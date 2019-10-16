萊爾富 X 伯朗咖啡推3款「伯朗咖啡麵包」！塗滿滿咖啡醬「咖啡夾心吐司」超欠吃
2019-10-16 18:14聯合新聞網 陳信儒
超商聯名狂潮湧現！萊爾富超商日前聯名「松包子」推出3款獨家蒸包系列引發回響，這回聯手伯朗咖啡推出三款伯朗咖啡系列麵包，一口咬下散發濃郁咖啡香氣的夾心土司光看照片就超誘人，當作早餐或下午茶點心都能提振精神，路過萊爾富超商千萬別錯過。
萊爾富聯名伯朗咖啡推三款伯朗咖啡系列麵包，當中又以「伯朗咖啡夾心吐司」最吸睛最受到網友喜愛，內餡塗上一層厚厚的伯朗咖啡醬，不管是土司控或是咖啡控都無法抵擋的美味，一口咬下撲鼻而來的淡淡咖啡香氣讓人愛不釋手，搭配Ｑ彈的土司口感完全就是大享受。
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另外還有以飽滿的麵包搭配咖啡與奶酥內餡的「伯朗咖啡墨西哥奶酥」；以柔軟的軟法麵包中夾入伯朗咖啡內餡的「伯朗咖啡棒」，甜而不膩的滋味堪稱是萊爾富今年最強聯名。
萊爾富Ｘ伯朗咖啡三款聯名系列麵包
售價：
伯朗咖啡夾心吐司：NT$28
伯朗咖啡墨西哥奶酥：NT$30
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