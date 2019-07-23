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星巴克全新推出「芒果石榴星冰茶」、「醇濃抹茶那堤」，加碼一日限定「買一送一」

2019-07-23 12:53聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星巴克推出兩款星冰茶飲。圖／Starbucks提供
星巴克推出兩款星冰茶飲。圖／Starbucks提供
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炎夏熱浪來襲，快來一趟星巴克夏日沁涼旅程！星巴克於將於7月24日推出兩款「星冰茶飲」，一款「芒果石榴星冰茶」以台灣季節水果愛文芒果與星巴克冰搖綠茶與果茶綜合而成，最後淋上包裹著石榴果汁珍珠，帶來超乎想像的清爽多層次風味；一款「醇濃抹茶那堤」使用無糖醇濃抹茶粉加入新鮮牛奶製成的，還能夠客製甜度。兩者都是夏季解膩的飲品首選！另外，於7月26日加碼限定「盛夏好友分享日」，把握機會相揪好友到星巴克沁涼一夏！

夏日午茶全新選擇：

以「愛文芒果醬」與帶有檸檬草與馬鞭草風味的星巴克冰搖綠茶與冰塊打製綜合製成的星冰茶，接著再倒入芙蓉花風味的星巴克冰搖果茶，最後淋上包裹著真實石榴果汁的珍珠，感受每一口特別的滋味～整體外觀呈現美麗的分層，超乎想像的清爽多層次風味。

芒果石榴星冰茶。圖／Starbucks提供
芒果石榴星冰茶。圖／Starbucks提供
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品質優良的日本純抹茶，精緻研磨成無糖醇濃抹茶粉，加入新鮮牛奶與原味糖漿製成!甜度可以調整至顧客喜愛的甜度，甚至是可以完全不添加糖，依然能品嘗抹茶的醇香與柔和平衡的風味，不用到日本就能喝到道地抹茶。

醇濃抹茶那堤。圖／Starbucks提供
醇濃抹茶那堤。圖／Starbucks提供
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夏季茶點更多選擇：

兩款抹茶糕點，包括鬆軟清香的「抹茶戚風蛋糕」及層層抹上抹茶醬與紅豆泥的「抹茶紅豆千層薄餅」，口感濃郁。

抹茶戚風蛋糕。圖／Starbucks提供
抹茶戚風蛋糕。圖／Starbucks提供
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抹茶紅豆千層薄餅。圖／Starbucks提供
抹茶紅豆千層薄餅。圖／Starbucks提供
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還有讓人期待的「芝麻豆漿奶酪」，芝麻香氣結合濃郁豆香，加入嫩豆腐，質地滑嫩順口。

芝麻豆漿奶酪。圖／Starbucks提供
芝麻豆漿奶酪。圖／Starbucks提供
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零食控也有新鮮貨可以吃了，星巴克最新推出「海鹽焦糖風味威化捲心酥」，海鹽與焦糖相互平衡的鹹甜口感，

海鹽焦糖風味威化捲心酥。圖／Starbucks提供
海鹽焦糖風味威化捲心酥。圖／Starbucks提供
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買一送一加碼又來了，為了慰勞上班族們的辛勞，星巴克於7/26週五上午11:00～20:00推出「盛夏好友分享日」，活動當日購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

優惠活動

．夏日旺旺來(2019/7/24(三)~9/17(二)：任購一杯飲料，即可加價$65 購得【mini鳳梨酥】一個(原價80元)。

．盛夏好友分享日(7/26(五)11:00~20:00)：活動當日11:00-20:00購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

星巴克抹茶
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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