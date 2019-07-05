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台南南化貨車轎車擦撞 3人重傷送醫

全家推出「M&M’s巧克力香草甜筒、桶裝冰淇淋」　鋪滿五顏六色M&M's螞蟻人最愛

2019-07-05 18:33聯合新聞網 陳信儒

全家推「M&M’s巧克力香草甜筒、桶裝冰淇淋」。圖／IG網友xiaoou0515...
全家推「M&M’s巧克力香草甜筒、桶裝冰淇淋」。圖／IG網友xiaoou0515授權
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M&M’s螞蟻人有福了！全家夏日冰品又一彈，推出大人小孩都喜愛的巧克力冰品「M&M’s巧克力香草甜筒」、「M&M’s巧克力桶裝冰淇淋」。甜筒上層鋪滿滿的M&M’s巧克力光看圖片就食指大動，外層還包裹著牛奶巧克力脆皮，多種層次的口感讓網友直呼這個夏天太幸福啦～

打開「M&M’s巧克力香草冰淇淋甜筒」外包裝就能看見M&M’s招牌的五顏六色巧克力，與一般M&M’s巧克力不同的是，甜筒內添加的巧克力是mini size的大小，搭配香草冰淇淋混著吃更涮嘴。不僅如此，甜筒冰淇淋外層還包裹著牛奶巧克力脆皮，食用時完全不用擔心甜筒很快就會軟掉，非常適合夏天買給小朋友享用。

一口咬下「M&M’s巧克力香草冰淇淋雪糕」就能吃到M&M’s經典巧克力的滋味，包裹著巧克力的巧克力香草冰淇淋雪糕，外層一樣有厚厚的脆皮牛奶巧克力包覆，酥脆的口感與香草香味超級合拍，適合下午茶來一支消暑

最後一款售價直逼200元的「M&M’s巧克力桶裝冰淇淋」並無添加M&M’s巧克力，僅是一般桶裝冰淇淋，如果喜歡吃M&M’s巧克力的吃貨，可以自行添加增加風味。

全家推「M&M’s巧克力香草甜筒、桶裝冰淇淋」。圖／IG網友xiaoou0515...
全家推「M&M’s巧克力香草甜筒、桶裝冰淇淋」。圖／IG網友xiaoou0515授權
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建議售價：

MM巧克力香草冰淇淋雪糕$52

MM巧克力香草冰淇淋甜筒$71

MM巧克力冰淇淋$199

實際售價仍以現場為主

巧克力冰淇淋冰品下午茶消暑
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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