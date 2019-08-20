想吃蜷尾家就去大心！霜淇淋買一送一到8月底 3口味「荔枝鳳梨、花生牛奶、包種茶」必衝啊

2019-08-20 21:04 聯合新聞網 陳信儒



夏日消暑，想來一支冰？就找好友一起到大心！

想吃蜷尾家不用衝台南！聯名大心推三款霜淇淋，買一送一活動到8月底。圖／大心臉書粉專 分享 facebook

台南人氣散步甜食「蜷尾家」人氣超夯，日本拓點也引發排隊熱潮，七月底還與泰式麵食品牌「大心」聯手合作推出三款獨家限定霜淇淋，讓不少冰品控直呼「終於不用奔台南啦」，這次立即宣佈好消息，推出「大心X蜷尾家」Sweet Happy Hour買一送一的促銷活動，全台冰品控快衝大心吃一波。 荔枝鳳梨霜淇淋。圖／蜷尾家粉專 分享 facebook

大心與蜷尾家聯手合作一口氣推出3種口味的霜淇淋，包括大心獨家限定「荔枝鳳梨霜淇淋 」、蜷尾家經典人氣款「花生牛奶霜淇淋」，以及日本限定紅回台灣的「坪林包種茶霜淇淋」。3種夏季聯名霜淇淋從7月底開始在大心全台門市販售，搭配主食餐點加購價一支69元，單點則是99元。 花生牛奶霜淇淋。圖／蜷尾家粉專 分享 facebook

這回大心祭出「大心 X 蜷尾家」聯名霜淇淋買一送一的優惠，只要在平日一至五下午15:00-17:00與晚間20:00-22:00購買聯名霜淇淋，即可享有買一送一的優惠，不管是下午茶或是下班後的甜點時光，這波優惠可以省下不少荷包喲。 坪林包種茶霜淇淋。圖／蜷尾家臉書粉專 分享 facebook

大心X蜷尾家 Sweet Happy Hour

活動時間：即日起至2019/08/30

活動內容：每周一至周五 15:00-17:00、20:00-22:00來店點購大心X蜷尾家聯名霜淇淋，即可獲得買一送一之優惠。

售價：單支99元

注意事項

1、本優惠僅適用於大心、大心EXPRESS全台分店

2、霜淇淋限外帶使用，口味依店內提供為主

3、恕無法與其他行銷活動、折扣、優惠併用

4、大心保有最終解釋權，並保留變更內容及終止活動之權利，如有變動請以大心網站公告為主