芋泥蓋好蓋滿！ 星巴克秋季新品「芋頭蒙布朗」、「鬼精靈大福」 快趁買一送一倒數來喝下午茶吧

2019-09-18 13:39 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



芋頭蒙布朗。圖／星巴克提供 分享 facebook

芋頭控快來看！隨著季節變換，星巴克最新秋季新品餐點、甜品開賣啦，最受矚目的這一款「芋頭蒙布朗」甜點，內餡吃得到濃郁的芋頭泥，可以說是蓋好蓋滿的芋泥蛋糕，除外還有新款三明治、吐司，接著迎接萬聖節還推出「鬼精靈大福」多層次特殊甜點。快趁著9月份限定「今天星巴克了嗎」數位體驗活動的倒數機會，一獲得買一送一優惠券，立刻來一場超愜意的星巴克下午茶約會！

芋頭蒙布朗。圖／星巴克提供 分享 facebook

星巴克主打「芋泥蒙布朗」讓芋頭控一眼就愛上，使用香濃芋頭泥製作而成的奶油，覆蓋在綿軟蛋糕上，並且夾著綿密香甜芋頭泥，香氣十足。「豆香胡麻天使蛋糕」以豆腐製成的，讓胡麻醬與奶油融合出整體自然風味，口感細緻又綿密。還有超吸睛的「鬼精靈大福」柔軟的大福皮包裹著南瓜卡士達及黑糖戚風蛋糕，再擠上鮮奶油及白巧克力慕斯球，一口氣品嘗到多重口感，加上討喜鬼精靈造型，滿足您的視覺及味蕾。

鬼精靈大福。圖／星巴克提供 分享 facebook

鬼精靈大福。圖／星巴克提供 分享 facebook

豆香胡麻天使蛋糕。圖／星巴克提供 分享 facebook

早餐三明治系列首推「哈姆花生三明治」，選用新竹超高人氣的福源花生醬和美乃滋搭出特調醬，配上美生菜、煙燻火腿肉，濃濃花生香氣、微鹹微甜，喚醒一早好能量。「紅藜地瓜三明治」以高營養價值的紅藜麥、葵花子、核桃堅果碾碎拌入地瓜泥中製成，另外還可以選擇口感酥脆Q彈的丹麥吐司沁入蛋液後烤至金黃的「法式丹麥吐司」。

哈姆花生三明治。圖／星巴克提供 分享 facebook

紅藜地瓜三明治。圖／星巴克提供 分享 facebook

法式丹麥吐司。圖／星巴克提供 分享 facebook

另外，星巴克此次與Stanley聯名推「神秘星空藍」杯款系列商品，是僅限台灣販售的限定系列商品，也是首次推出Stanley全新品牌logo的聯名系列商品。7款商品除了隨行杯外，還有首度登場的2OZ隨行組、外帶瓶及餐食罐，為星巴克和Stanley迷們，帶來更多的便利用途。

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