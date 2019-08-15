親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

雨急河川暴漲 高市宣布：那瑪夏、桃源、甲仙、茂林、六龜停班課

4千萬政治獻金再起波 韓國瑜怒：有收就退出政壇

巧克力控跟緊！杜老爺推「HERSHEY'S、阿華田巧克力」限量聯名甜筒，萊爾富獨家開搶啊～

2019-08-15 12:05聯合新聞網 陳信儒

杜老爺聯名再一發！與阿華田、Hershey's推出甜筒，萊爾富獨賣限量開搶。圖／...
杜老爺聯名再一發！與阿華田、Hershey's推出甜筒，萊爾富獨賣限量開搶。圖／萊爾富官網
分享
巧克力控這次真的等到了！冰淇淋大廠杜老爺才剛剛推出與舊振南聯名打造的「綠豆椪冰棒」，這回宣布和HERSHEY’S、阿華田兩大巧克力品牌聯名，推出「HERSHEY’S極濃可可饗宴冰淇淋、阿華田脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」限量甜筒，萊爾富已經獨家上架了，巧克力控、冰品控快奔超商搶買！

「HERSHEY’S極濃可可饗宴冰淇淋」吃得到濃郁的黑巧克力風味，外層巧克力餅皮更添極濃感，包裹著HERSHEY’S巧克力冰淇淋，上頭還有烘焙過的夏威夷豆配料，多層次的風味在嘴中交疊。

杜老爺聯名再一發！與阿華田、Hershey's推出甜筒，萊爾富獨賣限量開搶。圖／...
杜老爺聯名再一發！與阿華田、Hershey's推出甜筒，萊爾富獨賣限量開搶。圖／萊爾富官網
分享

另外一款與大人小孩都喜愛的阿華田合作的「脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」，以牛奶與阿華田巧克力結合，吃得到巧克力麥芽與麥芽脆酷力的雙重享受，完美呈現最經典的阿華田風味。

Hershey's X 杜老爺甜筒「極濃可可饗宴冰淇淋」

發售日期： 8/14

萊爾富獨賣，限量10萬隻

9月10前2件79元(原價69元/件)，售完為止。

阿華田X杜老爺甜筒「脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」

發售日期： 8/14

萊爾富獨賣，限量10萬隻

9月10前2件79元(原價59元/件) ，售完為止。

巧克力冰淇淋冰品超商夏威夷

相關新聞

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37

芋頭系列只有這裡喝的到! 美國功夫茶101店開幕限定飲品買1送1

2019-08-05 17:10

中和、板橋人吃起來！粉紅系「泡泡先生」快閃店、兩大日系美食獨家快閃新北

2019-08-03 17:08

鬼門開！吃邪惡甜點壓壓驚　好市多「菠蘿奶油泡芙」超療癒的３種吃法

2019-08-01 21:30

全聯也有「基隆遠東泡泡冰」了！推4種超消暑口味，火龍果吃得到火龍果籽

2019-07-30 14:46

好市多冰淇淋神搭配完勝冰炫風 網怨「好邪惡又好愛」

2019-07-30 08:27

限量60萬杯！ GODIVA首次推出「經典冰可可」全台小七獨賣

2019-07-29 11:45

小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37

超狂2cm冰淇淋噴奶香！義美「珍奶銅鑼燒冰淇淋」吃得到Q感珍珠　還推抹茶、巧克力快搶～

2019-07-08 19:43

「森永蘋果牛奶糖」換包裝回歸了！香甜蘋果味停不下來　數量有限快衝小七囤貨

2019-07-08 15:37

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12

每日限量！台中必吃千層可麗餅　樂緹波兒手作塔派一吃愛上

2018-12-21 15:26

台中５家「超誘人甜食」推薦！邊走邊吃的散步點心

2019-06-23 12:23

下午茶時間必吃！全台 7 間甜甜圈大蒐羅，日式、台式、創新、小米甜甜圈統統有

2019-06-16 16:30

手作料理日常／夏日清爽新滋味！自己來泡「檸檬冰咖啡」

2019-06-11 15:30

水果冰不只有冰！高雄「芒果霜淇淋」直接尬一顆芒果當基底

2019-06-09 21:00

秒殺甜點！ 行天宮超繽紛平價泡芙　口味多達15種 一出爐就被掃空

2019-05-03 15:57

忙裡偷閒的下午去那兒？ ６間閨蜜們必訪「下午茶祕密基地」

2019-03-24 15:02

人手一杯！高雄「抹茶馬卡龍薯條」搭配抹茶醬吃超濃香

2019-02-16 18:00

大台北４家人氣甜點「日式鬆餅」蓬鬆的幸福口感

2019-01-26 15:00

不敗大人味！ 微風南山這三家抹茶商品不能錯過

2019-01-13 11:00

十數家手搖飲全染紅！ 網友狂推「這樣戒手搖茶」

2019-08-10 21:09

義美奶茶變身「銅鑼燒冰淇淋」了！加碼推「紅豆煉乳」吃得到大顆紅豆，全聯獨家上架快衝

2019-08-08 13:30

絕妙搭配！爆滿芒果＋綿密抹茶生乳捲　金帛手製「抹茶芒果生乳捲」等一年終於回歸

2019-08-07 16:58

少女心大爆發！台中５間必拍的質感人氣名店

2019-08-06 12:00

10款甜品50元有找！ 「We Sweet七夕麻糬祭」讓情人甜蜜又麻吉

2019-08-05 16:24

七夕來點不一樣 花藝聯手巧克力

2019-08-05 11:20

全球首間TWG Tea快閃店 這6天吃冰淇淋、送馬卡龍

2019-08-01 18:05

今夏最萌冰品！ COLD STONE「雲朵跳跳」涼一波

2019-08-01 15:41

帶你認識《寄生上流》中的古早味蛋糕

2019-08-01 12:00

一〇八抹茶茶廊板橋車站快閃 「白麻吉大判燒」限定開賣

2019-08-01 11:47

抹茶控、珍奶控注意！春陽茶事X蜷尾家強手聯名「抹茶啵棒」搶攻IG最洗版

2019-07-31 15:07

義美「奶茶霜淇淋」回歸了！17間門市限定上市，吃得到濃郁奶茶香快衝

2019-07-31 14:29

美到發亮！ 不二堂x辻利茶舗「茶遊月光」中秋禮盒質感登場

2019-07-31 10:43

新竹下午茶美食「浮誇系車輪餅」芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒　特殊口味超夯

2019-07-31 09:15

Mister Donut與歡唱99俱樂部「蝦趴」聯名 這3天新品買三送一

2019-07-30 16:16

睽違15年！喜憨兒再度攜手幾米 推限量月餅禮盒

2019-07-30 07:26
看更多

熱門文章

獨家／一芳北投加盟店怒切割！今日買一送一銷庫存、明天拆招牌

2019-08-10 14:57

財經專家：手搖飲料店集體下跪陪一芳 十分詭異！

2019-08-10 10:20

又一家飲料店挺中 館長被激怒：1年內我自己開飲料店

2019-08-10 09:26

限量！乖乖悠遊卡14日在7-11獨家開賣 網友：好可愛

2019-08-13 16:24

網友集體自爆 這13家手搖飲「支持一國兩制」

2019-08-10 12:29

星巴克喝不停！ 連續14天「買一送一」夏日好友分享優惠 等你試手氣

2019-08-01 00:25

飲料店立場戰50嵐發聲了！沒在海外設總部「大陸仿冒的店與我們無關」

2019-08-10 13:48

「中國台灣台南」傷透台人心！ 迷客夏急發聲明：我們來自台灣！

2019-08-10 13:11

最聰明的飲料店！水巷茶弄據點以「地區」劃分躲砲火　中國、台灣都不得罪

2019-08-10 16:05

好市多又有搶手貨？ 男抱6箱拉麵來回瘋狂搶購

2019-08-13 18:46

家樂福也有必買商品？ 網激推神好物搶到全空

2019-08-09 14:20

已提告！一芳創辦人po文戰網友！柯梓凱：我們都用台灣茶葉

2019-08-10 14:11

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

竹筍吃鮮甜正當季 但這步驟沒做好恐氰酸中毒

2019-08-13 17:04

乖乖悠遊卡喊價到8000 網友低成本自製這種很多人驚嘆

2019-08-14 16:10

台南浮誇系美食！「10幾隻小卷」鋪滿乾拌麵只要120元　居然是茶飲店賣的

2019-08-07 18:28

史上最優惠! 達美樂歡慶30周年推出「三個大比薩799元」

2019-08-07 13:01

不只一芳！台灣貢茶今表態支持「一國兩制」

2019-08-09 23:04

飲料店狂表態中國台灣 網嘆台灣人不團結、「中國市場太大，誰管台灣輿論」

2019-08-10 14:26

手搖飲集體下跪！背後竟是「台商自己逼自己」　廣告小妹曝不表態後果：這些人全遭殃...

2019-08-10 17:10

小7搶開第一槍！9/11起5500間門市不提供塑膠吸管

2019-08-12 16:27

遭陸網友揚言抵制 CoCo都可：香港是中國一部分

2019-08-09 20:40

一芳、Coco接連下跪！呂秋遠千字文瘋傳：別再以為政治歸政治、飲料歸飲料

2019-08-10 14:16

穿這個顏色 整個月飲料買一送一！這家茶飲超有梗

2019-08-09 12:47

雙蛋粉漿VS.30公分！南北2間超大份蛋餅 搶救早晨的餓

2019-08-14 14:42

IKEA「戰斧豬排」、「香辣小龍蝦盤」、「蘿蔔糕」新上菜！「香蕉霜淇淋」9/1開賣

2019-08-14 18:07

源自「中國台灣」？珍煮丹緊急聲明斥：「仿冒官網」

2019-08-10 13:41

台灣小朋友最愛的「養樂多」美國娃竟給「負十億分」　美國人最愛的台灣飲料是它…

2019-08-14 17:00

麥當勞、胖老爹... 網友激推「拜地基主」買這個就對了

2019-08-13 15:22

內行人是你！ 照著SOP下料「石二鍋精華吃法」 不用加湯還一輪搞定

2019-08-12 14:25

等了一個小時 網友因一個動作錯過乖乖悠遊卡

2019-08-14 16:21

吃過期肉手指竟失去知覺 男子嚇到在醫院失眠

2019-08-15 09:30

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北客人一把捏住牠

2019-08-04 15:10

麥當勞嗶悠遊卡 豬肉滿福堡買一送一

2019-07-31 11:25

全台最後一間「通堂拉麵」熄燈！拉麵全部「買1送1」　以後只能去沖繩吃

2019-08-06 11:41

手作料理日常／西式排餐必備配菜「迷迭香烤薯塊」

2019-08-07 22:00

芋泥瀑布加超大Q嫩芋圓 浮誇冰品藏身台中文青甜點店

2019-08-08 16:57

免費吃雞！「香雞城吃雞大賽」5分鐘內完食不用錢　冠軍可獲1.2萬元

2019-08-14 15:00

美祿、阿華田到底差在哪？ 網友釣出行家解惑

2019-08-07 09:30

業績最好的星巴克在花蓮 累計營業額破6千萬

2019-08-05 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top