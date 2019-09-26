「炸麵包夾霜淇淋」夯翻IG！台北新開冰店必衝 還有大人味梅酒刨冰、復古檸檬愛玉

2019-09-26 12:48 聯合新聞網 文／陳信儒



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／IG網友授權、早點甜品 early ice臉書粉專 分享 facebook 炸過的麵包夾霜淇淋原來是朋友！一款獵奇甜點近期在IG上相當熱門，以販售冰品為主的冰品店「早點甜品 early ice」除了販售一般街口可見的台式刨冰外，還有豆花、檸檬愛玉等甜品，最吸睛的就是「ICE DOG」系列，將炸麵包結合霜淇淋的創意冰品深受網友喜愛，簡約又帶有可愛元素的店裝也吸引不少網美打卡。 圖／IG網友xxooejh授權 分享 facebook 圖／早點甜品 early ice臉書粉專 分享 facebook 圖／IG網友yu_i_deiiri授權 分享 facebook

「早點甜品 early ice」位於台北市大安區臥龍街，是今年暑假新開的冰品店，販售各式各樣的創意冰品，最吸睛的就屬「ICE DOG」系列，當中又以麵包夾原味霜淇淋最受歡迎，將熱騰騰剛出爐的炸麵包夾霜淇淋成了美味又爽口冰品，另有蜂蜜及巧克力口味，吸引不少年輕人上門嚐鮮。 圖／IG網友xxooejh授權 分享 facebook 圖／早點甜品 early ice臉書粉專 分享 facebook 圖／早點甜品 early ice臉書粉專 分享 facebook

除了創意冰品，早點甜品 early ice也有販售各式各樣的台式刨冰，像是深受台灣人喜愛的芋頭口味，鋪滿滿的芋泥刨冰口感綿密滑順，不只吃得到芋頭塊，還有佐料白玉、芋圓Q彈入味，多層次的滋味芋頭控一直要試試看。

另外「小梅醉軟Q」也是相當受歡迎的大人系冰品，以復古粉粿搭配黑糖，自製梅酒凍再淋上梅酒醬，清爽口感又多了層次風味，在「早點甜品 early ice」是非常有人氣的冰品。 圖／IG網友aa12_23授權 分享 facebook 圖／早點甜品 early ice臉書粉專 分享 facebook

早點甜品 early ice

地址：台北市大安區臥龍街137號

營業時間：12:00~21:30

公休：週一公休 圖／早點甜品 early ice臉書粉專 分享 facebook 圖／IG網友yu_i_deiiri授權 分享 facebook 圖／IG網友jewi授權 分享 facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康