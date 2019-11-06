抹茶控衝了！全家新品「抹茶舒芙蕾布丁」綿密口感＋柔滑抹茶布丁超欠吃

相關新聞
星巴克粉開喝！星巴克最強「太妃核果風味那堤」回歸了 同步上架薄荷風味摩卡咖啡2019-11-05 15:46
草莓控手刀衝啦！ 士林最搶手「宣原草莓蛋糕」要開賣了 早起排隊也要吃到2019-11-05 15:31
珍奶控喝到爽！ ５公升巨大珍奶霸氣登場 足足比一般珍奶大八倍2019-11-01 11:05
維大力也有奶茶！加碼推新品「蘋果汽水、白葡萄氣水」甜甜水果風味汽水控必喝2019-10-30 12:12
「可頌浪潮」 經典美味，豈止酥脆！2019-10-25 16:01
萊爾富 X 伯朗咖啡推3款「伯朗咖啡麵包」！塗滿滿咖啡醬「咖啡夾心吐司」超欠吃2019-10-16 18:14
裝冷飲就變色！星巴克推「變色隨行杯」超夢幻，加碼推全新飲品「南瓜風味那堤」2019-10-14 12:33
吃滿另一個胃！台北最能撫慰人心的５大甜點2019-10-11 15:30
1000億活性乳酸菌！養樂多推「10倍升級新版本」還能舒緩壓力、改善睡眠2019-10-08 16:58
義美鮮奶茶新品「鮮奶綠」 來了！加碼推連續28天「第二件享6折」2019-10-08 12:06
超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身2019-10-07 17:53
一芳再去一家！ 高雄楠梓分店「說再見」 10/26結束營業2019-10-07 13:02
芋頭控最愛！ 直衝頂呱呱喝「芋頭牛奶」 全台期間限定 快閃２家喝得到2019-10-07 12:19
7-11新品「芋香霜淇淋」芋頭控衝了！ 加碼推連續56天「第2件享6折」2019-10-02 23:18
喝得到整顆巨峰葡萄！麻古茶坊新品「芝芝葡萄果粒」＋厚厚一層微鹹芝士必喝2019-10-02 11:21
「北海道戀人Ｘ阿華田」在全聯！酥餅條吃得到巧克力＋麥芽香氣 阿華田控快掃貨2019-10-01 14:28
甜蜜小刺蝟「呼點甜甜圈」來襲 台北古亭站IG甜點控打卡新寵2019-09-30 12:38
星巴克開始賣酒了！紅白酒、粉紅星巴克啤酒美翻 還有12款法國直送甜點必嚐2019-09-29 14:31
49天狂送優惠！ COLD STONE新推「巧克黑皇后、蘋果粉公主」 讓冰淇淋控嗨吃停不下來2019-09-26 14:21
「炸麵包夾霜淇淋」夯翻IG！台北新開冰店必衝 還有大人味梅酒刨冰、復古檸檬愛玉2019-09-26 12:48
瑞士三角巧克力變蛋糕！好市多新品「冷凍三角巧克力蛋糕」清爽酥脆口感必搶2019-09-24 15:05
等了3年！好市多「紅酒霸主」回歸啦 網友扛50支回家：微甜氣泡口感超好喝2019-09-23 13:05
全家「芋見甜點」第二彈！芋泥塗滿滿「芋見夾心土司」芋泥控搶吃啦2019-09-22 20:24
維尼控掃貨了！午後の紅茶推出「維尼寶特瓶玩偶」還有超萌小豬、跳跳虎快衝小七2019-09-22 19:54
倒數搶吃！ 台中超狂榴槤雪花冰 整片果肉果殼端上桌 榴槤控大呼：太過癮了2019-09-20 15:25
吃得到濃郁奶香拿鐵！全家新品「拿鐵霜淇淋」想提神來一支就對了！2019-09-20 11:34
銅板價高CP！兒時記憶爆漿台式大泡芙 藏身南北2家傳統西點店2019-09-18 18:18
芋泥蓋好蓋滿！ 星巴克秋季新品「芋頭蒙布朗」、「鬼精靈大福」 快趁買一送一倒數來喝下午茶吧2019-09-18 13:39
粉紅泡泡手搖飲「舒油頭」插旗北醫商圈！連3天「滿杯水果茶、珍奶」買一送一2019-09-16 11:55
超欠吃的熊熊雞蛋糕！日本超夯「BEAR HOLIC熊燒」一號店插旗台北京站，兩種口味吃起來2019-09-05 13:59
芋泥控新歡！Street Churros爆餡「芋泥奶黃吉那酥」超欠吃，加碼吉那圈買一送一到9/52019-09-04 16:07
想吃碰運氣！IG爆紅「哈密瓜蛋糕」新鮮多汁又清爽，浮誇系甜點必吃+12019-08-30 13:24
維尼控必喝！7-11新品「蜂蜜牛奶＋地瓜爆米花」濃郁地瓜香超想喝2019-08-28 17:19
芋頭控衝了！全家新品「芋泥舒芙蕾布丁」綿密芋泥＋鮮奶酪搭配超好吃2019-08-28 13:09
濃厚系「鹽味可爾必思」上架7-11！全家推「青蘋果可爾必思蘇打」兩款都想喝啊～2019-08-27 14:03
「鹽味西瓜」限量回歸7-11！夏季限定微醺開搶 「冰涼鳳梨」也上架全家啦～2019-08-26 16:01
2倍濃厚系！午後紅茶「2倍奶茶」7-11獨家上架，限量10萬瓶動作要快～2019-08-26 12:20
奶茶控等到了！初鹿牧場新品「炙烤風味煉乳茶」濃郁系焦糖香氣必喝啊2019-08-26 11:41
想吃蜷尾家就去大心！霜淇淋買一送一到8月底 3口味「荔枝鳳梨、花生牛奶、包種茶」必衝啊2019-08-20 21:04
熱門文章
身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待2019-10-29 17:19
台灣夜市這款小甜點紅到國外 日本藝人吃過狂誇：肯定會大流行！2019-11-04 21:52
歡慶萬聖節！ 星巴克今起連續2天「買一送一」限時4小時2019-10-30 10:50
吃堡了沒？ SUBWAY「潛艇堡買一送一」今日限定開跑！2019-11-01 09:41
60元CP值超高 台鐵排骨便當大復活 因她加了這一味2019-10-30 08:10
「溫州大餛飩」帽T賣到斷貨 台網友笑：這是員工制服？2019-10-29 16:00
火鍋肉盤墊的青菜能下鍋？ 網勸：別吃2019-11-04 21:25
全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起2019-10-31 11:20
星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃2019-11-04 11:11
麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光2019-11-02 10:48
好市多驚見「澄金色泡麵」正妹急囤貨 網友全瘋了：吃過就回不去了！2019-11-04 21:12
她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」2019-11-04 15:45
登韓網熱搜第一！白種元推薦「12家台北美食小吃」名單全公開2019-10-31 16:35
天蠍座打5折！新莊天賜百匯11月優惠來了 雙魚座、巨蟹座也有85折優惠2019-10-29 13:38
呼叫台中炸雞控！「拿坡里炸雞店」台中首店在這2019-10-29 16:37
她買好市多花生醬驚見瓶裡奇景 網直呼：隱藏版2019-11-05 09:28
好市多牛肉捲暗藏「一條線」 她傻眼：我都吃完了2019-11-01 11:55
快來為中華隊加油！可不可熟成紅茶推買1送1、迷客夏全品項打9折2019-11-05 15:16
螃蟹控別錯過！ 全台唯一「大閘蟹吃到飽」無限供應 反應狂熱加開中午時段2019-10-29 15:37
火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！2019-11-03 17:02
「便當286元」她看菜色傻眼 網友揭真相：正常成本價2019-10-30 22:00
訂外送卻火速送達？外送員吐「驚人真相」 讓他超崩潰2019-10-30 08:50
連鎖咖啡冠軍排行榜來了！每天喝一杯趕走厭世人生2019-11-01 22:00
雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一2019-11-03 16:49
珍奶控喝到爽！ ５公升巨大珍奶霸氣登場 足足比一般珍奶大八倍2019-11-01 11:05
全球獨家台灣才有！迪士尼「冰雪奇緣2」超Q雪寶招手帽 11/01影城開賣2019-10-30 13:17
光棍節省很大！ 揪團吃「饗食天堂」 每人最低只要「11元」2019-11-04 12:21
「金螃蟹泡麵」重新上架好市多 她狂囤貨：加一味就不怕太辣2019-11-06 09:45
現省百元吃超飽！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光 小資必備４寶2019-10-27 15:36
久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了2019-10-22 22:00
星巴克瘋萬聖 10/30、10/31推星光好友買一送一！ 南瓜那堤、萬聖黑貓系列陪你共度2019-10-25 10:23
主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台2019-11-01 11:42
好市多麵包切開有「藍黴」？ 網友險誤食塑膠粒2019-11-06 14:30
11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場2019-10-31 19:09
超商溫暖系鮮食新貨到！麵屋一燈拉麵、福記鹹粥快搶吃2019-11-02 16:30
麥當勞宣布11月6日起 歡樂送、得來速也不提供吸管2019-10-30 12:30
她在好市多買可頌 驚見盒中藏「咬一半」麵包怒發文2019-10-30 12:10
耶誕禮物就是它！星巴克ＸStanley「時髦黑、亮麗紅」聯名杯美炸，11/6上架快衝一波2019-11-01 23:10
霸主駕到！手搖飲、麻辣鍋、吃到飽 不可錯過的「網路口碑之星」美食2019-10-30 21:02
光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送12019-10-30 18:48
留言