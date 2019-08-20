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鬍子吸管套萌翻！「兔子兔子茶飲專賣店」推蛋頭先生周邊，買兩杯還送「蛋頭先生杯墊」

2019-08-20 12:34聯合新聞網 陳信儒

兔子兔子茶飲專賣店聯名推蛋頭先生周邊。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
兔子兔子茶飲專賣店聯名推蛋頭先生周邊。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
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「Rabbit Rabbit TEA 兔子兔子茶飲專賣店」以提供高級的質感，平價的享受收服不少飲品控的心，可愛又極具特色的包裝設計更是洗版IG的最強手搖飲品牌，每年推出的限定飲品也經常造成搶喝熱潮，這回與迪士尼大玩聯名，推出蛋頭先生系列商品，從吸管到飲品杯身都能看見蛋頭先生的蹤跡，迪士尼控這波聯名絕對要打卡。
蛋頭先生的鬍子造型吸管套萌翻。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
蛋頭先生的鬍子造型吸管套萌翻。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
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兔子兔子茶飲專賣店先前推出「兔子造型吸管套」成功在社群網站上引發話題，這回與迪士尼聯名，推出玩具總動員人氣角色蛋頭先生的吸管套，以招牌鬍子造型作為設計勢必將吹起打卡風潮。除此之外，還推出一系列蛋頭先生周邊商品，包括兩款逗趣聯名杯子、五官貼紙、杯墊以及飲料杯提袋，滿滿的蛋頭先生印花萌度破表。

超萌蛋頭先生杯墊買飲料就送。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
超萌蛋頭先生杯墊買飲料就送。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
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即日起至11/15，凡購買任兩杯「蛋頭先生／布朗珠珠鮮奶」聯名系列飲品，就可以免費獲得「蛋頭先生杯墊」，數量有限送完為止。另外購買兩杯飲料即可以149元加購價將「蛋頭先生飲料提袋」帶回家。

兔子兔子茶飲專賣店聯名推蛋頭先生周邊。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
兔子兔子茶飲專賣店聯名推蛋頭先生周邊。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
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兔子兔子茶飲 Ｘ MR.POTATO HEAD聯名 

活動時間：8/16~11/15

聯名商品：蛋頭先生聯名杯、蛋頭先生鬍子吸管套、蛋頭先生杯墊 （購買蛋頭先生限定飲品，即贈一張）、蛋頭先生飲料提袋（加價購149元）。

兔子兔子茶飲專賣店聯名推蛋頭先生周邊。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
兔子兔子茶飲專賣店聯名推蛋頭先生周邊。圖／兔子兔子茶飲專賣店提供
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