市北區中山路121號

電話：035228642

營業時間：11:00-21:00

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