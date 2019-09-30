甜蜜小刺蝟「呼點甜甜圈」來襲 台北古亭站IG甜點控打卡新寵
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
最近甜點控滑IG，常被這家充滿超Ｑ小刺蝟圖案的甜點店燒到，綿密香甜的日系甜甜圈更能迅速融化少女們的心，難怪推出不久後就立刻在IG引起打卡風潮，現在快來看一下「呼點甜甜圈」可愛餐點吧！
IG美食部落客們，分享了這家位於台北捷運古亭站附近的清新小店「Hoo. Donut 呼點甜甜圈」，交通算是相當方便，店面設計走簡潔舒適文青風，拿著甜甜圈的可愛小刺蝟是該店的主角，不但餐巾或外帶杯都有刺蝟的萌趣圖案，店內外到處可以看到插畫家的小刺蝟設計，一下子就抓住吃貨眼光，列入閨密午茶口袋名單，內用外帶都吸引粉絲打卡。
吃過的網友分享，呼點甜甜圈是日式甜甜圈的鬆綿口感，不同於台式或美式甜甜圈，口感介於鬆餅跟蛋糕之間，圓澎澎的造型又有點像是柔軟的麵包，甜甜圈有原味、柑橘、抹茶、蔓越莓、巧克力、奶油起司、還有特別的限量「如果紅茶」口味，內餡也走清爽不膩路線，價位也走平價下午茶路線，單點甜甜圈依照口味約在40元~60元整，若搭配冰淇淋與飲料200元，與療癒系的小刺蝟一起享用一個歲月靜好的午茶時光，店家營業資訊可上粉絲團查詢，每日限量手作，口味與售價以現場實際公布為準。
哪裡吃
Hoo. Donut 呼點甜甜圈
地址：台北市中正區南昌路二段9巷
甜甜圈依口味而定40~60元
套餐200元 (包含飲料與冰淇淋)
售價如有更動誤植以現場實際公布為準
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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