帶你認識《寄生上流》中的古早味蛋糕

編輯：Tina@ReadyGo

圖片：坂神長崎蛋糕 綏遠路粉絲專頁、米烘焙工作室粉絲專頁 分享 facebook

這陣子超紅的電影 《寄生上流》（기생충）你看過了嗎？電影裡提到好多次台灣古早味蛋糕，這到底是什麼梗，你是不是也看得霧煞煞。今天就幫你一解疑惑，不僅馬上了解古早味蛋糕是在暗示什麼，也順便推薦好吃的傳統蛋糕給你知道。還沒看過電影的也可以先嘗嘗看各種古早味蛋糕，包你看電影時更有感。

#海綿蛋糕

電影中提到的古早味蛋糕其實就是海綿蛋糕，烤的鬆鬆軟軟的，一大塊一大塊的切片賣，排隊買蛋糕時就能聞到香噴噴的味道。

源味本舖

全台的古早味蛋糕就屬淡水這家源味本舖最有名，每次到淡水老街，都可以看到店面前滿滿的排隊人潮。除了台灣人愛，古早味蛋糕也深受觀光客的歡迎，成為韓國觀光客來台必吃的美食之一。在2016年的時候，韓國也出現了古早味蛋糕店，並打著大大的「淡水」字號來吸引顧客。 圖片：源味本鋪官網 分享 facebook 圖片：源味本鋪官網 分享 facebook

地址：新北市淡水區中正路228-2號(淡水老街店)，淡水站1號出口

分店：淡水市場店/三重店/蘆洲店/新埔店/台中一中店

官網：源味本舖

風和家SAY CHEESE CAKE

起司口味的古早味蛋糕是在韓國最受歡迎的種類。風和家的岩燒起司口味實在有夠厚實又多汁，不但有雙層起司，還有滿滿的乳酪丁，一咬下去，就能嘗到爆漿的起司，喜歡吃起司的人一定要試試看！ 圖片：風和家Say Cheese Cake粉絲專頁 分享 facebook

分店：景美/萬華/新店/汐止/景安/土城/永和/三峽/中壢站前/中壢新明/桃園中正/高雄忠孝門市

官網：風和家SAY CHEESE CAKE

吉利恩典AMAZINGRACE 創意蛋糕

有別於一般樸實簡單的古早味蛋糕，吉利恩典的蛋糕除了有和古早味蛋糕同樣的鬆軟和美味之外，還加上了可愛的裝飾和精美的包裝，自己吃或送人都超適合。不只有基本款的原味和起司，巧克力、蜂蜜等讓人少女心爆發的口味也都有喔。 圖片：吉利恩典 amazingrace 創意蛋糕粉絲專頁 分享 facebook

#長崎蛋糕

電影中是用대왕 카스테라來形容古早味蛋糕，就是castella的意思。castella（カステラ）也可以指日本的長崎蛋糕。韓國受到日本影響，把各種長條狀又鬆鬆軟軟，和長崎蛋糕相近的蛋糕都叫做castella。台灣的古早味蛋糕其實就是由日治時期傳入的長崎蛋糕改良而成的呢。

坂神本舖長崎蛋糕

坂神本舖可是台中超級老字號伴手禮。雖然只是一間在台中第二市場對面的小店，每天可是都大排長龍，人氣高到不行。品嘗一口蛋糕，雖然平淡，卻有濃濃的蛋香味，給你簡單卻滿足的味蕾饗宴。建議冷藏再吃會更美味喔！ 圖片：坂神長崎蛋糕 綏遠路粉絲專頁 分享 facebook

地址：台中市中區台灣大道一段388號

分店：台中中正店/綏遠店

官網： 坂神長崎蛋糕 綏遠路

微熱山丘蜜豐糖脆蛋糕

微熱山丘不只是鳳梨酥有名，近年推出的蜜蜂糖脆蛋糕也是好評不斷。蜜蜂糖脆蛋糕使用100%純正台灣原生蜂蜜，強調天然純淨，吃起來沒有人工糖的死甜，而是充滿了芬芳的清香。最原始的長崎蛋糕其實是沒有加蜂蜜的，如果喜歡吃蜂蜜的人，很推薦微熱山丘的這款蛋糕喔。 圖片：微熱山丘官網 分享 facebook

地址：台北市松山區民生東路五段36巷4弄1號 (民生公園店)

分店：民生公園/信義新光/台北101/桃園機場/台中新光/南投三合院/高雄駁二店

官網：微熱山丘

貝米烘焙坊蜂蜜米蛋糕

貝米烘焙式的蛋糕種類豐富，口感又Ｑ又鬆彈，最特別的地方是，全部的蛋糕都是用米做的！！沒有加一滴麵粉，很適合容易過敏的人吃。雖然是用米做的，但口感完全不輸一般蛋糕，還有一股獨特的香氣呢。除了可以線上訂購蛋糕外，貝里在台中也有一間咖啡店，店裡還有一隻超可愛的柴犬陪你一起喝下午茶～ 圖片：貝米烘焙工作室粉絲專頁 分享 facebook 圖片：貝米烘焙工作室粉絲專頁 分享 facebook

地址：台中市大里區仁化路558號

官網： 貝米烘焙工作室

＃鹹蛋糕

說到古早味，鹹蛋糕也是台灣獨有的蛋糕之一！鹹蛋糕發源於台中豐原，一直以來都是豐原的特色名產。用肉鬆、蔬菜等配料做成的鹹海綿蛋糕，顛覆了蛋糕的傳統印象，給你充滿台灣特色的口感。

永和鹹蛋糕

永和鹹蛋糕有肉燥和素肉鬆兩種口味，蛋糕以清蒸的方式製作，沒有加任何奶油，不會造成健康的負擔。蛋糕非常鬆軟，肉燥和肉鬆也很夠味，完全不會油膩，讓人一口接著一口，吃得停不下來。 圖片：永和鹹蛋糕粉絲專頁 分享 facebook

地址：新北市永和區永貞路102號

官網：永和鹹蛋糕

台中郭記鹹蛋糕

台中郭記的鹹蛋糕可是台灣的經典，一定要吃一次看看的。鹹蛋糕的口味很多元，有海苔肉鬆、紅蔥頭滷肉、蔬食筍菇等等，吃起來口感豐富，相當有層次，和綿密的海綿蛋糕形成絕妙的搭配。 圖片：台中郭記粉絲專頁 分享 facebook

地址：台北市中山區北安路561號（大直店）

分店：大直總店／誠品站前店

官網：台中郭記

在《寄生上流》中的古早味蛋糕

回歸正題，《寄生上流》怎麼會提到台灣古早味蛋糕？古早味蛋糕雖然於2016年在韓國掀起一波熱潮，但因為短時間內開了過多加盟店，又受到成本上升和宣傳不實等影響，讓在韓國的古早味蛋糕倒了好幾家店，電影中主角的爸爸，就曾賣過古早味蛋糕，卻不幸經商失敗。不過在台灣的古早味蛋糕因為歷史悠久且口味豐富，現在仍是很夯的蛋糕品項。 分享 facebook

《寄生上流》也有提到不少主角和父親間的父子關係。父親節快到了，今年不妨買個古早味蛋糕送給父親，一同開心的慶祝父親節吧！

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