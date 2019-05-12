星巴克新品「咖啡焦糖爆米花」5/13台灣限定上市 粉絲熱烈期待！

2019-05-12 11:20 聯合新聞網 文／遊妤思



咖啡焦糖爆米花上市了！星巴克鐵粉注意，星巴克專門為台灣人所開發出的全新商品「咖啡焦糖爆米花」好吃到讓你尖叫！將於5/13日推出咖啡焦糖的爆米花口味，目前只在台灣地區限定販售，氣炸少油製程的爆米花均勻裹上大人小朋友都愛的美式經典咖啡焦糖，香甜的滋味、卡滋卡滋的口感，肯定是追劇、刷影集時不可錯過的的絕配零嘴阿！

圖／擷取自星巴克官網 分享 facebook

咖啡焦糖爆米花售價為45元，除了門市之外，也可以到博客來選購，甜甜一包讓您在任何時間都能輕鬆享受午茶時光。