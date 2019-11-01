珍奶控喝到爽！ ５公升巨大珍奶霸氣登場 足足比一般珍奶大八倍
2019-11-01 11:05聯合新聞網 旅遊美食綜合報導
珍奶控們要瘋狂了！ 最近出現了一款珍奶界夢幻逸品「巨無霸珍珠奶茶」，這是馬來西亞「鹿角巷」最新產品，每罐容量多達5公升的珍珠奶茶，每日限定20桶，讓喜歡喝珍奶的朋友直呼：這罐帶回去絕對保證喝到爽！
5L巨無霸珍珠奶茶比起一班手搖飲店的珍奶足足大上八倍，每桶定價為馬來西亞令吉RM79，約台幣NT$580元，相當划算！這項新產品讓喜愛珍珠奶茶的朋友們還可以一同享用，滿足了大家一起喝珍奶的特別感覺。
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為慶祝這項新產品，馬來西亞鹿角巷推出了兩項活動挑戰賽，第一項是只要你在8秒內完成指定繞口令，就能獲得系列飲品88折的優惠；第二項挑戰是，只要把消費者喝完巨無霸5公升珍珠奶茶，並拍攝照片上傳到Facebook或者Instagram，同時tag官方帳號和Tag標籤 #destinywiththealley及標註所購買的分店，就有機會再次免費獲得巨無霸珍珠奶茶！
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