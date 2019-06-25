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奶茶控新寵！「鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕」茶香四溢　一支不到20元

2019-06-25 16:03聯合新聞網 文／遊妤思

最近阿奇儂在冰品界真的太強勢啦，頻頻推出極具特色的新口味，像是全聯熱賣的義美黑糖珍珠雪糕、初鹿牧場草莓起司雪糕等等，相信大家都略有耳聞。而阿奇儂這次大手筆推出「鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕」，一口咬下，濃郁的奶茶味撲鼻而來，而紅茶的茶香卻又來清爽的感覺，甜而不膩，讓奶茶控整個超心動！

圖／阿奇儂推出的新品「鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕」CP超高，四入NT.76元。網友j...
圖／阿奇儂推出的新品「鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕」CP超高，四入NT.76元。網友jyun791004授權
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鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕，整支冰體為雙色口味，上層是漸層的芝士奶蓋、下層更大塊的是鐵觀音奶茶冰體，還可以看到一些紅茶碎末點綴在其中，讓鹹香的奶蓋與輕爽卻帶甜的茶香味相襯，兩者味道巧妙的融合，奶茶控一定要來試試！除了奶與茶味的交織外，整支冰體裡面還包覆了一粒粒「Ｑ彈又脆脆的黑糖珍珠」，讓這支雪糕的口感再升級！

圖／可以看到裡面的珍珠。網友jyun791004授權
圖／可以看到裡面的珍珠。網友jyun791004授權
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最重要的是「鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕」CP值超高，一盒4入只要NT.76元！算一算平均一支不到20元，這年頭新冰品，還少有這麼佛心的價格了。阿奇儂這次的清新口味，絕對是今夏必吃。目前關注度還沒有太高，但想想先前的義美黑糖珍珠雪糕熱潮，有興趣嘗鮮的各位，可要快點手刀搶囉！

圖／這次還與小小兵合作，整體包裝超可愛。網友jyun791004授權
圖／這次還與小小兵合作，整體包裝超可愛。網友jyun791004授權
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鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕

販售地點：全聯、家樂福、大潤發皆有賣

價格：76元(四支)

熱量：177大卡(單支)

奶茶冰品巧克力CP值必吃

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