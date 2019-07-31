抹茶控、珍奶控注意！春陽茶事X蜷尾家強手聯名「抹茶啵棒」搶攻IG最洗版

2019-07-31 15:07 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



圖／春陽茶事提供 分享 facebook

抹茶控、珍奶控雙雙注意囉！ 在IG社群上熱門洗版打卡的最強手搖名店「春陽茶事」與華人最強冰王「蜷尾家」首度聯手推出「抹茶啵棒」，8月3日起將於全台春陽茶事門市限量發售！

以特製黑糖珍珠為基底，搭配醇厚順口的小農鮮乳及香濃微鹹奶蓋，最後加入一支蜷尾家監製懷舊風味抹茶冰棒，「黑糖珍珠鮮奶蓋+抹茶冰棒」的超驚豔層次口感，即刻顛覆大眾對於手搖飲料想像，引爆手搖飲界的最熱話題！

圖／春陽茶事提供 分享 facebook

「春陽茶事」一直以精選台灣茶飲為特色，希望將台灣好茶推廣到世界各地，而蜷尾家則以華人喜愛、豐富創新的特色霜淇淋為主打，尤其在抹茶控心中已著不可取代的地位。此次「春陽茶事」最招牌的黑糖珍珠鮮奶奶蓋，搭配上蜷尾家古早味抹茶冰棒，聯名合作推出限量販售「抹茶啵棒」，將帶出一冰三吃的創意吃法，同時還保有懷舊復古韻味。

此次春陽茶事將招牌黑糖珍珠鮮奶蓋，加碼升級配上一根蜷尾家抹茶冰棒，不論是單吃抹茶風味還是沾著鹹香的芝士奶蓋，又或是將抹茶融到黑糖珍奶中一同飲用，不管怎麼吃都絕對是抹茶控必嚐單品。另外，更特別邀請到潮流插畫家「法Q小姐」為其設計專屬聯名杯，把蜷尾家創辦人李豫Ｑ版童趣人像，加上春陽茶事的LOGO，創出時下最夯話題聯名手搖飲。

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春陽茶事 x 蜷尾家 聯名商品「抹茶啵棒」

全台春陽茶事門市限量發售

上市日期：2019年08月03日

售價：NT$ 75 (360ML)