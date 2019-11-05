草莓控手刀衝啦！ 士林最搶手「宣原草莓蛋糕」要開賣了 早起排隊也要吃到
2019-11-05 15:31聯合新聞網 文／遊妤思
隨著天氣逐漸轉涼，一年一度的草莓季也來臨了。資深草莓控注意～台北最高知名度、每年都吸引大批隊伍搶購的士林「宣原草莓蛋糕」，官網上已宣布草莓季正式於11月12日開始，今年一樣只在星期六、星期日的早上8點開始販售，售完為止。11月現場販售只有這六天買得到，草莓控快手刀衝啦！
每年都要早起排隊搶購的經典草莓蛋糕「士林宣原蛋糕專賣店」，最受歡迎的口味是「雙層草莓蛋糕」，蛋糕體有原味、巧克力、抹茶三種可以選擇，除此之外，還有原味雪藏草莓蛋糕、巧克力雪藏草莓蛋糕、抹茶雪藏草莓蛋糕、6吋雙層草莓重乳酪。11月現場販售時間為11/16(六)、11/17(日)、11/23(六)、11/24(日)、11/30(六)、12/1(日)這六天。
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據以往經驗，「士林宣原蛋糕專賣店」營業時間為早上八點，大約七點半左右會發號碼牌，許多民眾會在清晨就開始排隊，最高紀錄還有5點就開始排隊的朋友，所以很有可能出現8點一開賣就完售的情況，勢必會再度掀起一波排隊風潮。
士林宣原蛋糕草莓蛋糕
地址：台北市士林區前港街70號
電話：02-28819256 (11/11之後才會接聽)
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