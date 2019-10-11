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好市多改收停車費 她購物順暢才知原來大家都來這招

吃滿另一個胃！台北最能撫慰人心的５大甜點

2019-10-11 15:30Taipei Walker

甜點是另一個胃在接收的喔！無論視覺或味覺都像是藝術品一樣吸引人，嚐一口就讓人難以抗拒，最能撫慰人心的5大甜點都在這裡喔！

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★辻利茶舗（忠孝SOGO店）

抹茶控一定都知道的京都百年「辻利茶舗」，是由辻利右衛門先生於1860年建 立，以獨特手法改良日本最高級綠茶「玉露」的製法，並且特別打造專屬茶櫃，將茶葉在長途運送過程中，也能保有新鮮和甘甜味，是日本人心中經典抹茶的代表之一，除了抹茶飲品之外，更結合傳統茶文化，推出各式抹茶風味甜點、霜淇淋等，讓抹茶控可以天天來場抹茶盛宴。而來台9年的「辻利茶舗」抹茶專賣店，以日本職人精神不斷研發出抹茶創意甜品，每一款抹茶飲品都是現點現刷，將最正統的日式抹茶文化帶到台灣，濃濃的 抹茶風味讓人彷彿一秒到京都的錯覺。

經典白玉百匯（抹茶）150元／一次吃的到生茶果凍、蜜紅豆、日式黑糖蜜白玉串，一層...
經典白玉百匯（抹茶）150元／一次吃的到生茶果凍、蜜紅豆、日式黑糖蜜白玉串，一層層的 配料搭配經典的抹茶霜淇淋，是款大人小孩都愛的日式下午茶。
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【店家資訊】

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號B1（遠東 SOGO百貨台北忠孝館）

電話：（02）2721-6863


★petit doux．微兜（京站店）

創立於2015年的「petit doux．微兜」，以法文中petit「微小」和doux「甜」串聯，希望能藉由美味的鬆餅「將微小幸福，兜在一起」，除了店內簡約、 優雅、舒適的風格吸引網美前來，更推出多款深受女性顧客喜愛的餐點，成為台北 地區知名的下午茶餐廳，其中招牌的「瓦帕鬆餅」在內餡中夾入麻糬、馬斯卡彭起司一起烘烤，打造出蓬鬆軟綿的鬆餅體，一刀切下更有溫熱的內餡流出，是許多甜 點控心目中最難忘的特色鬆餅，不管是搭配珍奶、黃金流沙或香蕉威士忌等特殊口味，都成為店內人氣必點的品項，吸引不少甜點控慕名前來嚐鮮。

天空之糖瓦帕（芒果奇異果）420元／季節限定搭配酸甜清爽的芒果、奇異果，完美融合...
天空之糖瓦帕（芒果奇異果）420元／季節限定搭配酸甜清爽的芒果、奇異果，完美融合香甜的瓦帕鬆餅。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區承德路一段1號1F

電話：（02）7729-0009


★gelato pique café（信義A8店）

進口小麥麵粉與奶油界的LV─ÉCHIRÉ奶油為原料，製作香醇濃郁、口感軟Q的餅皮，不但是法國道地的散步甜點也在日本蔚為風潮，於台灣開幕以來更推出各式各樣的聯名與創新可麗餅製造話 題。其中秋季限定的「栗子蒙布朗可麗餅」，嚴選來自法國的栗子，手工熬製出香氣濃郁的栗香牛奶泥，搭配高人氣天然香草冰淇淋與鮮奶油，再以充滿茶香的抹茶餅皮包裹，將栗子獨有的香氣結合gelato pique café綿密鬆軟的法式可麗餅皮，堆疊出甜而不膩的迷人滋味，恰到好處的口味堪稱是入秋必吃的打卡甜點。

栗子蒙布朗可麗餅180元／秋季限定新口味，使用抹茶餅皮包入特製的栗香牛奶泥、冰淇...
栗子蒙布朗可麗餅180元／秋季限定新口味，使用抹茶餅皮包入特製的栗香牛奶泥、冰淇淋等配料，更吃得到一整顆栗子。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路12號2F空橋

電話：（02）2729-5818


★樂子the Diner（信義旗艦店）

樂子the Diner美式餐廳，一直以來被許多人認為是最經典的美式早午餐，不僅 帶來最正統、道地的美式早午餐組合，同時也不斷結合在地的飲食風格研發全新菜色，滿足現代人求新求變的口味。店內活潑的氣氛與溫馨的裝潢，讓人從早午餐、下午茶，一直到晚餐聚會，都是許多人的聚餐首選。其中「美式煎餅」系列近期全新升級，以自家手作藍莓醬淋在熱騰騰現做煎餅上，再附上一盅自製的 焦糖牛奶糖漿，襯托出鬆餅的奶香味，可依口味自己搭配組合，而美式早餐盤會再附上蛋、肉及一份自選配菜，豐盛營養的 早餐最適合與好友相聚大快朵頤。

花生巧克力煎餅220元／以自家調配的的鬆餅粉打造奶香與Q彈口感，並搭配Skipp...
花生巧克力煎餅220元／以自家調配的的鬆餅粉打造奶香與Q彈口感，並搭配Skippy花生醬與美國Hershey's苦甜巧克力。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區松壽路12號 （Att4Fun 1F）

電話：（02）7737-5055


★Nozomi Bakery

Nozomi（日語為希望之意），店名源自於對美好事物的期盼。師傅以當日純手 工現做的麵包，不只種類豐富多樣，也是許多素食主義者的首選。對於麵包製程上的嚴格管理，讓Nozomi的麵包始終以最佳 發酵程度，維持適當的口感。而Nozomi的蛋糕口味上不會太甜，讓人可以一口接著一口享用，同時在高雅精緻的外觀底下，卻有著親民合理的價格。

豆漿黑芝麻蛋糕（6吋）720元／Nozomi Bakery蛋糕系列的人氣品項，冠...
豆漿黑芝麻蛋糕（6吋）720元／Nozomi Bakery蛋糕系列的人氣品項，冠軍黑芝麻霸主。
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【店家資訊】

地址：台北市松江路128號1F

電話：（02）2542-3636


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抹茶甜點鬆餅

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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