巧克力控跟緊！杜老爺推「HERSHEY'S、阿華田巧克力」限量聯名甜筒，萊爾富獨家開搶啊～

2019-08-15 12:05 聯合新聞網 陳信儒



杜老爺聯名再一發！與阿華田、Hershey's推出甜筒，萊爾富獨賣限量開搶。圖／萊爾富官網 分享 facebook 巧克力控這次真的等到了！冰淇淋大廠杜老爺才剛剛推出與舊振南聯名打造的「綠豆椪冰棒」，這回宣布和HERSHEY’S、阿華田兩大巧克力品牌聯名，推出「HERSHEY’S極濃可可饗宴冰淇淋、阿華田脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」限量甜筒，萊爾富已經獨家上架了，巧克力控、冰品控快奔超商搶買！

「HERSHEY’S極濃可可饗宴冰淇淋」吃得到濃郁的黑巧克力風味，外層巧克力餅皮更添極濃感，包裹著HERSHEY’S巧克力冰淇淋，上頭還有烘焙過的夏威夷豆配料，多層次的風味在嘴中交疊。 杜老爺聯名再一發！與阿華田、Hershey's推出甜筒，萊爾富獨賣限量開搶。圖／萊爾富官網 分享 facebook

另外一款與大人小孩都喜愛的阿華田合作的「脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」，以牛奶與阿華田巧克力結合，吃得到巧克力麥芽與麥芽脆酷力的雙重享受，完美呈現最經典的阿華田風味。

Hershey's X 杜老爺甜筒「極濃可可饗宴冰淇淋」

發售日期： 8/14

萊爾富獨賣，限量10萬隻

9月10前2件79元(原價69元/件)，售完為止。

阿華田X杜老爺甜筒「脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」

發售日期： 8/14

萊爾富獨賣，限量10萬隻

9月10前2件79元(原價59元/件) ，售完為止。