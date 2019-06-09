水果冰不只有冰！高雄「芒果霜淇淋」直接尬一顆芒果當基底

2019-06-09 21:00 聯合新聞網 文／遊妤思



芒果冰不只有冰，再加一顆芒果當杯子畫面超霸氣！位在大統百貨後方的「玩笑亭」，是高雄人才知道的隱藏版霜淇淋店，以可口的水果做杯子，再擠上霜淇淋做個完美搭配，光是視覺呈現上就充滿趣味性，若要去高雄玩的朋友，可以考慮將這納入名單中，是冰涼消暑的好選擇。

圖／愛文芒果杯，不只有芒果皮，店家將籽挖掉後，裡面還是有滿滿的果肉哦。網友marcohu1216授權 分享 facebook

宇治．玩笑亭，早期以濃郁的抹茶霜淇淋打亮名號，近幾年不斷創新，將創意延伸到霜淇淋的餅乾上，以實體的水果盛裝霜淇淋的手法，立刻引起網間話題，還曾推出過西瓜、小玉西瓜、火龍果、芒果等趣味造型，吃完冰品後還可以大口吃水果，讓民眾愛不釋手。

圖／各種口味的霜淇淋，都可以選水果當基底。網友wyw827授權 分享 facebook

圖／西瓜杯霜淇淋，造型相當可愛。網友imeating57授權 分享 facebook

除了趣味的創意造型外，口味上也令人驚豔，冰體綿密、不膩口，而水果霜淇淋的香氣也很濃郁，吃完冰後配上冰鎮過的芒果、西瓜，夏天吃起來涼爽到不行，在網路上的評價極高！每日提供招牌的宇治抹茶霜淇淋外，會再另外加一個隨機的驚喜口味，像是愛文芒果、海塩西瓜、雪塩牛乳、熊本蜜柑、芝麻牛乳等等，想要吃到特定口味的朋友，可關注店家粉絲專頁，老闆每天晚上都會公布明日冰品口味以及水果杯喔！

圖／網友超極有感的抹茶霜淇淋，味道十分濃郁。網友lamu_eat授權 分享 facebook

圖／網友lamu_eat授權 分享 facebook

圖／冰品種類約有30-40種，而店家每日僅限定兩個口味，一個是經典的宇治抹茶、另一個則是隨機的驚喜口味。網友lamu_eat授權 分享 facebook

地址：高雄市新興區尚義街148號

營業時間：12:30–22:00，每週三至週日（週一、二公休）