台灣餅闖出一片天！伍仁酥迸出漢餅冰淇淋

【圖．文｜行遍天下】

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全台首創漢餅變成冰淇淋？這個創新甜點來自雲林一個小鄉下餅店。那一年，原本學傳播的廖嘉育，辭去在台中的廣播工作，決心回到雲林二崙鄉下接手爸爸喜餅麵包舖工作，原本大家都不看好他；直到自己甘願抹去愛玩、靜不下來的玩心，這才真正踏入父親的餅舖世界。

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小鄉下做餅辛苦、新觀念與爸爸的傳統做法也有衝突，廖嘉育一面苦學也一面思考著漢餅(傳統喜餅)的未來。直到美食家王宣一自動找上門，驚艷起小鄉下竟有這麼好吃的漢餅，「二崙佳美」的扎實功夫與堅持好滋味這才逐漸在老饕口中流傳開來。

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店內的狀元餅、伍仁酥都是人氣商品，堅持純手工並秉持健康概念製作，甚至取得專利；而廖嘉育還想著要讓這份用心讓更多人吃到，因此從最能取得人心的冰淇淋下手，「漢餅冰淇淋」的好點子浮現，卻沒人看好也沒人想做，直到遇見現在合作廠商後一拍即合，決心試出首創「漢餅義式冰淇淋」。

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原料使用自家店內的豆沙餡，堅持要以健康比例為主，伍仁酥的清爽感、狀元餅的香氣，竟都被完整保留下來，「漢餅冰淇淋」翻玩了傳統老滋味創出新高度。心想著若是喜宴結束，最後上桌的是充滿喜氣感的漢餅冰淇淋，豈不是完美ENDDING？





小編側寫

說要報導時，原本活潑的他突然害羞了起來。廖嘉育說他們只是想把東西做好、把健康好吃的餅讓更多人吃到，如此而已。





漢餅義式冰淇淋

二崙佳美

地址｜雲林縣二崙鄉中山路108號

電話｜05-598-2525

網址｜jiameibakery.blogspot.com

訂購｜www.pcstore.com.tw/jiamei

營業｜8:00～18:00(週日公休)





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