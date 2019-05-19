親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

超驚險！南投山洪狂瀉 遊覽車硬闖如在瀑布上

民進黨新聞部主任丁允恭 明加入總統府幕僚團隊

一口就能嚐到五種層次！這「魔幻提拉米蘇」真的不簡單

2019-05-19 19:00ShareLife分享生活

又是花朵又是彩虹的，這家烘焙店就是要顛覆你對大眾麵包店的想像！別出心裁的花冰心，跟限時推出的魔幻水晶球花，想讓糕點好看又好吃，真的做得到！

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

為了讓大家吃得安心，「米可烘焙」在食材的挑選上也特別用心，花冰心上繽紛的顏色通通來自天然食材，紅色來自草莓、紫色來自野莓，用心製作出來的糕點，不只好吃也好看。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

的確使用一般色素顏料就能輕鬆許多，但只要多花些心思，就能讓大家吃得安心，何樂不為呢？品質與真心兼顧，也許就是這樣的心意，表現在糕點上，吃的時候幸福感尤然從心中綻放。


魔幻水晶球花 (提拉米蘇)

（圖／台灣旅行趣） ▲上面的花朵是用白鳳豆的豆沙做成的。
（圖／台灣旅行趣） ▲上面的花朵是用白鳳豆的豆沙做成的。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲有機藍莓醬也是自己熬煮的喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲有機藍莓醬也是自己熬煮的喔。
分享

遠遠一看還以為是店裡的裝置藝術，原來這用透明球裝起來的居然是提拉米蘇，最上層表現出花朵的生命力，土壤到下層的白紫漸層讓人驚豔。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

一湯匙挖起有奧利歐做成的土表、手指餅乾、奶酪、與有機藍莓，當一口吃進嘴中後，豐富的層次感真的很幸福，疊加在一起的甜味完全不衝突，透過奧利歐微脆的口感協調，新鮮藍莓醬的水份，奶酪的濃郁，最後加上奶酒的滋潤，讓提拉米蘇大大得到昇華，說是大人味甜點一點也不為過。


彩虹蛋糕

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

裝在針筒裡的蛋糕，不只是讓人方便吃，其實還偷偷隱藏著兩種美味吃法！第一種吃法是「常溫食用」，在常溫的狀態下，蛋糕與奶油會呈現出柔軟滑順的口感，第二種吃法則是「常溫食用」，冷凍後的彩虹蛋糕，吃起來就會變成冰淇淋喔。

（圖／台灣旅行趣） ▲中間的蛋糕使用的是戚風蛋糕
（圖／台灣旅行趣） ▲中間的蛋糕使用的是戚風蛋糕
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

你一定很好奇為什麼可以有這樣的變化呢？其實重點就在奶油餡，別小看這奶油餡，其實他可是需要花很多工夫的法式奶油醬喔，製作時必須將糖溫度拉至114度後，在30秒內加入蛋黃醬攪拌，因為必須在時間內快速拌勻，才能做出完全沒有顆粒的綿滑奶油醬喔。


花冰心

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

用白鳳豆做成的花冰心，顏色與口味都是用天然的食材製作的，像是粉紅色則是加了用新鮮草莓低溫烘烤慢磨做成的草莓果乾粉，紫色的則是使用野莓，甜而不膩的口感，非常適合當作茶點，搭配茶一起吃喔。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲店裡也有販售麵包跟西點喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲店裡也有販售麵包跟西點喔。
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲新鮮蛋糕與甜點都放在冰櫃裡。
（圖／台灣旅行趣） ▲新鮮蛋糕與甜點都放在冰櫃裡。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲店裡還有可愛的車子裝飾。
（圖／台灣旅行趣） ▲店裡還有可愛的車子裝飾。
分享

堅持用天然食材製作，就是要讓你在享受的同時，也能吃得安心，想品嚐麵包、甜點，來這就對啦。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享


米可烘焙坊 – 台中總店

地址：台中市昌平路一段105-12號

營業時間：12:00~21:00

電話：04-2249-1958

粉絲專頁：http://bit.ly/2vCdjNz

米可烘焙坊 – 太平店

地址：台中市太平區旱溪東路二段330號

營業時間：11:00~20:00

電話：04-2393-8966

粉絲專頁：http://bit.ly/2PBtmUW


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蛋糕麵包甜點

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

八月堂新口味來了！鹹味可頌「泰式起司香辣醬」 全台這家獨賣

2019-05-19 16:09

有超美味小圓麵包的發懶空間 台北南京復興隱藏店「貝克宅」

2019-05-17 15:34

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

超商銅板價午茶IG開箱 茶控推奶蓋蛋糕、鐵觀音捲心酥

2019-05-14 20:56

星巴克新品「咖啡焦糖爆米花」5/13台灣限定上市　價格超甜啊！

2019-05-12 11:20

「連冰都是仙草做的！」北區國民甜品連配料都、很、強！

2019-05-11 22:00

視覺、味覺、嗅覺都享受！FLORAÏKU香氛、君悅酒店跨界聯名甜鹹舒芙蕾午茶

2019-05-10 18:15

半顆浮誇系哈密瓜聖代 貓奴開的私宅甜點店「草DORO」

2019-05-09 17:38

哈根達斯新口味入口有「茉莉花香」　網友狂讚：太好吃！ 全台優惠限3天第2件5折

2019-05-08 15:10

懶人包／網羅中部7家私房甜品　今天就「甜」飽你的味蕾！

2019-05-06 12:12

兒時回憶！義美「巧克力脆片雪糕」IG熱燒　巧克力酥片控必吃

2019-05-04 13:25

被「草木」環繞的聖代午茶 台南老屋驚現絕美城市綠洲

2019-05-03 16:23

秒殺甜點！ 行天宮超繽紛平價泡芙　口味多達15種 一出爐就被掃空

2019-05-03 15:57

史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56

只賣12天! gelato pique cafeｘ櫻桃小丸子推出「覆盆莓鮮奶油、冰淇淋聖代可麗餅」

2019-04-30 15:54

IG超夯39元甜點「脆皮乳酸泡芙」藏在這家超商！

2019-04-30 15:19

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15

圈粉系甜點大絕招！ 用這11款甜點打卡保證粉絲暴增

2019-04-29 15:30

IG一直燒！「錐子日式可麗餅」超美味鮮奶油征服吃貨

2019-04-26 19:48

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

台灣首家「迴轉甜點」388吃到飽！下月舉辦「甜點大胃王」嗜甜者快來挑戰

2019-04-23 16:56

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12

午後時光、杜老爺聯手！特濃「重乳奶茶雪糕」高還原網友狂推！

2019-04-21 17:40

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-12 10:00

夢幻紫誘惑！ 星巴克推出「台灣限定芋泥布丁」 攻佔芋頭控的心

2019-04-11 14:30

少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30

學生私藏名單！超純水果冰淇淋尬冰沙　台中美味冰品

2019-04-06 16:30

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

GODIVA推出「跳跳糖霜淇淋」５款嘉年華限定系列4/1 開賣！

2019-03-31 16:30

丸久小山園高級抹茶製作！和光等級的手作精緻濃郁抹茶甜點店 自由式 Free Form

2019-03-25 10:02

忙裡偷閒的下午去那兒？ ６間閨蜜們必訪「下午茶祕密基地」

2019-03-24 15:02

板橋螞蟻人出動！４間必朝聖的創意甜點店　令人放鬆的居家感氛圍

2019-03-23 09:00

飄香20載！ 「朋廚烘焙坊」的手作魔力 不時帶來驚喜滋味

2019-03-18 15:29

童年的滋味！「果汁牛乳霜淇淋」這間超商獨賣 3月15日起６間門市先嘗鮮

2019-03-13 14:47

IG洗版「三文治冰淇淋」這間超商獨賣 網友哀嚎跑斷腿買不到

2019-03-06 16:07

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23

不只有沙皮狗！花蓮「白色兔兔」冰淇淋幕斯　少女心直接噴發！

2019-02-26 12:00
看更多

熱門文章

星巴克「買一送一」優惠狂送17天 超洗版濃焦糖、巧克力星冰樂台灣終於能喝到

2019-05-13 10:13

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-16 14:50

山竹解禁！農委會將開放常溫山竹進口 網呼：吃起來

2019-05-13 11:16

好市多「杏仁脆餅」特價 網友：惡魔之餅冰過更好吃

2019-05-15 18:12

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

義美鮮奶疑出包 未到期就變質！好市多已全面下架

2019-05-12 12:50

日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58

獨／高雄真的發大財了！50嵐高雄區宣布6/1起漲價 傳調到與台北同價位

2019-05-15 17:55

蝶豆花飲料驚傳有安全疑慮 北市「裝惦惦」挨批

2019-05-10 20:30

鮮奶變質好市多全面下架！義美：與「失溫」導致

2019-05-12 16:28

才開幕4個月！「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

好市多員工腳踩飲料當樓梯 網友：太噁心了吧

2019-05-13 14:39

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe，餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

台南府城炎夏超犯規古早味 Q彈綿滑布丁冰沙IG打卡熱

2019-05-15 11:27

燒肉控快衝！牛角前一百名最低「29元燒肉吃到飽」 5/21連續三天指定門市任您吃

2019-05-16 14:08

台灣首家「迴轉甜點」388吃到飽！下月舉辦「甜點大胃王」嗜甜者快來挑戰

2019-04-23 16:56

「哈密瓜汽水」、「西瓜汽水」太可愛！全家便利商店限量開賣快喝一波

2019-05-11 15:16

網友沒這麼氣？一張圖看義美鮮奶出包對「台灣最後良心」形象影響

2019-05-14 18:30

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

大雨狂炸桃園觀音新屋 西瓜、洋香瓜田汪洋一片

2019-05-17 17:30

鹽酥雞送九層塔滿滿一盤 網驚：難怪天天排隊

2019-05-04 21:30

史上最厚! 日本人氣拉麵一蘭新品「燉煮叉燒肉」即將開賣

2019-05-13 15:22

「連冰都是仙草做的！」北區國民甜品連配料都、很、強！

2019-05-11 22:00

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

秒殺甜點！ 行天宮超繽紛平價泡芙　口味多達15種 一出爐就被掃空

2019-05-03 15:57

影／YT頻道主試吃骨灰級美軍口糧 網驚：還活著？

2019-05-09 15:00

泡麵達人里納許狂推！金門「一來順椒麻拌麵」獲5顆星讚譽

2019-05-17 16:50

台中逢甲排隊美食現在台北吃得到 KACHI泡芙聯名舒油頭快閃SOGO狂吸人潮

2019-05-15 22:14

星巴克新品「咖啡焦糖爆米花」5/13台灣限定上市　價格超甜啊！

2019-05-12 11:20

滿滿1/3新鮮榴槤果泥！ 微熱山丘再推新品「貓山王榴槤冰心蛋糕」

2019-05-15 18:04

手作料理日常／自製美味吐司醬「燻鮭魚抹醬」只需簡單３種材料

2019-05-13 09:00

雞排文來了！當年挨郭董罵浪費資源 「雞排博士」爆紅

2019-05-10 17:30

台北珍珠芋頭控必看 IG浮誇系排隊刨冰「春美」入夏怒吃一波

2019-05-17 17:52

連續5天買一送一！ 星巴克招待「黑咖啡」愛好者 每日限時4小時優惠

2019-05-06 02:55

超商銅板價午茶IG開箱 茶控推奶蓋蛋糕、鐵觀音捲心酥

2019-05-14 20:56

獨／人氣千層蛋糕時飴新口味「橙花香丁」停賣 粉絲傻眼

2019-05-15 20:58

台北東區澎湃系海鮮丼飯「魚君」搶進信義區 5月底前三人同行一人免費快揪伴

2019-05-18 11:50

加入一整顆布丁！小7「統一布丁純奶茶」5/8開賣　全台只有200間門市喝得到

2019-05-07 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top