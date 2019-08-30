想吃碰運氣！IG爆紅「哈密瓜蛋糕」新鮮多汁又清爽，浮誇系甜點必吃+1

2019-08-30 13:24 聯合新聞網 陳信儒



圖／IG網友leechienkuan授權、la vie bonbonIG 分享 facebook 日本大阪超人氣咖啡廳「la vie bonbon」以創意多變的水果蛋糕享譽甜點界，吃得到新鮮大塊水果的蛋糕令不少少女趨之若鶩，近期最夯的「哈蜜瓜蛋糕」瘋狂洗版IG，以切片的哈密瓜皮作為基底，扣上多汁又不膩口的水果蛋糕，非常適合炎熱夏天享用，光看圖片就超誘人，甜點控一定要嚐嚐這款今夏好吃又好拍的哈蜜瓜蛋糕。 圖／la vie bonbon IG 分享 facebook

la vie bonbon是法文，意思是「甜蜜的生活」，在日本擁有超高人氣，今年年初登台，進駐有百貨美食號稱的微風南山arté，就引起不少排隊熱潮，各式新鮮水果蛋糕、嚴選茶品及咖啡等都受到不少女性消費者喜愛，這回推出「哈蜜瓜蛋糕」更強力攻佔社群網站，一片哈密瓜裡有著層層堆疊而成的蛋糕，光看圖就讓人暑氣全消。 圖／la vie bonbon IG 分享 facebook

除了切片式的哈蜜瓜蛋糕外，la vie bonbon也有販售一整顆的哈密瓜蛋糕，霸氣十足的份量讓人眼睛為之一亮，作為慶生蛋糕也非常吸睛，甜而不膩口的日系水果蛋糕搭配上一杯茶一天就圓滿了。 圖／la vie bonbon IG 分享 facebook

la vie bonbon林森旗艦店

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la vie bonbon微風南山atre店

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