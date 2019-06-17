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超狂2cm厚切芋泥！7-11中秋預購「振頤軒芋雪燒」芋頭控消暑必吃

2019-06-17 13:25聯合新聞網 文／遊妤思

組圖／IG：sophieemomo授權提供(以下同)
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又一款讓芋頭控陷入瘋狂的甜點必吃！今年7-ELEVEN的中秋預購特別聯合知名的糕點品牌「振頤軒」推出獨家販售的「芋雪燒」，橫切面厚達2公分的芋泥夾心，口感綿密嚐得到芋頭獨有的香氣和顆粒感，加上冰冰涼涼最適合夏天消暑選擇，芋頭控們怎麼能錯過呢！

圖／IG：sophieemomo授權提供
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這次7-ELEVEN中秋預購推出的「振頤軒芋雪燒」，是採用台灣優質的大甲上等芋頭，採傳統的工法製程，不添加任何的人工色素以及香料，每一口都是頂級的天然美味，具有芋頭與鮮奶的完美調配，外層餅皮鬆鬆軟軟好入口、內層芋頭餡料也多到不行。

圖／IG：sophieemomo授權提供
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由新北十大伴手禮冠軍名店「振頤軒」與7-ELEVEN獨家配合的預購活動，全新芋頭商品「芋雪燒」登場，自6月17日開始預購取貨至9月4日止，一盒只要310元，裡面有6包芋雪燒，一包剛好手掌大，搭配超可愛包裝，於中秋時節送禮自用都非常得宜！

圖／IG：sophieemomo授權提供
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圖／IG：sophieemomo授權提供
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7-ELEVEN中秋節預購

預購時間：108年6月17日 上午11點起 至108年9月4日止。

優惠活動：指定任選商品2件95折、3件以上92折(團購及部分商品除外)

取貨期間：即日起至9月4日，訂貨日最快3日起原店取貨/5日起他店取貨，5日起宅配到指定地點。

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