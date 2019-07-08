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超狂2cm冰淇淋噴奶香！義美「珍奶銅鑼燒冰淇淋」吃得到Q感珍珠　還推抹茶、巧克力快搶～

2019-07-08 19:43聯合新聞網 陳信儒

義美奶茶系列之「銅鑼燒冰淇淋」三種口味都廣受好評。圖／IG網友wenchizhu...
義美奶茶系列之「銅鑼燒冰淇淋」三種口味都廣受好評。圖／IG網友wenchizhuang授權
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義美的奶茶系列大受歡迎，除了品牌可靠之外，產品貨真價實的滋味更讓人回味無窮。上週義美悄悄地推出「奶茶烤布丁」，布丁綿密的口感已在全家被搶翻。其實還有另外一款夏天必吃的點心「珍奶銅鑼燒冰淇淋」在義美門市也廣受好評，一共有三種口味，不論是巧克力抹茶，還是珍珠奶茶口味全都想吃一輪！

這款「珍奶銅鑼燒冰淇淋」上市後在網路上廣受好評，茶香濃醇的奶茶冰淇淋，配上綿密口感的銅鑼燒皮，一口咬下全是奶香味。

義美奶茶系列之「銅鑼燒冰淇淋」三種口味都廣受好評。圖／IG網友wenchizhu...
義美奶茶系列之「銅鑼燒冰淇淋」三種口味都廣受好評。圖／IG網友wenchizhuang授權
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為了滿足各種吃貨，義美推出三款不同口味的銅鑼燒冰淇淋；巧克力控必吃的黑炫巧克力口味，內餡添加脆片OREO，每一口都能吃到巧克力香氣，甜而不膩的口感螞蟻人一吃就上癮。抹茶紅豆口味有淡淡的抹茶香氣，搭配充滿台式風味的紅豆顆粒餡料，不只香甜，兩種超人氣口味搭配更能吃出豐富又多層次的口感。另外一款珍珠奶茶口味，是台灣人最喜愛的口味，不只奶味香醇，還能吃到珍珠的Q感，也讓網友直呼：超過癮的！

義美奶茶系列之「銅鑼燒冰淇淋」三種口味都廣受好評。圖／IG網友wenchizhu...
義美奶茶系列之「銅鑼燒冰淇淋」三種口味都廣受好評。圖／IG網友wenchizhuang授權
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義美「銅鑼燒冰淇淋」不只有超厚扎實的內餡，最大的亮點就是和瑞典知名的條紋貓「 Lisa Larson」聯名，從包裝到銅鑼燒本身都能看到超萌條紋貓的身影，快趁著最近天氣炎熱，手刀衝義美門市買一盒來嚐鮮。

「銅鑼燒冰淇淋」販售地點：

全台義美門市

售價：

一盒65元

實際售價以賣場為主

冰淇淋奶茶巧克力抹茶珍奶
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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