新竹下午茶美食「浮誇系車輪餅」芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒 特殊口味超夯

2019-07-31 09:15 聯合新聞網 文／遊妤思



位在竹北超夯的文青風車輪餅店「青畑九號豆製所」，老闆用料不手軟，一個車輪餅擁有7公分厚的內餡，料多到快爆出來，在IG打卡澎湃又好看，頗受網友們的青睞。粗略一數店家有10種以上的特別口味，甜鹹都含括，像是芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒、北島牛奶燒等等，都是吃貨熱議的口味。隨著酷暑到來，店家還引進了霜淇淋機，若有興趣的朋友一定來嘗鮮！

圖／網友hi.pearan、嗨 吃貨小姐 梨安,Hi Lilian授權 分享 facebook

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芋頭鹹蛋燒

超推薦的創意口味，採用大甲芋頭手工製作芋頭內餡，不只是綿密好吃，還可吃到芋頭塊，真材實料直接吃的到。芋頭餡中包了整顆鹹蛋黃，口感附有沙沙般的鹹甜鹹甜風味相當討喜。隨著最近中秋節將近，搭著鹹蛋霜淇淋的組合一起食用，很是應景！

圖／部落客跟著關關看世界、gwan0520授權 分享 facebook

榴槤芝士燒

榴槤的香氣，光是用聞的就能明確分辨口味。店家特別挑選新鮮的金枕頭榴槤，榴槤濃厚的滋味，搭配芝士香氣更加提升，趁熱撥開還會有牽絲狀。重點是每一顆都吃的到大塊的榴槤果肉，喜歡榴槤的朋友一定會愛！

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圖／擷取自青畑九號豆製所粉絲團 分享 facebook

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青畑九號豆製所，可以說是竹北熱門的下午茶選項，公司行號常常一箱一箱的送非常誇張。足足有7公分厚的內餡，讓人剛好的飽足感，吃一顆抵兩顆，CP值非常高。加上特殊的口味，簡直讓人愛不釋手，非常忌妒新竹人可以就近吃到美味點心。店家每天會在FB公布菜單，最近前往新竹玩的朋友可不要錯過囉！

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青畑九號豆製所

地址：竹北市嘉豐二街一段129號

時間：上午10:30 - 下午6:30

電話：+886-3-6670506