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韓國瑜遲到說後續 松田康博：不認同批評「某某是智障」

全家「芋見甜點」第二彈！芋泥塗滿滿「芋見夾心土司」芋泥控搶吃啦

2019-09-22 20:24聯合新聞網 陳信儒

圖／IG網友jyun791004授權
圖／IG網友jyun791004授權
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紫色旋風來襲！全家便利商店8月底推出「芋見甜點」系列，不管是芋泥麵包、芋泥三明治、芋泥舒芙蕾都讓芋頭控尖叫，這回推出第二彈，「芋見夾心土司」厚厚一層芋泥夾土司當早餐下午茶超適合，搭配指定飲品還有折扣價，快趁優惠期間搶吃一波。
圖／全家便利商店IG
圖／全家便利商店IG
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全家夾心土司系列推出新口味「芋見夾心土司」，嚴選新鮮大甲芋頭製成的內餡，搭配柔軟又帶綿密口感的吐司，每一口都能吃到濃郁的芋頭香氣，單個售價新台幣30元，現正優惠搭配指定飲品就能享有49元優惠價。

全家「芋見夾心土司」販售資訊

販售地點：全台全家便利商店門市

售價：NT30元

圖／全家便利商店IG
圖／全家便利商店IG
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下午茶吐司早餐麵包三明治

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