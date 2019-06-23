台中５家「超誘人甜食」推薦！邊走邊吃的散步點心

散步逛街偶有嘴饞時刻，除了方便好喝的手搖飲，簡單、種類豐富的外帶甜食，也能隨時帶來甜蜜的幸福感，讓人心情愉悅！

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★咖波屋

由台灣插畫師亞拉創作的「貓貓蟲-咖波」，繼LINE貼圖爆紅、接連推出周邊商品之後，首間實體店面也於今年1月亮相，吸引大批粉絲前往朝聖。店家進駐一幢日式風格老宅，搭配店門口設置的公車站牌造景，可愛指數極度療癒人心。店內規劃多處主題展區，有台式懷舊、也有日式和室場景，讓人快門按不停。除了販售周邊商品，也推出超人氣咖波燒、氣泡飲與奶泡貓拿鐵，引發粉絲搶購。

咖波燒100元／貓貓蟲-咖波的創意造型雞蛋糕，現點現作，香氣撲鼻。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市西區模範街8巷23號

電話：0926-047-399

營業時間：11：00∼20：00；六日10：00∼20：00





★Kinber 金帛手製

作為金帛霜淇淋二店，金帛手製於2018年以嶄新風貌登場，整體空間使用白、藍色系混搭木質風設計，散發濃濃文青氣息。店內主要供應金帛經典霜淇淋、聖代、鯛魚燒及精品茶飲系列，其中極具人氣的奶茶小戚風，除了瀰漫濃郁茶香的霜淇淋，依序堆疊珍珠、鮮奶油、戚風蛋糕，甜而不膩，讓人滿溢幸福感。除了1樓空間，2樓也設置不少座位區，並不定期推出文創展覽，吸引人停留觀賞。

奶茶小戚風150元／一次吃得到戚風蛋糕、珍珠與茶香冰淇淋，讓人意猶未盡！ 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市西區精誠五街14號

電話：（04）2327-4780

營業時間：12：00∼20：00；六日12：00∼20：30





★PUFF BALL 泡芙球

PUFF BALL是一家以網球風為主題的泡芙店，空間設計十足運動風、洋溢活力氣息，不僅以網球拍充當迷你桌面，更以置物櫃號碼作為取餐代號，創造互動的趣味。店內除了單種口味的經典泡芙，也推出雙享泡芙，如覆盆莓巧克力、抹茶牛奶等等，另不定期推出期間限定草莓季、抹茶季，每月也持續推出創新口味，不時為喜愛泡芙的甜食人帶來驚喜變化！

抹茶牛奶35元／個／酥脆餅皮極具香氣口感，抹茶牛奶內餡搭配相當對味，令人驚喜。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市西區精明一街60號

電話：（04）2326-5324

營業時間：12：30∼20：00





★Crepe cocoya 日式可麗餅專売店

於台中極具人氣的Crepe cocoya日式可麗餅，由巷弄小店遷移至現址，白色極簡風的店面空間舒適時尚，吸引許多人前來打卡。店內可麗餅以美麗花束造型呈現讓人愛不釋手，口味也相當迷人，薄Q餅皮搭配水果、鮮奶油，口感極富層次，除了將近20種甜食風味，另推出4款鹹食選擇。此外也供應聖代、季節限定蛋糕盒與果汁、氣泡飲，讓人幸福感滿溢。

香蕉草莓生巧克力125元＋抹茶冰淇淋15元／以日式薄餅包覆香蕉、草莓，再放上生巧克力，交織出苦甜風味；可另加價15元搭配冰淇淋，有抹茶、香草等口味選擇。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市西區美村路一段224號

電話：0982-911-505

營業時間：13：30∼20：30；六 日 13：00∼21：00





★王子神谷日式厚鬆餅

於台南國華街發跡爆紅，王子神谷日式厚鬆餅在短時間內展店至台北、新竹與台中等地，可見其受歡迎程度。店內日式舒芙蕾現點現作約10分鐘，超厚鬆餅口感鬆軟綿密，搭配特製淋醬，甜蜜滋味擄獲人心。店家目前推出原味焦糖、法式香檸、伯爵奶茶、提拉米蘇、法芙娜巧克力與季節限定草莓等6種口味，其中又以伯爵奶茶最具人氣，令人難以抗拒。

伯爵奶茶舒芙蕾100元／鋪疊2個厚鬆餅、淋上伯爵奶茶醬，再霸氣放上珍珠，口感鬆軟的鬆餅搭配香濃醬汁，極度療癒人心。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市西屯區文華路永新巷北2弄1號之2

電話：0963-237-680

營業時間：16：00∼22：30；六 日16：00∼23：00





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