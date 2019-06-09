親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

埔里第三市場遭祝融 攤位全燒光估損上千萬元

發香包人氣高 郭台銘：只有與韓國瑜合作才能贏

水果冰不只有冰！高雄「芒果霜淇淋」直接尬一顆芒果當基底

2019-06-09 21:00聯合新聞網 文／遊妤思

芒果冰不只有冰，再加一顆芒果當杯子畫面超霸氣！位在大統百貨後方的「玩笑亭」，是高雄人才知道的隱藏版霜淇淋店，以可口的水果做杯子，再擠上霜淇淋做個完美搭配，光是視覺呈現上就充滿趣味性，若要去高雄玩的朋友，可以考慮將這納入名單中，是冰涼消暑的好選擇。

圖／愛文芒果杯，不只有芒果皮，店家將籽挖掉後，裡面還是有滿滿的果肉哦。網友mar...
圖／愛文芒果杯，不只有芒果皮，店家將籽挖掉後，裡面還是有滿滿的果肉哦。網友marcohu1216授權
分享

宇治．玩笑亭，早期以濃郁的抹茶霜淇淋打亮名號，近幾年不斷創新，將創意延伸到霜淇淋的餅乾上，以實體的水果盛裝霜淇淋的手法，立刻引起網間話題，還曾推出過西瓜、小玉西瓜、火龍果、芒果等趣味造型，吃完冰品後還可以大口吃水果，讓民眾愛不釋手。

圖／各種口味的霜淇淋，都可以選水果當基底。網友wyw827授權
圖／各種口味的霜淇淋，都可以選水果當基底。網友wyw827授權
分享

圖／西瓜杯霜淇淋，造型相當可愛。網友imeating57授權
圖／西瓜杯霜淇淋，造型相當可愛。網友imeating57授權
分享

除了趣味的創意造型外，口味上也令人驚豔，冰體綿密、不膩口，而水果霜淇淋的香氣也很濃郁，吃完冰後配上冰鎮過的芒果、西瓜，夏天吃起來涼爽到不行，在網路上的評價極高！每日提供招牌的宇治抹茶霜淇淋外，會再另外加一個隨機的驚喜口味，像是愛文芒果、海塩西瓜、雪塩牛乳、熊本蜜柑、芝麻牛乳等等，想要吃到特定口味的朋友，可關注店家粉絲專頁，老闆每天晚上都會公布明日冰品口味以及水果杯喔！

圖／網友超極有感的抹茶霜淇淋，味道十分濃郁。網友lamu_eat授權
圖／網友超極有感的抹茶霜淇淋，味道十分濃郁。網友lamu_eat授權
分享

圖／網友lamu_eat授權
圖／網友lamu_eat授權
分享

圖／冰品種類約有30-40種，而店家每日僅限定兩個口味，一個是經典的宇治抹茶、另...
圖／冰品種類約有30-40種，而店家每日僅限定兩個口味，一個是經典的宇治抹茶、另一個則是隨機的驚喜口味。網友lamu_eat授權
分享

宇治．玩笑亭

地址：高雄市新興區尚義街148號

營業時間：12:30–22:00，每週三至週日（週一、二公休）

圖／愛文芒果杯，不只有芒果皮，店家將籽挖掉後，裡面還是有滿滿的果肉哦。網友mar...
圖／愛文芒果杯，不只有芒果皮，店家將籽挖掉後，裡面還是有滿滿的果肉哦。網友marcohu1216授權
分享

水果抹茶冰品芒果冰消暑
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

卡通角色魅力發燒! 柯南、拉拉熊快閃店齊登場

2019-06-09 16:50

鮮爆！IG打卡絕美水果鮮奶油三明治 J Fruit Mart隱身國父紀念館站

2019-05-29 12:33

售價1200！ COVA這款可頌冰淇淋有現刨松露奢華配料

2019-05-27 14:05

迷人又罪惡！彰化「水果塔甜點」藏在市郊的高水準甜點

2019-05-25 14:54

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 19:00

用一整盤甜點拯救夏日煩悶 嘉義IG人氣秘密基地「霜空珈琲」

2019-05-20 19:59

一口就能嚐到五種層次！這「魔幻提拉米蘇」真的不簡單

2019-05-19 19:00

八月堂新口味來了！鹹味可頌「泰式起司香辣醬」 全台這家獨賣

2019-05-19 16:09

有超美味小圓麵包的發懶空間 台北南京復興隱藏店「貝克宅」

2019-05-17 15:34

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

超商銅板價午茶IG開箱 茶控推奶蓋蛋糕、鐵觀音捲心酥

2019-05-14 20:56

星巴克新品「咖啡焦糖爆米花」5/13台灣限定上市　價格超甜啊！

2019-05-12 11:20

「連冰都是仙草做的！」北區國民甜品連配料都、很、強！

2019-05-11 22:00

視覺、味覺、嗅覺都享受！FLORAÏKU香氛、君悅酒店跨界聯名甜鹹舒芙蕾午茶

2019-05-10 18:15

半顆浮誇系哈密瓜聖代 貓奴開的私宅甜點店「草DORO」

2019-05-09 17:38

哈根達斯新口味入口有「茉莉花香」　網友狂讚：太好吃！ 全台優惠限3天第2件5折

2019-05-08 15:10

懶人包／網羅中部7家私房甜品　今天就「甜」飽你的味蕾！

2019-05-06 12:12

兒時回憶！義美「巧克力脆片雪糕」IG熱燒　巧克力酥片控必吃

2019-05-04 13:25

被「草木」環繞的聖代午茶 台南老屋驚現絕美城市綠洲

2019-05-03 16:23

秒殺甜點！ 行天宮超繽紛平價泡芙　口味多達15種 一出爐就被掃空

2019-05-03 15:57

史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56

只賣12天! gelato pique cafeｘ櫻桃小丸子推出「覆盆莓鮮奶油、冰淇淋聖代可麗餅」

2019-04-30 15:54

IG超夯39元甜點「脆皮乳酸泡芙」藏在這家超商！

2019-04-30 15:19

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15

圈粉系甜點大絕招！ 用這11款甜點打卡保證粉絲暴增

2019-04-29 15:30

IG一直燒！「錐子日式可麗餅」超美味鮮奶油征服吃貨

2019-04-26 19:48

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

台灣首家「迴轉甜點」388吃到飽！下月舉辦「甜點大胃王」嗜甜者快來挑戰

2019-04-23 16:56

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12

午後時光、杜老爺聯手！特濃「重乳奶茶雪糕」高還原網友狂推！

2019-04-21 17:40

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-12 10:00

夢幻紫誘惑！ 星巴克推出「台灣限定芋泥布丁」 攻佔芋頭控的心

2019-04-11 14:30

少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30

學生私藏名單！超純水果冰淇淋尬冰沙　台中美味冰品

2019-04-06 16:30

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

GODIVA推出「跳跳糖霜淇淋」５款嘉年華限定系列4/1 開賣！

2019-03-31 16:30

丸久小山園高級抹茶製作！和光等級的手作精緻濃郁抹茶甜點店 自由式 Free Form

2019-03-25 10:02
看更多

熱門文章

星巴克買一送一又來了！「星光+晨光」今起連續4天好友分享揪一波

2019-06-03 07:36

南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

2019-06-07 12:55

連假出遊首選！６大星巴克特色景觀門市+鎖定10、11兩日買一送一收心操

2019-06-06 12:25

大公開／台鐵年賣1千萬個排骨便當　全台5地炸排骨方法「不一樣」

2019-06-05 16:41

才開幕60天就倒店！高雄「悅品飲茶」退出微風南山　網友：也太突然！

2019-06-01 14:57

蛋炒飯290元卻用「格子籠雞蛋」挨批！鼎泰豐急聲明：符合政府法令

2019-06-06 18:19

終於等到了！「新村站著吃烤肉」台灣首店6月5日開賣

2019-06-01 14:22

玩具總動員4「披薩星球」火箭爆米花、三眼怪杯6/6開賣 來影城帶回家

2019-06-04 15:31

天母人私藏的愛店　老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

獨／全台最大「大師兄銷魂麵」6月插旗台中！免費送辣油、還有打卡級聯名飲品

2019-05-30 11:42

傳漢堡王將南下開高雄首店 官方回應了

2019-06-04 15:41

好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 12:10

90分鐘調酒免費喝到飽！乾杯慶祝20歲 啤酒升級「公升」巨無霸杯

2019-06-04 16:01

影／超壯觀！一口氣包7000顆粽子 做愛心全部都送人

2019-06-02 18:15

世界冠軍麵包進駐花蓮 吳寶春將在台開新天堂樂園設櫃

2019-06-04 12:13

玉荷包產量暴跌變高貴水果 水果攤商鼓足勇氣才敢進貨

2019-06-04 11:30

平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

「玩具總動員4」進軍7-ELEVEN！手指玩偶、隨身風扇、絨毛藍牙喇叭萌翻

2019-06-04 13:18

大人專屬！全家推貝禮詩奶茶、奶酒冰淇淋 IG搶開箱

2019-06-06 12:10

IG芋頭控推「食芋堂泡芙」皮超酥、芋泥內餡爆漿土石流

2019-06-04 18:49

肯德基神推「炸雞皮」涮嘴又超多汁！　引爆眾國網友熱議

2019-05-31 13:43

網友激推必吃！好市多冷藏食品「5巨星」是哪些？ 漲價還要買

2019-05-30 14:57

IG超推「喬治素漢堡」juicy美味 素食小夜市排長龍大轟動！

2019-06-01 00:46

台中逢甲排隊美食現在台北吃得到 KACHI泡芙聯名舒油頭快閃SOGO狂吸人潮

2019-05-15 22:14

蔬食主義、肉肉控都能吃！純素「未來肉排」V Burger進駐微風

2019-06-03 09:57

站著吃烤肉！韓國「新村」6／5首賣第1餐　200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

柯南迷注意！ 首家柯南主題餐廳6月6日開幕

2019-05-24 16:14

台中36樓最高咖啡館「咖啡任務」 花百元高空賞景用餐

2019-05-27 16:19

星巴克買一送一來囉！連續兩天4小時「好友分享」

2019-05-30 10:44

「全台最醜星巴克」歇業！憑今年度發票至指定鄰近門市可享買一送一

2019-05-30 17:05

外食族必看！「吃超商減肥法」7-ELEVEN隱藏版三餐菜單趕快儲存

2019-06-05 15:49

30年的青春掰掰！「天母麥當勞」6月20日熄燈

2019-05-31 11:14

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

一顆肉粽100元! 好市多線上庫存竟賣光光

2019-05-29 21:29

端午連假「寫信給屈原」！連鎖咖啡 拿鐵加鹽大杯75折

2019-06-06 15:53

台南府城炎夏超犯規古早味 Q彈綿滑布丁冰沙IG打卡熱

2019-05-15 11:27

開賣就瘋搶！日本超美醬油碟　浮出水彩風富士山、嚴鳥神社

2019-06-08 19:00

甜甜圈免費送! 這天來Krispy Kreme慶祝世界甜甜圈日

2019-06-04 14:14

名偵探柯南期間限定café 柯南蛋糕、安室透特製三明治餐點曝光

2019-06-03 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top