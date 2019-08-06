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印度版新疆？喀什米爾憲法自治特權遭「突襲廢除」

少女心大爆發！台中５間必拍的質感人氣名店

2019-08-06 12:00Taipei Walker

一間好的餐廳是旅途中不可或缺的行程，空間時尚、好吃又好拍更是少女們最喜愛的完美要素，一起走訪5家必拍的風尚打卡名店！

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★日青咖啡

街道上一幢白色系雙拼空間引人注目，繽紛嫩綠的植栽圖樣恣意蔓延牆面，清新感十足的設計風格成為街道亮點。日青咖啡主要結合店主人大女兒拿手的咖啡、甜點與二女兒的烘焙專長，提供將近95％自製的安心健康餐點，傳遞手作溫度。麵包拼盤、牛肉起司薄餅、肉桂捲與千層蛋糕是店內必吃推薦，甜點搭配森雨制陶點心盤更添美味；而咖啡品項如小太陽卡布奇諾、阿芙佳朵也是店家特色，在不限時的空間裡，每個人都能在此慢享咖啡時光。

牛肉起司薄餅220元（前）／放上牛肉、蘑菇等餡料，現點現烤，搭配有機貝比生菜，香...
牛肉起司薄餅220元（前）／放上牛肉、蘑菇等餡料，現點現烤，搭配有機貝比生菜，香氣逼人。日青麵包拼盤220元（後）／店內招牌組合。草莓覆盆子慕絲110元（左）／酸甜誘人。西西里檸檬氣泡冰咖啡120元（右）／清涼消暑。
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阿芙佳朵130元／手作義式香草冰淇淋、杏仁千層酥與濃縮咖啡的創意吃法。
阿芙佳朵130元／手作義式香草冰淇淋、杏仁千層酥與濃縮咖啡的創意吃法。
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【店家資訊】

地址：台中市豐原區永康路101號

電話：（04）2525-1818

營業時間：09：00∼19：00；六 日09：00∼21：00（早餐供應時段09：00∼11：00）


★復興咖啡交易所 FXCE

曾於澳門從事餐飲業，現從事期貨金融業的店主人，回台後與團隊夥伴於台中後火車站開設咖啡館，融入自身金融背景，將店名趣味取為復興咖啡交易所，象徵「以咖啡承載日常，交易生活」的概念。由於長年待在澳門，店主人也靈機一動將想念的港式美食融入菜單設計，包含澳門乾式免治豬肉飯、港式西多士、港式檸茶，風味十分道地。1年多前，店內創意推出的髒髒咖啡、發霉奶茶意外在IG爆紅，極具藝術美感的呈現令人驚呼超美！吸引許多人專程為它而來。

髒髒咖啡160元（前）／鹹奶蓋風味，靈感來自於韓國，經改良成為自家創意飲品，一推...
髒髒咖啡160元（前）／鹹奶蓋風味，靈感來自於韓國，經改良成為自家創意飲品，一推出便搶佔IG版面。發霉奶茶150元（後）／以甜菜根、蝶豆花等天然食材作為染料，灑上蔓越莓碎花，呈現出如水彩畫般的藝術創作。
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澳門乾式免治豬肉飯160元（前）／以切碎肉末拌炒馬鈴薯，散發誘人香氣，搭配半熟蛋...
澳門乾式免治豬肉飯160元（前）／以切碎肉末拌炒馬鈴薯，散發誘人香氣，搭配半熟蛋拌飯享用，滋味更棒！港式檸茶85元（後）／風味道地，很受客人喜愛。
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【店家資訊】

地址：台中市東區立德街18號

電話：（04）2222-1635

營業時間：11：30∼20：30；六日10：30∼21：30


★咖啡任務 Café Task

隱身大安國王大樓36樓的咖啡任務，創立初衷就是「想做不一樣的事情！」於是大膽捨棄街邊店、藏身商辦大樓，與設計公司共享空間，彷彿一個秘密基地，增添神秘氣息；而樓高36層的絕佳視野，則意外使其成為遊客口耳相傳的人氣景觀咖啡館。延續特務精神，店內餐點品項也自成一格，創意研發可頌口味與金鍋鬆餅，甜蜜誘人；整體菜單設計也發揮想像力，以任務代號取代咖啡，趣味性十足。

原點金鍋90元（前）／店內招牌金鍋鬆餅，放上草莓、小藍莓，酸甜誘人。玫瑰杜樂廘歐...
原點金鍋90元（前）／店內招牌金鍋鬆餅，放上草莓、小藍莓，酸甜誘人。玫瑰杜樂廘歐蕾75元（後）／店內特調飲品，加入自家調製的玫瑰果露，瀰漫香甜氣息。
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【店家資訊】

地址：台中市南區忠明南路787號36F （大安國王大樓）

電話：（04）2265-9455

營業時間：10：00∼20：00；六 日11：00∼20：00


★Chill Chill cafe&food

深受女孩們喜愛的Chill Chill，是一間走白色極簡路線的韓風咖啡館，自開幕以來便迅速成為IG高人氣店家。走進店裡，每一個角落皆精心布置，自然散發出一股清新、浪漫氣息，儘管店內空間不大，仍是隨意轉身就能找到令人心動的美拍背景。除了迷人空間，餐點設計同樣讓人少女心噴發，EGG蜜桃山型吐司、Chill Chill抹醬山型吐司、日式糰子抹茶牛奶與酸甜氣泡飲等等，每一款造型皆可愛度破表，讓人在內心大喊捨不得吃掉它啊！

EGG蜜桃山型吐司120元（前）／以水蜜桃、鮮奶油打造成荷包蛋，逼真造型極 富趣...
EGG蜜桃山型吐司120元（前）／以水蜜桃、鮮奶油打造成荷包蛋，逼真造型極 富趣味。黑糖拿鐵110元（中）／香甜順口。Chill Chill抹醬山型吐司130元（後）／一次塗上抹茶紅豆、藍莓與萊姆3種抹醬，創造多層次味覺享受。
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日式糰子抹茶牛奶130元／口感香濃滑順，搭配日式糰子，讓人滿溢幸福感。
日式糰子抹茶牛奶130元／口感香濃滑順，搭配日式糰子，讓人滿溢幸福感。
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【店家資訊】

地址：台中市北屯區梅亭街438號

營業時間：09：00∼16：00


★櫻桃計畫 cherry espresso

坐落於逢甲商圈的櫻桃計畫是一間平價手沖咖啡甜點店，極具設計感的清水模建築外觀十分搶眼，內部簡約、明亮的空間設計也極為舒適。店內主打自家烘焙的手沖咖啡，1樓就擺放著大型烘豆機，提供新鮮咖啡豆，現場也販售濾掛式單品咖啡；藏身於座位區後方的甜點烘焙室，每日供應多款誘人甜點，包含法式檸檬塔、咖啡太妃糖蛋糕捲等口味。店家1、2樓主要作為咖啡館，另不定期推出咖啡相關活動，3樓以上則是住宿空間，頗受遊客喜愛。

草莓蛋糕75元（前）／口感綿密的少女系甜點。手沖單品咖啡95元（後）／店內供應5...
草莓蛋糕75元（前）／口感綿密的少女系甜點。手沖單品咖啡95元（後）／店內供應5、6款手沖咖啡，杯墊也依咖啡豆的特色風味設計，別具巧思。
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【店家資訊】

地址：台中市西屯區西屯路二段270巷1號

電話：（04）2706-0111

營業時間：08：00∼22：00


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咖啡甜點澳門

Taipei Walker

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