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反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

韓國輸了爽喝一波！３家手搖飲推「買一送一、全品項88折、免費升級大杯」

2019-11-13 15:39聯合新聞網 陳信儒

圖／截自各品牌臉書粉專
圖／截自各品牌臉書粉專
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世界12強棒球賽11/12日晚間迎來台韓大戰，中華隊最終以7：0完勝韓國，全台高喊「韓國輸」果然奏效，讓中華隊挺進東京奧運的距離又更近一步了！為了歡慶中華隊完封韓國，手搖飲業者輪番祭出飲品優惠的活動，飲料控一起喝起來歡慶一波。
圖／迷客夏臉書粉專
圖／迷客夏臉書粉專
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延續上一波優惠，迷客夏加碼於11月15日至11月16日推「全品項飲料88折」優惠，不管外送或現場皆有88折優惠；此外，還推中華隊獲勝隔天18:00起，大杯麥茶只要10元銅板心動價。

圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家 臉書粉專
圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家 臉書粉專
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Mr. Wish 鮮果茶玩家於12強台日大戰時推出「中杯免費升級」活動，台韓大戰獲勝，加碼續推至全台門市點購飲料大喊通關密語「中華隊加油」，即可享有中杯飲品升級大杯的好康，每日限定50組，活動截止日至11月15日。

圖／舒油頭 臉書粉專
圖／舒油頭 臉書粉專
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終於贏韓國了！IG大爆紅手搖飲「舒油頭」祭出「陳皮脆梅綠」買一送一優惠活動，即日起至11月15日止，現在就揪伴喝一波。

迷客夏 

日期：11月15日至11月16日

地點：全台門市 活動： （1）全店優惠：全品項飲料88折優惠兩日限定，外送平台、瓶裝鮮奶、豆漿、冰淇淋除外 （2）贏球優惠：中華隊贏球隔天18：00起，大杯麥茶只要10元銅板心動價  

Mr. Wish 鮮果茶玩家 

日期：即日起至11月15日 地點：全台門市 活動：全台門市喊出通關密語「中華隊加油」享有飲品中杯免費升級大杯的好康，每日每店限量50組。

 

舒油頭 

日期：即日起至11月15日

地點：全台門市 活動：全台門市購買「陳皮脆梅綠」享買一送一優惠

東京冰淇淋IG

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