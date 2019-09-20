親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

如何調閱總統論文？台大生直奔LSE圖書館

倒數搶吃！ 台中超狂榴槤雪花冰 整片果肉果殼端上桌 榴槤控大呼：太過癮了

2019-09-20 15:25聯合新聞網 文／遊妤思

組圖／嚴雪 雪花冰專賣店、IG:iris._.1128授權提供
組圖／嚴雪 雪花冰專賣店、IG:iris._.1128授權提供
分享

榴槤控們動作要快！台中豐原區「嚴雪 雪花冰專賣店」今夏推出了榴槤風味雪花冰，使用真實榴槤殼作為容器相當吸睛，添上了滿滿的榴槤雪花冰，濃郁果肉與香氣，吸引了不少榴槤控前往品嚐，店家光這個夏天就從每天限量30份爆增到100份，還供不應求！目前已邁入最後倒數供應，預計提供至10月初左右將停止，搶吃～手腳可不能慢呀！

圖／嚴雪 雪花冰專賣店提供
圖／嚴雪 雪花冰專賣店提供
分享

水果之王「榴槤」的獨特香氣是不少人的心頭好！嚴雪 雪花冰專賣店限時推出的「榴槤忘返」創意雪花冰品，將大約1/4榴槤殼當容器，再使用榴槤果肉手工製成基底，標榜有100%的水果果肉放在裡頭，還附上芒果冰淇淋、餅乾及一碗奶霜，店內瀰漫著濃濃的特殊氣味，也阻擋不了喜愛榴槤的朋友前往朝聖，並且還美照一張一張接著拍，有吃到的榴槤控都大呼：太過癮了。

圖／嚴雪 雪花冰專賣店提供
圖／嚴雪 雪花冰專賣店提供
分享

這份季節冰品原預計販售至9月初，饕客們實在絡譯不絕，目前已將販售期拉長至10月初左右，隨著榴槤產季已達尾聲，店家掌控泰國進口的產量及質量再決定每日販售數量。因此提醒想要嚐百分百手工製作的榴槤雪花冰又怕撲空的朋友們，請務必於到店前30分鐘致電詢問是否還有榴槤冰數量，且不接受預訂，僅以現場提供為主，儘快安排時間，不然就要等明年啦！

圖／IG:iris._.1128授權提供
圖／IG:iris._.1128授權提供
分享

圖／嚴雪 雪花冰專賣店提供
圖／嚴雪 雪花冰專賣店提供
分享

嚴雪 雪花冰專賣店

地址：台中市豐原區信義街28-1號

時間：12：00～22：00

備註：產季將過，販售情況以店家粉絲團公佈為主

延伸閱讀：

抓住夏天的尾巴！ 台中好吃又好拍的IG話題冰品通通在這裡

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

冰品水果冰淇淋台中美食

相關新聞

吃得到濃郁奶香拿鐵！全家新品「拿鐵霜淇淋」想提神來一支就對了！

2019-09-20 11:34

銅板價高CP！兒時記憶爆漿台式大泡芙 藏身南北2家傳統西點店

2019-09-18 18:18

芋泥蓋好蓋滿！ 星巴克秋季新品「芋頭蒙布朗」、「鬼精靈大福」 快趁買一送一倒數來喝下午茶吧

2019-09-18 13:39

粉紅泡泡手搖飲「舒油頭」插旗北醫商圈！連3天「滿杯水果茶、珍奶」買一送一

2019-09-16 11:55

超欠吃的熊熊雞蛋糕！日本超夯「BEAR HOLIC熊燒」一號店插旗台北京站，兩種口味吃起來

2019-09-05 13:59

芋泥控新歡！Street Churros爆餡「芋泥奶黃吉那酥」超欠吃，加碼吉那圈買一送一到9/5

2019-09-04 16:07

想吃碰運氣！IG爆紅「哈密瓜蛋糕」新鮮多汁又清爽，浮誇系甜點必吃+1

2019-08-30 13:24

維尼控必喝！7-11新品「蜂蜜牛奶＋地瓜爆米花」濃郁地瓜香超想喝

2019-08-28 17:19

芋頭控衝了！全家新品「芋泥舒芙蕾布丁」綿密芋泥＋鮮奶酪搭配超好吃

2019-08-28 13:09

濃厚系「鹽味可爾必思」上架7-11！全家推「青蘋果可爾必思蘇打」兩款都想喝啊～

2019-08-27 14:03

「鹽味西瓜」限量回歸7-11！夏季限定微醺開搶　「冰涼鳳梨」也上架全家啦～

2019-08-26 16:01

2倍濃厚系！午後紅茶「2倍奶茶」7-11獨家上架，限量10萬瓶動作要快～

2019-08-26 12:20

奶茶控等到了！初鹿牧場新品「炙烤風味煉乳茶」濃郁系焦糖香氣必喝啊

2019-08-26 11:41

想吃蜷尾家就去大心！霜淇淋買一送一到8月底　3口味「荔枝鳳梨、花生牛奶、包種茶」必衝啊

2019-08-20 21:04

鬍子吸管套萌翻！「兔子兔子茶飲專賣店」推蛋頭先生周邊，買兩杯還送「蛋頭先生杯墊」

2019-08-20 12:34

揪伴吃冰了！Cold stone「冰淇淋全品項買一送一」連續13天吃起來

2019-08-19 16:10

網友熱推NO.1！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸北部、南部　這天開賣吃起來

2019-08-16 13:16

一禾堂海鹽奶油卷+豆乳冰淇淋！IG超夯夢幻冰品很欠吃

2019-08-16 12:58

6個抹茶冷知識 vs. 2019 IG必追抹茶甜品 抹茶人必收此篇！

2019-08-16 12:24

巧克力控跟緊！杜老爺推「HERSHEY'S、阿華田巧克力」限量聯名甜筒，萊爾富獨家開搶啊～

2019-08-15 12:05

「蜜蜂工坊X迪士尼聯名飲料」又來了！ 獨家包裝你愛哪一款？

2019-09-12 15:12

台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47

綠豆泥＋肉鬆！ 好丘貝果新口味「金絲綠豆椪」復刻上市

2019-09-08 13:55

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 13:57

中秋節改吃「生乳捲！超香栗子有滿滿卡士達、濃郁抹茶一壓奶油爆棚～

2019-08-27 18:51

「台東必喝10大飲料」票選出爐！近250種飲品海選 它脫穎而出

2019-08-26 17:01

「孫紅茶行」獲頒全球紅茶唯一、最高榮譽「水晶獎」

2019-08-22 12:54

亞尼克YTM進駐北捷一週年 邀「柴語錄」耍萌將機台換新裝

2019-08-16 10:14

板橋巷仔內的人氣甜點「Ponpie澎派」快閃板橋車站 還有2款首賣快衝一波

2019-08-15 14:40

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37

芋頭系列只有這裡喝的到! 美國功夫茶101店開幕限定飲品買1送1

2019-08-05 17:10

中和、板橋人吃起來！粉紅系「泡泡先生」快閃店、兩大日系美食獨家快閃新北

2019-08-03 17:08

鬼門開！吃邪惡甜點壓壓驚　好市多「菠蘿奶油泡芙」超療癒的３種吃法

2019-08-01 21:30

全聯也有「基隆遠東泡泡冰」了！推4種超消暑口味，火龍果吃得到火龍果籽

2019-07-30 14:46

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-30 08:27

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37

超狂2cm冰淇淋噴奶香！義美「珍奶銅鑼燒冰淇淋」吃得到Q感珍珠　還推抹茶、巧克力快搶～

2019-07-08 19:43

「森永蘋果牛奶糖」換包裝回歸了！香甜蘋果味停不下來　數量有限快衝小七囤貨

2019-07-08 15:37
看更多

熱門文章

金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

2019-09-19 21:01

便利超商最好喝的「奶茶」　網友盲測都投給它！

2019-09-17 13:21

「吃到飽」退燒？首家五星級飯店退出Buffet競爭市場

2019-09-19 17:08

史丹佛大學研究：台灣人酒精不耐症機率世界第一

2019-09-19 14:19

壽司郎終於到台南了！一次開2間 9月18日開放訂位

2019-09-17 11:52

老闆娘用氣炸鍋炸蝦捲 成品讓員工胃口全失

2019-09-14 11:03

全台首家「角落小夥伴」專賣店來囉！ 9月21日進駐板橋車站

2019-09-18 18:47

手搖飲擺鮮蝦真得很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-14 07:23

Uber Eats攜手全家 可送日用品、鮮食、咖啡

2019-09-19 11:08

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

喝起來！星巴克、伯朗咖啡買1送1　「１０家咖啡優惠」必喝懶人包

2019-09-16 12:57

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 18:30

全聯2020年底全門市上架現烤阪急麵包

2019-09-19 02:51

售價搶先看！昭和懷舊感喫茶店「星乃珈琲店」今登台開幕

2019-09-16 11:12

終於等到了！日本賣翻天「小熊維尼生切麻糬」台灣也有了，可愛到捨不得吃

2019-09-19 19:40

星巴克全新Stanley「神秘星空藍」杯款登場！首度推「2OZ隨行組、外帶瓶及餐食罐」帥度破表

2019-09-16 12:41

新加坡必吃「松發肉骨茶」首登台 開幕送限量小菜

2019-09-16 16:41

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

Costco開心果含不符規定農藥 近1700公斤遭退運銷毀

2019-09-17 10:33

星級酒店自助餐喊漲 君悅開第一槍

2019-09-16 17:55

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

芋泥蓋好蓋滿！ 星巴克秋季新品「芋頭蒙布朗」、「鬼精靈大福」 快趁買一送一倒數來喝下午茶吧

2019-09-18 13:39

日本超夯的「Hello Kitty杯套」來囉！全家便利商店11日起推銅板價加價購

2019-09-10 20:00

好市多6元神物「半熟麵包」 行家曝超罪惡吃法

2019-09-10 10:35

麥當勞歡慶「國際歡樂送日」 限時3天抽限量「漢堡毯、薯條T」

2019-09-17 13:45

後背包好想要！星巴克秋季新品「土耳其藍女神杯」必搶　還有環保吸管、後背包、咖啡機

2019-09-18 13:51

肯德基推出「炸雞甜甜圈三明治」！糖霜配炸雞　高熱量的夢幻組合

2019-09-19 16:20

「美旗林」推薦！身分證有「8、1、5」任2碼 熊一燒肉送痛風餐再免費升級吃到飽

2019-09-10 18:39

全家炸雞「bb.q CHICKEN」實體門市11月亮相

2019-09-16 15:51

一蘭拉麵2店距離超近！專家揭「不倒店」原因：年輕人變了

2019-09-10 17:30

30年不變的味道 216粉圓大王用「這招」業績翻倍

2019-09-16 10:17

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

台南也吃得到「銷魂麵」了！大師兄9月首度插旗府城　開幕「免費送拌麵」

2019-09-10 20:02

迷你珍奶、蚵仔煎、滷肉飯！ 超療癒「經典台灣小吃」 迷你灶咖DIY第二季值得期待！

2019-09-19 15:09

最強咖啡店女老闆！只花2400元，就讓湯姆漢克斯到店裡喝咖啡、免費宣傳

2019-09-09 15:00

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」台灣首店9/16開喝 「初魚鐵板燒」10月進駐信義區

2019-09-13 17:12

今晚烤肉重點筆記 我們都忽略原來先吃這食材超重要

2019-09-13 13:15

第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01

全台首例 旗山鴨場染H5N5禽流感

2019-09-17 15:10

被烤肉煙燻到過敏大爆發 這三種人最可憐

2019-09-15 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top