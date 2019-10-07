一芳再去一家！ 高雄楠梓分店「說再見」 10/26結束營業

2019-10-07 13:02 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



一芳台灣水果茶8月5日在微博發文支持一國兩制，譴責香港反送中，敏感言論引發台灣民眾發起「拒喝」運動，部分店家生意明顯受影響，時隔2個月，一芳水果茶高雄楠梓德賢分店於10月3日於臉書發文「說再見」一文，宣佈於10月26日結束營業，推估言論餘波讓一芳又再去一家。

圖／一芳水果茶提供 分享 facebook

儘管一芳於8月份之後，推出了各種活動試圖拯救買氣，但不少加盟主選擇認賠結束營業的原因，就是認為言論風波已嚴重衝擊一芳企業形象，讓消費者「抵制」心意堅決，不少加盟店生意因此腰斬，短期內也難以恢復原本業績。高雄楠梓德賢店「說再見」宣佈結束營業一文，引來底下網友留言：「為什麼！！！」、「因為政治-...-」和「快去提告總公司」等等討論留言。

一芳水果茶高雄楠梓德賢分店於臉書宣布10月26日結束營業。圖／取自一芳水果茶-楠梓德賢店粉絲團 分享 facebook

一芳水果茶高雄楠梓德賢分店發文全文 「說再見👋」 各位親愛的楠梓鄉親 一芳水果茶-楠梓德賢店 預計將於10/26（六)結束營業。 我相信這不會是一個句點， 而將是另一個新的開始。 這段時間， 真的好感謝有大家的支持， 期待未來的某一天我們再相遇。 #飲品全部8折 #依照門市現有原物料為主 #售完為止 #德賢路241號

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