星巴克粉開喝！星巴克最強「太妃核果風味那堤」回歸了 同步上架薄荷風味摩卡咖啡

2019-11-05 15:46 聯合新聞網 陳信儒



星巴克每年耶誕推出節日限定飲品。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 開喝了！星巴克每年都會推出耶誕限定飲品，今年也不例外，回歸最受消費者喜愛的「太妃核果風味那堤」，同時上架薄荷風味摩卡咖啡，預計11月6日販售，星巴克迷準備手刀搶喝。

太妃核果風味那堤從2001年開賣以來就受到大眾喜愛，去年強勢回歸就令不少星巴克迷大呼過癮，儼然成為每年耶誕必喝飲品，以義式濃縮搭配現蒸牛奶，淋上太妃核果風味糖漿，香甜順口的滋味喝過都說好喝，今年預計11月6日全台門市販售。

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除了「太妃核果風味那堤」回歸之外，還有薄荷風味摩卡咖啡也同步上架，在巧克力醬與薄荷風味糖漿中加入經典濃縮與蒸製好的牛奶，是今年耶誕一定要喝的星巴克飲品，僅限於台北時代門市與時代B2門市販售。