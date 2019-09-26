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49天狂送優惠！ COLD STONE新推「巧克黑皇后、蘋果粉公主」 讓冰淇淋控嗨吃停不下來

2019-09-26 14:21聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

COLD STONE冰淇淋持續挑戰新口味！ 迎接萬聖節推出搗蛋企劃，最新推出兩款神秘新口味極濃黑牛奶的「巧克黑皇后」、浪漫蘋果派的「蘋果粉公主」將於本周五(9/27)上市開賣超吸睛，同步開啟新品優惠活動，至全台門市點購中杯以上冰淇淋，可享同size冰淇淋第二杯50元。另外，還特別與KKBOX合作跨界合作，舉辦連續49天的超狂優惠，只要在KKBOX音樂幸運轉盤抽獎，天天有機會獲得冰淇淋買一送一等優惠。

圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
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「巧克黑皇后」首創極濃黑牛奶冰淇淋，用全黑色的冰淇淋基底打造爆濃系牛奶風味，特別加入拌入經典OREO餅乾、Hershey’s巧克力醬，撒上超人氣小麻糬，打造出全黑版「黑糖撞奶」冰淇淋，完全衝擊的感官享受。另一款「蘋果粉公主」，則以嚴選比利時青蘋果派餡，果粒飽滿多汁微酸脆口，在法式香草風味冰淇淋基底中，淋拌入鹹香派皮餅乾，淋上果粒飽滿青蘋果派餡、紅蘋果風味果露，是冰淇淋控絕對會愛上的浪漫口味。

巧克黑皇后。圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
巧克黑皇后。圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
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蘋果粉公主。圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
蘋果粉公主。圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
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COLD STONE迎接萬聖新品，自9/27~9/29限時3天推出至全台COLD STONE門市點購中杯以上冰淇淋，可享同size冰淇淋第二杯$50 (不含脆餅/桶裝;價低者為加購品項)。另外，聯手KKBOX跨界推出的萬聖檔期活動，自9/27~11/14期間，連續49天有機會拿好康，參加「音樂幸運轉盤」，只要是KKBOX一般會員及白金會員，可天天參加音樂幸運轉盤抽獎一次，有機會獲得COLD STONE免費冰淇淋及買一送一優惠；或者參加「通關密語雙享送」活動期間凡至COLD STONE消費冰淇淋商品，喊出通關密語「聽KK只要COLD STONE 歡樂超感動」，立即贈COLD STONE單球冰淇淋、KKBOX 14天免費暢聽卡，最後，更加碼推出「COLD STONE 聚無霸套餐」，滿足大家求新求變的萬聖期待！

圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
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