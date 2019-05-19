一口就能嚐到五種層次！這「魔幻提拉米蘇」真的不簡單

又是花朵又是彩虹的，這家烘焙店就是要顛覆你對大眾麵包店的想像！別出心裁的花冰心，跟限時推出的魔幻水晶球花，想讓糕點好看又好吃，真的做得到！

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為了讓大家吃得安心，「米可烘焙」在食材的挑選上也特別用心，花冰心上繽紛的顏色通通來自天然食材，紅色來自草莓、紫色來自野莓，用心製作出來的糕點，不只好吃也好看。

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的確使用一般色素顏料就能輕鬆許多，但只要多花些心思，就能讓大家吃得安心，何樂不為呢？品質與真心兼顧，也許就是這樣的心意，表現在糕點上，吃的時候幸福感尤然從心中綻放。





魔幻水晶球花 (提拉米蘇)

（圖／台灣旅行趣） ▲上面的花朵是用白鳳豆的豆沙做成的。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲有機藍莓醬也是自己熬煮的喔。 分享 facebook

遠遠一看還以為是店裡的裝置藝術，原來這用透明球裝起來的居然是提拉米蘇，最上層表現出花朵的生命力，土壤到下層的白紫漸層讓人驚豔。

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一湯匙挖起有奧利歐做成的土表、手指餅乾、奶酪、與有機藍莓，當一口吃進嘴中後，豐富的層次感真的很幸福，疊加在一起的甜味完全不衝突，透過奧利歐微脆的口感協調，新鮮藍莓醬的水份，奶酪的濃郁，最後加上奶酒的滋潤，讓提拉米蘇大大得到昇華，說是大人味甜點一點也不為過。





彩虹蛋糕

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裝在針筒裡的蛋糕，不只是讓人方便吃，其實還偷偷隱藏著兩種美味吃法！第一種吃法是「常溫食用」，在常溫的狀態下，蛋糕與奶油會呈現出柔軟滑順的口感，第二種吃法則是「常溫食用」，冷凍後的彩虹蛋糕，吃起來就會變成冰淇淋喔。

（圖／台灣旅行趣） ▲中間的蛋糕使用的是戚風蛋糕 分享 facebook

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你一定很好奇為什麼可以有這樣的變化呢？其實重點就在奶油餡，別小看這奶油餡，其實他可是需要花很多工夫的法式奶油醬喔，製作時必須將糖溫度拉至114度後，在30秒內加入蛋黃醬攪拌，因為必須在時間內快速拌勻，才能做出完全沒有顆粒的綿滑奶油醬喔。





花冰心

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用白鳳豆做成的花冰心，顏色與口味都是用天然的食材製作的，像是粉紅色則是加了用新鮮草莓低溫烘烤慢磨做成的草莓果乾粉，紫色的則是使用野莓，甜而不膩的口感，非常適合當作茶點，搭配茶一起吃喔。

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（圖／台灣旅行趣） ▲店裡也有販售麵包跟西點喔。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲新鮮蛋糕與甜點都放在冰櫃裡。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲店裡還有可愛的車子裝飾。 分享 facebook

堅持用天然食材製作，就是要讓你在享受的同時，也能吃得安心，想品嚐麵包、甜點，來這就對啦。

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米可烘焙坊 – 台中總店

地址：台中市昌平路一段105-12號

營業時間：12:00~21:00

電話：04-2249-1958

粉絲專頁：http://bit.ly/2vCdjNz

米可烘焙坊 – 太平店

地址：台中市太平區旱溪東路二段330號

營業時間：11:00~20:00

電話：04-2393-8966

粉絲專頁：http://bit.ly/2PBtmUW





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