懶人包／網羅中部7家私房甜品 今天就「甜」飽你的味蕾！
2019-05-06 12:12ShareLife分享生活
你也是無甜不歡的螞蟻人嗎？只要一口好吃的蛋糕就能療癒你受傷的心？太好了，這裡為你精選了7家誘人甜品，今天讓我們大吃無罪，享受有理。
無論是甜點還是冰品，那甜甜蜜蜜、冰冰涼涼的滋味是許多人的最愛，而在這個夏天想必也不可缺少，小編幫大家整理了「中部7家甜點／冰品懶人包」，各位甜點控、冰控們，趕快納入口袋名單吧！
2 in one冰淇淋專賣店
如同其店名【2 in One】的代表作就是兩種不同的冰品通通擠在一個容器裡，這樣特色的作法，讓你一口冰淇淋、一口濃郁冰沙，兩種願望一次滿足。
地址：台中市南屯區大墩十四街170號
電話：0423103189
營業時間：11:00～20:30
粉絲專頁：https://bit.ly/2FmZRRN
詳細介紹：【南屯】超純水果冰淇淋尬冰沙！學生私藏名單這樣很可以。
ViTO
發跡於日本的義式冰淇淋【ViTO】，現在在台灣也能品嘗得到，除了基本人氣款，更加入台灣在地食材元素，結合出特別又美味的義式冰淇淋。
地址：台中市南屯區公益路2段696號
電話：0422585321
營業時間：12:00～20:00
粉絲專頁：https://goo.gl/sZrj12
詳細介紹：濃郁與清爽共存─【ViTO】
義式餃子餡餅爆漿牽絲好過癮，冰品名店【ViTO】開賣熱食啦
公爵的廚房 Congelé Kitchen
原來在西區街弄內，擁有著這一家唯美浪漫的「私廚&法式手工冰淇淋」餐廳，特別選用天然優質食材做出的美味料理。中午過後可以來店品嘗手工冰淇淋與下午茶，到了晚間時刻則能享受一頓私廚饗宴。
地址：台中市西區精誠九街19號
電話：0423280886
營業時間：12:30～20:30，週二、三公休（私廚供應時間：17:00～21:30），如遇晚上私廚包場會提早結束營業
粉絲專頁：http://bit.ly/2UpqT1o
詳細介紹：「無菜單私廚+手工冰淇淋」西區巷弄祕密花園滿滿驚喜！
L.Z. Dessart 無框架甜點
無界限的口味、無框架的思考，用最純粹的食材成就最滿足的味。台中全新指標性甜點品牌【L.Z. Dessart無框架甜點】由世界甜點冠軍師傅一手打造藝術手工甜點、義式冰淇淋，口感豐富多層次，讓人相當驚豔！
地址：台中市西區中興里中興街183號1.2樓
電話：0423026865
營業時間：12:00～21:00
粉絲專頁：http://bit.ly/2UujNYM
F.lu ICE 食光寓所
少女心大爆發！店裡粉色系的水管牆，就是要讓你拍不停，尤其是店裡經典的「黃、綠、紅雪花冰」特選的水果，配上底下甜而不膩的雪花冰，好像所有的煩惱都暫時拋飛了啊
地址：台中市北區梅亭街283號
電話：0422030083
營業時間：12:00～19:00，週三公休
粉絲專頁：http://bit.ly/2vgrvLS
詳細介紹：甜入心!少女必訪的夢幻冰店，打卡牆+水果冰真的超好拍
八時神仙草-健行店
專精於台灣國民甜品「仙草」，由此延伸做出最好的品項。提供無鹼、不添加化學的食材原味，提煉仙草天然的膠質，呈現出滑嫩且清香回甘的口感。
地址：台中市北區健行路690號
營業時間： 13:00～21:30（21:00後只供應外帶）
粉絲專頁：http://bit.ly/2UlOPlz
詳細介紹：「連冰都是仙草做的！」北區國民甜品連配料都。很。強。
Deerher甜點廚坊
位於彰化市郊，是一處非常寧靜舒適的甜點店，空間寬敞、明亮，且充滿了許多打卡造景，並提供了各式各樣的療癒甜點，讓清新風格的【deerher甜點廚坊】吸引了不少網美前往打卡。
地址：彰化縣和美鎮線東路二段712號
電話：047330289
營業時間： 13:00～19:00，週一二公休
粉絲專頁：http://bit.ly/2vhRySI
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