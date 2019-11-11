台中珍奶節冠軍！ 黑沃咖啡上癮級「黑糖黑玉拿鐵」招牌必點

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黑沃咖啡北屯興安店位在台中市興安路一段，白色底加黑字的招牌在整條街上顯得格外顯眼，店內裝潢採明亮簡約的風格更是營造出放鬆感！

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每日皆有提供不同品項的咖啡給顧客試喝，主要提供外帶「咖啡、茶飲、奶茶」和購買咖啡豆，門市也備有座位區，可供來店買咖啡的顧客歇歇腳。

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▲座位區大約可以容納10-12人，在咖啡廳內能夠聞到陣陣的咖啡香撲鼻而來。 分享 facebook

紅茶歐蕾

使用咖啡機萃取出的紅茶有較濃郁的茶香，加上「均質機」打出來的奶泡，調配成這一杯漂亮的漸層紅茶歐蕾。入口時奶泡綿密細緻的口感，搭配濃厚茶香與淡淡的甜味，喝起來既健康又無負擔。

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每一杯咖啡飲品都是現點現做，在等待的同時也能夠聞到咖啡香與茶香！

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冷飲上面的奶泡也是一大特點！使用「均質機」所打出來的奶泡，比起蒸氣式打出來的奶泡能夠更均勻發泡，口感上也更滑順綿密。

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拿鐵咖啡

拿鐵咖啡是選用中深焙的「義式精選咖啡豆」，強調咖啡的香醇濃郁風味，讓整杯拿鐵咖啡喝起來更順口，一層牛奶、一層咖啡以及一層奶泡的漸層效果，不只好看，喝起來更多了層次感。

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黑糖黑玉拿鐵

榮獲2019年台中珍奶節的雙冠王「黑糖黑玉拿鐵」，可是到黑沃咖啡必點的招牌飲品。使用珍珠、黑糖、牛奶和咖啡做調配，最後再放上奶泡就是這杯讓人意想不到的完美組合。黑糖和咖啡的結合意外的很搭配，喝起來比一般的黑糖珍奶多了一份濃厚感，入口時不只有咖啡的香氣還有黑糖特殊的焦香味。

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整杯飲料連珍珠都是現點現做，使用咖啡機現煮的珍珠與黑糖均勻的攪拌在一起，吃起來口感Q彈卻又不會太死甜。

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▲外帶杯「黑糖黑玉拿鐵」、「冰拿鐵咖啡」 分享 facebook

手沖咖啡

想要知道一間咖啡店咖啡師的技術與咖啡豆的品質，來一杯「手沖咖啡」就對啦！各種不同咖啡豆子給客人挑選，看你今天想喝什麼或是你喜歡什麼味道的咖啡，都能夠喝到一杯由專業咖啡師手沖的熱咖啡。

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每一杯「手沖咖啡」皆用電子磅秤秤重出定量的咖啡豆，咖啡豆經過新鮮研磨後，會先給顧客「試香」咖啡豆的香氣，仔細品聞可以聞出咖啡乾粉和濕粉有著不同的味道。

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照片中的手沖咖啡是選用中焙的「瓜地馬拉 安提瓜 花神」咖啡豆，聞起來除了有獨特的花香外還帶有柑橘的清香，是一款花香與果香完美結合的咖啡豆。咖啡師會依照當時的環境、濕度和咖啡豆的細緻度，使用「單點注水」或是「繞圈＋浸泡」的方式來為顧客手沖咖啡。

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分享 facebook 在品嚐時可以先聞一下咖啡的香氣，入口時帶有適度的酸味，喝起來清新果香好順口，尾韻帶出柑橘的味道，越喝越回甘。

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不管你是喜歡喝比較強調酸度，還是香醇味道要突出的咖啡豆，在門市都能夠買到各種不同的黑沃咖啡豆。

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這兩款咖啡豆「黑－威力鼓」、「沃－聖曲」是黑沃咖啡的主打，由烘豆冠軍《江承哲》使用杯測達到80分以上的精品豆，調配出這兩款拼配咖啡豆，兩款咖啡豆市集然不同的味道。

「黑－威力鼓」是選用深焙的豆子，喝起來帶有一點黑巧克力的味道；另一款「沃－聖曲」則是選用中淺焙的豆子，味道喝起來有點類似紅茶帶有一點黃檸檬酸的香味。

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榮獲2019台灣百大伴手禮的「馬卡龍系列咖啡掛耳禮盒」是送禮的最佳首選，一次就可以喝到「藍山、阿拉比卡、曼巴、黃金曼特寧、摩卡」五種不同風味的咖啡。

▲圖片中是中淺焙的「藍山風味」 分享 facebook

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另外也有販售濾掛式的單品豆及風味咖啡豆，讓你在家裡或是辦公室內都能夠輕鬆泡出一杯好喝的咖啡。

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黑沃咖啡在巴拿馬是擁有自己的莊園，只採摘紅到熟透的咖啡果實，日曬高造長達四個禮拜，才造就黑沃咖啡如此的風味。雖然喝咖啡在現今已然成為全民運動，但能有一杯莊園級的優質咖啡，仍是現代人生活中的小確幸。

▲【黑沃咖啡北屯興安店】MENU 分享 facebook

【黑沃咖啡北屯興安店】

地址：台中市北屯區興安路一段246號

電話：04 2247 7856

營業時間：星期一~五 07:30~19:00；星期六、日 08:00~18:00

均消價格：$55-$80

黑沃咖啡北屯興安店粉絲專頁





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