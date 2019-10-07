芋頭控最愛！ 直衝頂呱呱喝「芋頭牛奶」 全台期間限定 快閃２家喝得到

2019-10-07 12:19 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



頂呱呱也能喝到芋頭牛奶了。圖／美國功夫茶 kung fu tea taiwan 分享 facebook

芋頭控照過來，頂呱呱也能喝到芋頭牛奶了！ 紫色旋風襲捲大台北，頂呱呱X美國功夫茶推出「芋頭系列手搖飲」期間限定快閃登場2間門市，數量有限售完為止。

芋頭系列飲品快閃登場。圖／美國功夫茶 kung fu tea taiwan 分享 facebook

芋頭系列飲品包含「芋頭鮮奶、芋頭奶茶、芋頭奶綠、芋頭冰沙」，哪個會是你的最愛呢？ 無論是哪一款，皆是選用在地《鮮乳坊》的小農鮮乳，奶香濃郁順口，加上芋泥香甜口感綿密，美國功夫茶是將芋頭泥打好再倒進去杯中，而不是與牛奶混和在一起打，所以喝得到整塊芋頭泥的口感，讓芋頭控相當呷意！

芋頭系列的鮮奶選用鮮乳坊小農鮮乳。圖／美國功夫茶 kung fu tea taiwan 分享 facebook

自8月開設全台唯一獨立店的美國功夫茶，飲料品項已超過86種，搭上台灣芋頭熱潮，該店獨家的芋頭冰沙、芋頭牛奶、芋頭奶茶等單品穩座店內推薦名單。為了造福廣大吃貨，特別讓頂呱呱 X 美國功夫茶的複合店「忠孝旗艦店」&「新莊店」兩間門市，也能喝到芋頭系列飲品，快閃登場且數量有限賣完即止，芋頭控趕緊喝起來！

頂呱呱 X 美國功夫茶 忠孝旗艦店

營業時間：11:00-23:30

地址：台北市大安區忠孝東路四段175-1號

頂呱呱 X 美國功夫茶 新莊店

營業時間：11:00-21:30

地址：新北市新莊區中正路248號





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