倒數搶吃！ 台中超狂榴槤雪花冰 整片果肉果殼端上桌 榴槤控大呼：太過癮了

2019-09-20 15:25 聯合新聞網 文／遊妤思



組圖／嚴雪 雪花冰專賣店、IG:iris._.1128授權提供 分享 facebook

榴槤控們動作要快！台中豐原區「嚴雪 雪花冰專賣店」今夏推出了榴槤風味雪花冰，使用真實榴槤殼作為容器相當吸睛，添上了滿滿的榴槤雪花冰，濃郁果肉與香氣，吸引了不少榴槤控前往品嚐，店家光這個夏天就從每天限量30份爆增到100份，還供不應求！目前已邁入最後倒數供應，預計提供至10月初左右將停止，搶吃～手腳可不能慢呀！

圖／嚴雪 雪花冰專賣店提供 分享 facebook

水果之王「榴槤」的獨特香氣是不少人的心頭好！嚴雪 雪花冰專賣店限時推出的「榴槤忘返」創意雪花冰品，將大約1/4榴槤殼當容器，再使用榴槤果肉手工製成基底，標榜有100%的水果果肉放在裡頭，還附上芒果冰淇淋、餅乾及一碗奶霜，店內瀰漫著濃濃的特殊氣味，也阻擋不了喜愛榴槤的朋友前往朝聖，並且還美照一張一張接著拍，有吃到的榴槤控都大呼：太過癮了。

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這份季節冰品原預計販售至9月初，饕客們實在絡譯不絕，目前已將販售期拉長至10月初左右，隨著榴槤產季已達尾聲，店家掌控泰國進口的產量及質量再決定每日販售數量。因此提醒想要嚐百分百手工製作的榴槤雪花冰又怕撲空的朋友們，請務必於到店前30分鐘致電詢問是否還有榴槤冰數量，且不接受預訂，僅以現場提供為主，儘快安排時間，不然就要等明年啦！

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嚴雪 雪花冰專賣店

地址：台中市豐原區信義街28-1號

時間：12：00～22：00

備註：產季將過，販售情況以店家粉絲團公佈為主

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