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我國爆屈公病群聚感染！5旬婦痛到走不動

慶祝亞錦賽冠軍！ 喫茶趣ToGo及CHAFFEE 相同茶飲第二杯半價

2019-10-22 14:56聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

睽違18年，中華隊把棒球亞錦賽冠軍留在台灣啦！精采的逆轉勝讓球迷們一刻也不敢轉台。天仁茗茶旗下天仁喫茶趣 ToGo及CHAFFEE一同歡慶亞錦賽奪冠，即日起至10/24只有三天，茶飲消費不限金額即贈「相同茶飲第二杯半價優惠券」乙張。

圖／天仁茗茶提供
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不管是茶粉私心最愛的蜜香珍珠鮮奶茶及茶拿鐵，還是最經典暢銷的招牌-913系列茶飲，都快趁這三天來品嚐，一起來分享冠軍榮耀，相約明年一同前進東京奧運！

圖／天仁茗茶提供
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優惠活動

說明：茶飲消費不限金額，單筆發票即贈「相同茶飲第二杯半價優惠券」乙張

優惠券發放期間：10/22-10/24

優惠券使用期間：10/22-11/24(限次筆消費使用)

地點：全台天仁喫茶趣ToGo及CHAFFEE門市(天仁喫茶趣ToGo微風台大醫院東址店不適用此活動)


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