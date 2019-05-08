花果香甜哈根達斯 陸網友大讚：不膩口也太好吃！ 全台母親節優惠限時3天快嚐鮮

2019-05-08 15:10 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



一款充滿花香果香的花甜哈根達斯系列，悄悄地擄獲了對岸網友們的心！Häagen-Dazs春季限定花甜口味有兩種滋味「茉莉覆盆子石榴冰淇淋」、「橙花冰淇淋」，其中茉莉花覆盆子石榴冰淇淋這特別香氣，讓大陸網友們齊聲讚揚，近日微博熱評引發大力回響。

組圖／IG：peno0224、微博 分享 facebook

陸網友「圖院長」分享點出，嚐入第一口就有特別的茉莉香氣，感覺像在喝冰的茉莉花茶一樣，清新淡雅的滋味超級棒，加上奶味冰淇淋裡有酸酸甜甜的覆盆子石榴醬，果香味也濃厚，果味配上花香，香香甜甜的感覺真的是滿滿春天氣息！

這則微博PO出還不到兩天，就獲得了1萬5千多筆讚聲、5千多筆留言和6千多筆分享，跟進的網友回覆多是「想吃！」、「超好吃」、「香甜不膩口好好吃」。

圖／擷取自微博 分享 facebook

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哈根達斯小花園花甜系列介紹，「茉莉覆盆子石榴冰淇淋」以優雅清香的茉莉花佐酸甜覆盆子醬，加上來自土耳其的石榴汁襯托提味，創造出療癒的味覺體驗。「橙花冰淇淋」在荷蘭橙花香氣中融入清爽佛手柑醬，加上特別的黑胡椒木質香氣翻動柑橘風味，一股香甜清新在口中綻放。這兩種口味其實是春季限定系列，台灣於三月份上市就已經吃得到了，在IG上也引發網友一波美圖分享，春日清新口味加上夏日繽紛視覺的外包裝，讓人愈看愈想嚐鮮一下。

圖／IG：cutemo.love.disney授權提供 分享 facebook

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迎接母親節到來，哈根達斯也為大家準備了小花園系列優惠，5/10-5/12限時3日快到全台各大通路補貨，「花甜綻放迷你杯、雪糕4入組」、「茉莉覆盆子石榴品脫/橙花品脫」，可享好康單件台幣279元、第二件再享5折，或2件台幣418元，快來獻愛給媽咪，一同品嚐這款花香果甜的哈根達斯鮮滋味！