親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

中職／桃猿三局上連3安再攻2分 4:0領先兄弟

萊爾富 X 伯朗咖啡推3款「伯朗咖啡麵包」！塗滿滿咖啡醬「咖啡夾心吐司」超欠吃

2019-10-16 18:14聯合新聞網 陳信儒

圖／IG網友授權
圖／IG網友授權
分享
超商聯名狂潮湧現！萊爾富超商日前聯名「松包子」推出3款獨家蒸包系列引發回響，這回聯手伯朗咖啡推出三款伯朗咖啡系列麵包，一口咬下散發濃郁咖啡香氣的夾心土司光看照片就超誘人，當作早餐或下午茶點心都能提振精神，路過萊爾富超商千萬別錯過。
圖／IG網友pennyifood授權
圖／IG網友pennyifood授權
分享
圖／IG網友pennyifood授權
圖／IG網友pennyifood授權
分享

萊爾富聯名伯朗咖啡推三款伯朗咖啡系列麵包，當中又以「伯朗咖啡夾心吐司」最吸睛最受到網友喜愛，內餡塗上一層厚厚的伯朗咖啡醬，不管是土司控或是咖啡控都無法抵擋的美味，一口咬下撲鼻而來的淡淡咖啡香氣讓人愛不釋手，搭配Ｑ彈的土司口感完全就是大享受。

圖／IG網友pennyifood授權
圖／IG網友pennyifood授權
分享

另外還有以飽滿的麵包搭配咖啡與奶酥內餡的「伯朗咖啡墨西哥奶酥」；以柔軟的軟法麵包中夾入伯朗咖啡內餡的「伯朗咖啡棒」，甜而不膩的滋味堪稱是萊爾富今年最強聯名。

圖／IG網友pennyifood授權
圖／IG網友pennyifood授權
分享
圖／IG網友pennyifood授權
圖／IG網友pennyifood授權
分享

萊爾富Ｘ伯朗咖啡三款聯名系列麵包

售價：

伯朗咖啡夾心吐司：NT$28

伯朗咖啡墨西哥奶酥：NT$30

圖／IG網友jyun791004授權
圖／IG網友jyun791004授權
分享

咖啡麵包超商墨西哥吐司
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

裝冷飲就變色！星巴克推「變色隨行杯」超夢幻，加碼推全新飲品「南瓜風味那堤」

2019-10-14 12:33

吃滿另一個胃！台北最能撫慰人心的５大甜點

2019-10-11 15:30

日本法式吐司快閃中和　首四日買一送一

2019-10-10 16:50

1000億活性乳酸菌！養樂多推「10倍升級新版本」還能舒緩壓力、改善睡眠

2019-10-08 16:58

義美鮮奶茶新品「鮮奶綠」 來了！加碼推連續28天「第二件享6折」

2019-10-08 12:06

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

一芳再去一家！ 高雄楠梓分店「說再見」 10/26結束營業

2019-10-07 13:02

芋頭控最愛！ 直衝頂呱呱喝「芋頭牛奶」 全台期間限定 快閃２家喝得到

2019-10-07 12:19

7-11新品「芋香霜淇淋」芋頭控衝了！ 加碼推連續56天「第2件享6折」

2019-10-02 23:18

喝得到整顆巨峰葡萄！麻古茶坊新品「芝芝葡萄果粒」＋厚厚一層微鹹芝士必喝

2019-10-02 11:21

「北海道戀人Ｘ阿華田」在全聯！酥餅條吃得到巧克力＋麥芽香氣　阿華田控快掃貨

2019-10-01 14:28

甜蜜小刺蝟「呼點甜甜圈」來襲 台北古亭站IG甜點控打卡新寵

2019-09-30 12:38

星巴克開始賣酒了！紅白酒、粉紅星巴克啤酒美翻　還有12款法國直送甜點必嚐

2019-09-29 14:31

49天狂送優惠！ COLD STONE新推「巧克黑皇后、蘋果粉公主」 讓冰淇淋控嗨吃停不下來

2019-09-26 14:21

「炸麵包夾霜淇淋」夯翻IG！台北新開冰店必衝　還有大人味梅酒刨冰、復古檸檬愛玉

2019-09-26 12:48

瑞士三角巧克力變蛋糕！好市多新品「冷凍三角巧克力蛋糕」清爽酥脆口感必搶

2019-09-24 15:05

等了3年！好市多「紅酒霸主」回歸啦　網友扛50支回家：微甜氣泡口感超好喝

2019-09-23 13:05

全家「芋見甜點」第二彈！芋泥塗滿滿「芋見夾心土司」芋泥控搶吃啦

2019-09-22 20:24

維尼控掃貨了！午後の紅茶推出「維尼寶特瓶玩偶」還有超萌小豬、跳跳虎快衝小七

2019-09-22 19:54

倒數搶吃！ 台中超狂榴槤雪花冰 整片果肉果殼端上桌 榴槤控大呼：太過癮了

2019-09-20 15:25

吃得到濃郁奶香拿鐵！全家新品「拿鐵霜淇淋」想提神來一支就對了！

2019-09-20 11:34

銅板價高CP！兒時記憶爆漿台式大泡芙 藏身南北2家傳統西點店

2019-09-18 18:18

芋泥蓋好蓋滿！ 星巴克秋季新品「芋頭蒙布朗」、「鬼精靈大福」 快趁買一送一倒數來喝下午茶吧

2019-09-18 13:39

粉紅泡泡手搖飲「舒油頭」插旗北醫商圈！連3天「滿杯水果茶、珍奶」買一送一

2019-09-16 11:55

超欠吃的熊熊雞蛋糕！日本超夯「BEAR HOLIC熊燒」一號店插旗台北京站，兩種口味吃起來

2019-09-05 13:59

芋泥控新歡！Street Churros爆餡「芋泥奶黃吉那酥」超欠吃，加碼吉那圈買一送一到9/5

2019-09-04 16:07

想吃碰運氣！IG爆紅「哈密瓜蛋糕」新鮮多汁又清爽，浮誇系甜點必吃+1

2019-08-30 13:24

維尼控必喝！7-11新品「蜂蜜牛奶＋地瓜爆米花」濃郁地瓜香超想喝

2019-08-28 17:19

芋頭控衝了！全家新品「芋泥舒芙蕾布丁」綿密芋泥＋鮮奶酪搭配超好吃

2019-08-28 13:09

濃厚系「鹽味可爾必思」上架7-11！全家推「青蘋果可爾必思蘇打」兩款都想喝啊～

2019-08-27 14:03

「鹽味西瓜」限量回歸7-11！夏季限定微醺開搶　「冰涼鳳梨」也上架全家啦～

2019-08-26 16:01

2倍濃厚系！午後紅茶「2倍奶茶」7-11獨家上架，限量10萬瓶動作要快～

2019-08-26 12:20

奶茶控等到了！初鹿牧場新品「炙烤風味煉乳茶」濃郁系焦糖香氣必喝啊

2019-08-26 11:41

想吃蜷尾家就去大心！霜淇淋買一送一到8月底　3口味「荔枝鳳梨、花生牛奶、包種茶」必衝啊

2019-08-20 21:04

鬍子吸管套萌翻！「兔子兔子茶飲專賣店」推蛋頭先生周邊，買兩杯還送「蛋頭先生杯墊」

2019-08-20 12:34

揪伴吃冰了！Cold stone「冰淇淋全品項買一送一」連續13天吃起來

2019-08-19 16:10

網友熱推NO.1！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸北部、南部　這天開賣吃起來

2019-08-16 13:16

一禾堂海鹽奶油卷+豆乳冰淇淋！IG超夯夢幻冰品很欠吃

2019-08-16 12:58

6個抹茶冷知識 vs. 2019 IG必追抹茶甜品 抹茶人必收此篇！

2019-08-16 12:24
看更多

熱門文章

好市多改收停車費 她購物超順暢才知「原來大家都來這招？」

2019-10-12 10:30

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

2019-10-08 10:43

1000億活性乳酸菌！養樂多推「10倍升級新版本」還能舒緩壓力、改善睡眠

2019-10-08 16:58

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 11:20

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 14:00

驚覺4個月珍奶開銷夠買泰國來回機票 大馬女戒奶大作戰 結果…

2019-10-13 15:00

好市多新品「GODIVA冰淇淋」一杯83元、比市價打5折還便宜　濃郁巧克力網民瘋搶！

2019-10-13 16:30

美國網紅大推台灣美食 讚嘆台北30年老店水煎包

2019-10-16 10:20

好市多「黑色購物節」今年爆買時間曝光　延長7天全球最長、價格絕對超有感

2019-10-05 14:42

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

全台第一間「24小時星巴克」！快到時代門市喝精緻紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

2019-10-09 20:00

夜市排骨酥6塊150超暴利？網揭原因 「北部人真可憐」

2019-10-15 17:30

全新「噴霧式雪碧」超狂！想喝汽水得用噴的

2019-10-13 17:00

「超商減肥法」必吃！即食雞胸肉清爽低脂 配沙拉更棒

2019-10-12 14:18

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

喝得到整顆巨峰葡萄！麻古茶坊新品「芝芝葡萄果粒」＋厚厚一層微鹹芝士必喝

2019-10-02 11:21

海賊迷出動！全家便利商店「航海王集點」魯夫、喬巴登場　第二波還有Lee獨家聯名商品

2019-10-03 15:32

百貨公司金雞母 Buffet熱戰再起

2019-10-12 13:01

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:22

7-11新品「芋香霜淇淋」芋頭控衝了！ 加碼推連續56天「第2件享6折」

2019-10-02 23:18

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年　全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

裝冷飲就變色！星巴克推「變色隨行杯」超夢幻，加碼推全新飲品「南瓜風味那堤」

2019-10-14 12:33

麵比飯更胖 蛋餅最優？ 營養師教上班外食族這樣吃

2019-10-04 11:21

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

出遊必逛！「全家台鐵店」在地名店、現作熱食都買得到

2019-10-11 15:35

今天說好不減肥！盤點全台「北中南燒肉店」推薦清單都在這！

2019-10-11 10:00

「花生湯用罐頭」 廟口紅茶被誤會負評湧現 老闆娘急喊冤

2019-10-08 11:43

全台首款！7-ELEVEN開賣「繼光香香雞飯糰、飯卷」

2019-10-08 15:16

辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 17:00

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

2019-10-06 15:00

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-16 00:42

肉控看過來！滿滿的美味高人氣肉料理任你品嚐

2019-10-10 12:00

「貓貓蟲咖波」、「好想兔」進軍7-ELEVEN！雙層玻璃杯、宮廷真煩傳杯墊快搶買

2019-10-02 16:38

貓奴搶瘋！星巴克超萌「萬聖節黑貓系列」強勢回歸，黑貓馬克杯、黑貓造型盤10/9凌晨線上搶先開賣

2019-10-06 15:00

秋天大口吃螃蟹！ 台北這3家Buffet螃蟹吃到飽

2019-10-02 17:47

街友理直氣壯少付10元意麵錢 老闆娘：感覺很差

2019-10-15 18:00

日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06

義美鮮奶茶新品「鮮奶綠」 來了！加碼推連續28天「第二件享6折」

2019-10-08 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top