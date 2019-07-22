哆啦A夢的耳朵回來了！威秀3款電影周邊「哆啦A夢月兔爆米花桶」萌到尖叫

2019-07-22 14:03 聯合新聞網 陳信儒



威秀影城推出電影《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》系列周邊。威秀影城粉專。 分享 facebook 哆啦Ａ夢是許多人成長時期必看的卡通之一，隨著最新電影《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》即將於7/26在台上映，威秀影城也推出周邊系列商品，超萌的「哆啦A夢月兔造型爆米花桶」、「哆啦A夢月兔造型杯飲料」以及「哆啦A夢月兔公仔搖頭杯飲料」讓人想直接抱緊處理～

第39部劇場版作品《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》這次與威秀影城聯手合作，推出三款月兔版本的哆啦A夢周邊商品，戴上兔耳朵的哆啦A夢特殊造型讓人眼睛為之一亮，堪稱是今年最值得收藏的哆啦A夢商品。

哆啦A夢月兔造型爆米花桶

隨著電影上映，威秀影城過去就推出多款爆米花桶，這回獨家推出「哆啦A夢月兔造型爆米花桶」將美味的爆米花藏在哆啦A夢的後腦勺裡，搭配粉系的揹帶，不只能帶進戲院，就連去野餐、遊樂園都能帶出門拍照。

哆啦A夢月兔造型飲料杯、哆啦A夢月兔搖頭公仔杯

威秀這次推出兩款不同類型的飲料杯，其中一款是以哆啦A夢比例打造的造型飲料杯，戴上粉紅色月兔耳朵萌度爆表。另外一款則是會搖頭的哆啦Ａ夢杯，杯蓋上的哆啦Ａ夢公仔會隨著搖晃瓶身而跟著擺動頭部，不管是小孩或是大人都會喜歡。 威秀影城推出電影《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》系列周邊。威秀影城粉專。 分享 facebook

開售日期：