粉紅泡泡手搖飲「舒油頭」插旗北醫商圈！連3天「滿杯水果茶、珍奶」買一送一

2019-09-16 11:55 聯合新聞網 陳信儒



圖／舒油頭 Slowly,Yo臉書粉專 分享 facebook 5月才在新北府中捷運站附近開設首間實體門市的「舒油頭 Slowly,Yo」展店速度迅速，近日悄悄插旗北醫商圈，全新概念內用店仍以搶眼的粉紅色系作為門面，舒適又極具風格的空間試營運就吸引大批消費者排隊嚐鮮，更加碼推出連續三天推限定飲品買一送一的促銷活動，飲料控快趁優惠期間衝一波。

「舒油頭」5月才與台中逢甲夜市日銷千顆的「火焰炙燒KACHI泡芙」合作，在台北SOGO忠孝館一樓開設快閃門市，粉紅的網美系門面，加上吸睛的火焰炙燒泡芙現在也能在台北吃得到，快閃期間天天大排長龍，比拳頭還大的炙燒泡芙更是洗版IG的人氣美食。 圖／舒油頭 Slowly,Yo臉書粉專 分享 facebook

本月月初，舒油頭悄悄插旗北醫商圈，不同於一般手搖飲店家，舒油頭打造全新概念內用店，以粉色系為基底的視覺設計，結合復古又充滿風格的沙龍店特色作為點綴，創意用炸裂來形容一點也不為過，勢必將引起一陣打卡熱潮。 圖／舒油頭 Slowly,Yo臉書粉專 分享 facebook

舒油頭嚴選來自台灣的新鮮茶葉與食材，以職人精神鮮萃沏茶、戀愛滋味的花茶、日本小農的濃醇牛乳與手作古早味布丁，濃濃的台式風味，就像「舒油頭」給人的率性直接印象。舒油頭信義北醫店22日開幕，祭出連續三天限定飲品買一送一的優惠活動，到10月10日前還有兩杯飲品 88 折的加碼活動，還沒體驗過戀愛沙龍茶飲店甜蜜風暴的你，快手刀衝來一沏甘杯，享受甜蜜蜜美好生活。

舒油頭（信義北醫館）

電話：（02）2720-1380

地址：台北市信義區莊敬路381號

開幕優惠：

9/22「青檸白鬍子」買一送一

9/23「正港滿杯旺鮮果」買一送一

9/24「白鑽級珍奶」買一送一

9/25~10/10 買兩杯飲品 88 折，再送愛情雙杯套