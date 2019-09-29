星巴克開始賣酒了！紅白酒、粉紅星巴克啤酒美翻 還有12款法國直送甜點必嚐
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 不只能喝咖啡，去星巴克也可以小酌一番！星巴克台北時代門市重新改裝30日正式對外開幕，不只推出12款全新烘焙糕點，還賣起了啤酒與紅白酒，以後上門星巴克，不單單只有咖啡飲品的選項，想要小酌放鬆心情的上班族也有新選擇囉。
星巴克台北時代門市推出「芙蓉花神艾爾啤酒」全新飲品，淡淡的粉紅系視覺既浪漫又帶有苦甜爽口的滋味，宛如紅寶石般的啤酒女生一定會喜歡。此外，時代門市首度上架精緻紅白酒及氣泡酒飲，消費者擔心晚上喝咖啡會睡不著，也可以選擇小酌一杯紅白酒，優雅地度過一天 。
值得注意的是，星巴克台北時代門市是全球繼新加坡，第2家主打「新鮮現烤」的特色門市，強勢推出12款全新烘焙糕點，且原料全來自法國直送，感受法式口感的限定糕點甜點控一定不能錯過。
台北時代門市
門市地址：台北市信義區忠孝東路五段8號二樓
門市電話：（02）2722-6292
營業時間：（日～四）7:30～22:00 ；（五～六）7:30～23:00
開幕時間：2019/9/30
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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