迷人又罪惡！彰化「水果塔甜點」藏在市郊的高水準甜點

又罪惡又迷人，吃甜點的享受從來不限於嘴巴，一口咬下的幸福感更是療癒心情的必勝武器。嚴選素材，職人手藝，彰化的甜品老饕們，「DeerHer甜點廚房」值得你一試。

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位於彰化市與和美交界處，靜靜開在線東路上的白色小平房，低調的外觀需要你經過時定睛細看，內行人才知道的美味甜點原來藏在這裏面。

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不在市區的好處就是空間寬敞舒適，店內的用餐區比起一般甜點店大上不少，就連外面停車都很方便(最多可停至13輛)，反而很適合好好享受一個不被打擾的午後，品嘗美味甜點。

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冰櫃裡排滿當日製作的甜點，從蛋糕、塔類到泡芙都有，馬上就來看看最推薦的招牌點心吧！

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特別的糖棕色尖頂是考過的義式蛋白糖霜，搭配酸度亮眼的「檸檬塔」，剛好達成適合入口的溫暖平衡，下層的檸檬奶油餡選用經嚴格挑選的屏東檸檬，除了酸度外，香氣也很明顯。

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塔類的成敗餡料只佔一半，薄酥的塔皮不但不溼軟，細緻的層次感更讓人驚豔，就算與餡料一起入口一樣有明顯的烘焙香氣，是非常值得一吃的塔皮。

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先酸後甜，比起剛剛酸爽的口味，「藍莓乳酪塔」的口感更濃郁，在滿滿覆蓋的藍莓下面，是海綿蛋糕與法國乳酪餡，讓內外分別呈現鬆軟跟酥脆的口感，最底層由黑莓、藍莓、覆盆子熬製的果醬帶出整個塔的主題與風味。

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夏天吃水果不得不提萬人迷愛文芒果，「DeerHer」的「芒果塔」也是細節滿滿讓人一吃著迷。

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上面看似滿滿的芒果丁其實不單純，裡面還混合了手工自製的芒果凍，所以在口中除了芒果的果肉與纖維感外，還有Q彈的咀嚼樂趣，整體是很適合夏天的爽口滋味。

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如果真的太愛芒果，水果塔已經不夠滿足你，試試大份量的「芒果方舟」吧！滿出盒子高度的大塊芒果，墊著海綿蛋糕、芒果卡士達乳酪餡與芒果果凍，一共包含三種不同口感的芒果體驗，份量夠大就算兩個人分食也很足夠。

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滿出盒子高度的大塊芒果，墊著海綿蛋糕、芒果卡士達乳酪餡與芒果果凍，一共包含三種不同口感的芒果體驗，份量夠大就算兩個人分食也很足夠。

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最簡單也最迷人，「爆漿泡芙」要用強勢的口感征服你，外皮薄帶輕酥，有微脆的顆粒感，咬開馬上報出滿滿卡士達香堤，仔細一看，發現滿滿的香草籽，真材實料不開玩笑。如果提前一天以上預定的話，還享有買十送一的優惠呦！

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在店內吃甜點當然少不了飲料做陪，尤其現在的大熱天，來杯冰沙最對味。

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「草莓冰沙」是店家特別保留當季大湖草莓並急速冷凍，在夏天也可以吃到最對時的新鮮風味，享受淡粉色的迷人質地入口要快，因為【DeerHer】容量給得超大方，再慢可能會滿出來。

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自栽薄荷製作，清爽消暑的「檸檬薄荷冰沙」很適合用來轉換味覺使用，如果一次要品嚐多種口味甜點選它就沒錯。

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今年夏天還推出了很夢幻的公主系列氣泡飲，誘人的色彩都來自天然素材。有來自紫紅色綜合莓果的「Snow White(白雪公主)」；亮眼橙黃的「Belle(貝兒」是芒果與葡萄柚做基底加盎新鮮橙瓣；最後夢幻的藍色是從梔子花而來，「Cinderella(仙杜瑞拉)」是檸檬薄荷與花粉籽的健康搭配。三種超夢幻的氣泡飲第二瓶還有半價優惠！

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如果你曾經關注過喜餅，那第一次認識「DeerHer」可能是出名的喜餅工坊，有別於市售大量製作的餅乾禮盒，手做的溫度與質感都很值得新人來試一試呦！

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新鮮、安全、食材嚴選，在享受的同時依然照顧健康，為了美味甜食你願意不遠千里？那你怎麼能錯過「DeerHer甜點廚房」！

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DeerHer甜點廚房

地址：彰化縣和美鎮線東路二段712號

電話：04 733 0289

營業時間：週三至週日 13:00~19:00 週一、週二公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2VAlSrz





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