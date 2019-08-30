親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

香港24小時內逮捕第4名異議者：民主派議員許銳宇

想吃碰運氣！IG爆紅「哈密瓜蛋糕」新鮮多汁又清爽，浮誇系甜點必吃+1

2019-08-30 13:24聯合新聞網 陳信儒

圖／IG網友leechienkuan授權、la vie bonbonIG
圖／IG網友leechienkuan授權、la vie bonbonIG
分享
日本大阪超人氣咖啡廳「la vie bonbon」以創意多變的水果蛋糕享譽甜點界，吃得到新鮮大塊水果的蛋糕令不少少女趨之若鶩，近期最夯的「哈蜜瓜蛋糕」瘋狂洗版IG，以切片的哈密瓜皮作為基底，扣上多汁又不膩口的水果蛋糕，非常適合炎熱夏天享用，光看圖片就超誘人，甜點控一定要嚐嚐這款今夏好吃又好拍的哈蜜瓜蛋糕。
圖／la vie bonbon IG
圖／la vie bonbon IG
分享

la vie bonbon是法文，意思是「甜蜜的生活」，在日本擁有超高人氣，今年年初登台，進駐有百貨美食號稱的微風南山arté，就引起不少排隊熱潮，各式新鮮水果蛋糕、嚴選茶品及咖啡等都受到不少女性消費者喜愛，這回推出「哈蜜瓜蛋糕」更強力攻佔社群網站，一片哈密瓜裡有著層層堆疊而成的蛋糕，光看圖就讓人暑氣全消。

圖／la vie bonbon IG
圖／la vie bonbon IG
分享

除了切片式的哈蜜瓜蛋糕外，la vie bonbon也有販售一整顆的哈密瓜蛋糕，霸氣十足的份量讓人眼睛為之一亮，作為慶生蛋糕也非常吸睛，甜而不膩口的日系水果蛋糕搭配上一杯茶一天就圓滿了。

圖／la vie bonbon IG
圖／la vie bonbon IG
分享

la vie bonbon林森旗艦店 

台北市中山區林森北路644號

02-2586-5388 

la vie bonbon微風南山atre店

台北市信義區松智路17號2樓

02-2720-3737

圖／la vie bonbon IG
圖／la vie bonbon IG
分享

蛋糕水果咖啡甜點大阪
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

維尼控必喝！7-11新品「蜂蜜牛奶＋地瓜爆米花」濃郁地瓜香超想喝

2019-08-28 17:19

芋頭控衝了！全家新品「芋泥舒芙蕾布丁」綿密芋泥＋鮮奶酪搭配超好吃

2019-08-28 13:09

濃厚系「鹽味可爾必思」上架7-11！全家推「青蘋果可爾必思蘇打」兩款都想喝啊～

2019-08-27 14:03

「鹽味西瓜」限量回歸7-11！夏季限定微醺開搶　「冰涼鳳梨」也上架全家啦～

2019-08-26 16:01

2倍濃厚系！午後紅茶「2倍奶茶」7-11獨家上架，限量10萬瓶動作要快～

2019-08-26 12:20

奶茶控等到了！初鹿牧場新品「炙烤風味煉乳茶」濃郁系焦糖香氣必喝啊

2019-08-26 11:41

想吃蜷尾家就去大心！霜淇淋買一送一到8月底　3口味「荔枝鳳梨、花生牛奶、包種茶」必衝啊

2019-08-20 21:04

鬍子吸管套萌翻！「兔子兔子茶飲專賣店」推蛋頭先生周邊，買兩杯還送「蛋頭先生杯墊」

2019-08-20 12:34

揪伴吃冰了！Cold stone「冰淇淋全品項買一送一」連續13天吃起來

2019-08-19 16:10

網友熱推NO.1！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸北部、南部　這天開賣吃起來

2019-08-16 13:16

一禾堂海鹽奶油卷+豆乳冰淇淋！IG超夯夢幻冰品很欠吃

2019-08-16 12:58

6個抹茶冷知識 vs. 2019 IG必追抹茶甜品 抹茶人必收此篇！

2019-08-16 12:24

巧克力控跟緊！杜老爺推「HERSHEY'S、阿華田巧克力」限量聯名甜筒，萊爾富獨家開搶啊～

2019-08-15 12:05

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 13:57

中秋節改吃「生乳捲！超香栗子有滿滿卡士達、濃郁抹茶一壓奶油爆棚～

2019-08-27 18:51

「台東必喝10大飲料」票選出爐！近250種飲品海選 它脫穎而出

2019-08-26 17:01

「孫紅茶行」獲頒全球紅茶唯一、最高榮譽「水晶獎」

2019-08-22 12:54

亞尼克YTM進駐北捷一週年 邀「柴語錄」耍萌將機台換新裝

2019-08-16 10:14

板橋巷仔內的人氣甜點「Ponpie澎派」快閃板橋車站 還有2款首賣快衝一波

2019-08-15 14:40

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37

芋頭系列只有這裡喝的到! 美國功夫茶101店開幕限定飲品買1送1

2019-08-05 17:10

中和、板橋人吃起來！粉紅系「泡泡先生」快閃店、兩大日系美食獨家快閃新北

2019-08-03 17:08

鬼門開！吃邪惡甜點壓壓驚　好市多「菠蘿奶油泡芙」超療癒的３種吃法

2019-08-01 21:30

全聯也有「基隆遠東泡泡冰」了！推4種超消暑口味，火龍果吃得到火龍果籽

2019-07-30 14:46

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-30 08:27

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37

超狂2cm冰淇淋噴奶香！義美「珍奶銅鑼燒冰淇淋」吃得到Q感珍珠　還推抹茶、巧克力快搶～

2019-07-08 19:43

「森永蘋果牛奶糖」換包裝回歸了！香甜蘋果味停不下來　數量有限快衝小七囤貨

2019-07-08 15:37

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12

每日限量！台中必吃千層可麗餅　樂緹波兒手作塔派一吃愛上

2018-12-21 15:26

台中５家「超誘人甜食」推薦！邊走邊吃的散步點心

2019-06-23 12:23

下午茶時間必吃！全台 7 間甜甜圈大蒐羅，日式、台式、創新、小米甜甜圈統統有

2019-06-16 16:30

手作料理日常／夏日清爽新滋味！自己來泡「檸檬冰咖啡」

2019-06-11 15:30

水果冰不只有冰！高雄「芒果霜淇淋」直接尬一顆芒果當基底

2019-06-09 21:00

秒殺甜點！ 行天宮超繽紛平價泡芙　口味多達15種 一出爐就被掃空

2019-05-03 15:57

忙裡偷閒的下午去那兒？ ６間閨蜜們必訪「下午茶祕密基地」

2019-03-24 15:02
看更多

熱門文章

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

上百台灣員工支援 上海Costco台貨全標「中國台灣」

2019-08-29 10:39

身份證對中927！ 「龍蝦吃到飽」最低打6折、2人同行壽星免費、1人對中10人享優惠

2019-08-28 13:08

買一芳大杯算中杯價 加盟店老闆哽咽：生意少一半

2019-08-23 14:23

我的辛酸你看不見！外送員最討厭的１０件事

2019-08-27 21:00

明天見！星巴克連續14天買一送一又來了 快揪好友相聚試手氣

2019-08-16 10:56

2公升「蘋果西打」又出包！大飲：即日起開放退換貨

2019-08-23 12:21

商圈萎縮！13年「滿堂紅麻辣鍋」創始店熄燈　粉絲留言不捨

2019-08-29 19:03

新加坡夢幻鍋物「美滋鍋」台灣首店插旗信義區 吃到凌晨6點也沒問題！

2019-08-24 17:59

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐　還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:55

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 22:15

快幫大師補給！「寶可夢玩家」到4餐廳吃飯　免費送飲料、套餐升級

2019-08-24 11:40

挺過一國兩制風波　「一芳水果茶」宣布26日起「買一送一」，鳳梨綠也有優惠

2019-08-23 13:46

獨家／開業12年不敵租約！ 「天星港式飲茶」9月15日熄燈

2019-08-21 21:35

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

信義區百貨聯手開創「深夜經濟」 宵夜場又有新據點

2019-08-24 18:01

女生吃鍋5折、造型師做頭髮 「美滋鍋」9月17日登台

2019-08-28 21:33

婦人猛裝3大袋好市多洋蔥 網友傻眼「太誇張了」

2019-08-21 11:40

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

好市多員工爆美味麵包TOP5 揭密最佳食用撇步

2019-08-16 10:50

2倍濃厚系！午後紅茶「2倍奶茶」7-11獨家上架，限量10萬瓶動作要快～

2019-08-26 12:20

迴轉壽司吃哪家？ 網友推薦：唯一支持壽司郎

2019-08-27 11:08

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 13:57

揪處女座過生日！王品牛排、夏慕尼最低8折起

2019-08-26 20:57

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

好市多上架澳門必買伴手禮 比當地便宜他「連搬3組」

2019-08-21 12:30

加盟主組自救會！「一芳」回應了：將送出百台國產電動車，投入3~4千萬做行銷推廣

2019-08-28 15:03

大家都在搶！好市多「超夯飲料」推新品　上千網友讚翻：真的太好喝！

2019-08-16 19:05

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-30 08:30

芋頭控吃起來！ Lady M「芋頭千層蛋糕」這家門市才吃的到

2019-08-22 19:12

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪「粉甜美」店裝曝光

2019-08-28 18:21

吃香蕉居然有4大禁忌！吃這款香蕉保證馬上便秘

2019-08-19 06:55

「台東必喝10大飲料」票選出爐！近250種飲品海選 它脫穎而出

2019-08-26 17:01

芋頭控衝了！全家新品「芋泥舒芙蕾布丁」綿密芋泥＋鮮奶酪搭配超好吃

2019-08-28 13:09

3塊冰塊+0.5糖…他買超商咖啡無理要求 網怒轟：太為難店員

2019-08-26 15:17

揪伴吃冰了！Cold stone「冰淇淋全品項買一送一」連續13天吃起來

2019-08-19 16:10

台南人無極限！在地人帶路 隱藏版早餐竟然是愛玉冰

2019-08-20 18:15

一芳「送100台摩托車、狂砸4000萬促銷」搶救買氣！還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

「鹽味西瓜」限量回歸7-11！夏季限定微醺開搶　「冰涼鳳梨」也上架全家啦～

2019-08-26 16:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top