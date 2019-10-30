維大力也有奶茶！加碼推新品「蘋果汽水、白葡萄氣水」甜甜水果風味汽水控必喝
2019-10-30 12:12聯合新聞網 陳信儒
「義大利？維大力～Is it good to drink？」身為台灣人絕對都喝過維大力氣水，酸酸甜甜的滋味是陪伴我們成長的不敗飲品之一，但你知道維大力也有奶茶商品嗎？近期還新推出兩款水果風味汽水，超復古包裝讓你就像回到70年代的柑仔店！
事實上，維大力奶茶算是軍中限定飲品，當過兵的男人多少都曾在軍營裡目睹過它的身影，這回美廉社新上架維大力奶茶讓一般消費者也能品嚐維大力奶茶的風味。不少IG網友開箱表示，維大力奶茶甜度適中，順口又好喝，童趣的包裝非常適合打卡，還沒有喝過的奶茶控現在就可以衝一波美廉社囉。
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除了美廉社新上架的舊款飲品，維大力本月推出兩款全新水果風味氣水，包括濃郁蘋果風味的蘋果風味氣水及葡萄風味與香氣的白葡萄風味氣水，超復古包裝讓人就像回到70年代的柑仔店，一口喝下滿滿的氣泡感，瞬間神清又氣爽，一飲而盡超解氣！
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