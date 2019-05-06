親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

精誠所至 金石為開？如何停止纏擾的追求文化

懶人包／網羅中部7家私房甜品　今天就「甜」飽你的味蕾！

2019-05-06 12:12ShareLife分享生活

你也是無甜不歡的螞蟻人嗎？只要一口好吃的蛋糕就能療癒你受傷的心？太好了，這裡為你精選了7家誘人甜品，今天讓我們大吃無罪，享受有理。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

無論是甜點還是冰品，那甜甜蜜蜜、冰冰涼涼的滋味是許多人的最愛，而在這個夏天想必也不可缺少，小編幫大家整理了「中部7家甜點／冰品懶人包」，各位甜點控、冰控們，趕快納入口袋名單吧！


2 in one冰淇淋專賣店

如同其店名【2 in One】的代表作就是兩種不同的冰品通通擠在一個容器裡，這樣特色的作法，讓你一口冰淇淋、一口濃郁冰沙，兩種願望一次滿足。

（圖／台灣旅行趣） ▲為了打破冰淇淋給人負擔的刻板印象，【2 in One】主打...
（圖／台灣旅行趣） ▲為了打破冰淇淋給人負擔的刻板印象，【2 in One】主打「天然食材、手工製作」，不添加色素與化學添加劑是必要的，就連食材水果的選用也不馬虎。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲草莓純度更是高達80%，酸甜的比例也是拿捏得恰到好處！
（圖／台灣旅行趣） ▲草莓純度更是高達80%，酸甜的比例也是拿捏得恰到好處！
分享


地址：台中市南屯區大墩十四街170號

電話：0423103189

營業時間：11:00～20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2FmZRRN

詳細介紹：【南屯】超純水果冰淇淋尬冰沙！學生私藏名單這樣很可以。


ViTO

發跡於日本的義式冰淇淋【ViTO】，現在在台灣也能品嘗得到，除了基本人氣款，更加入台灣在地食材元素，結合出特別又美味的義式冰淇淋。

（圖／台灣旅行趣） ▲主打「五低」、「二不」：低卡路里、低熱量、低糖分、低脂肪、...
（圖／台灣旅行趣） ▲主打「五低」、「二不」：低卡路里、低熱量、低糖分、低脂肪、低空氣含量；不添加色素與化學添加劑，又兼具「濃郁與清爽」口感。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲義式冰淇淋搭配馬卡龍超合味。
（圖／台灣旅行趣） ▲義式冰淇淋搭配馬卡龍超合味。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲想送禮或外帶的話，可以購買「馬卡龍冰淇淋」或是「1533 ...
（圖／台灣旅行趣） ▲想送禮或外帶的話，可以購買「馬卡龍冰淇淋」或是「1533 Macaron」。
分享


地址：台中市南屯區公益路2段696號

電話：0422585321

營業時間：12:00～20:00

粉絲專頁：https://goo.gl/sZrj12

詳細介紹：濃郁與清爽共存─【ViTO】

義式餃子餡餅爆漿牽絲好過癮，冰品名店【ViTO】開賣熱食啦


公爵的廚房 Congelé Kitchen

原來在西區街弄內，擁有著這一家唯美浪漫的「私廚&法式手工冰淇淋」餐廳，特別選用天然優質食材做出的美味料理。中午過後可以來店品嘗手工冰淇淋與下午茶，到了晚間時刻則能享受一頓私廚饗宴。

（圖／台灣旅行趣） ▲套餐形式的「歐法私廚」為無菜單&客製化菜單，會依照當季食材...
（圖／台灣旅行趣） ▲套餐形式的「歐法私廚」為無菜單&客製化菜單，會依照當季食材烹調，而因為有些料理製程較長，故採預約制。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲採用一顆完整的西瓜，榨成汁後只加純鮮乳、糖、麥芽葡萄糖下去...
（圖／台灣旅行趣） ▲採用一顆完整的西瓜，榨成汁後只加純鮮乳、糖、麥芽葡萄糖下去小火熬煮。絕對不加一滴水，原料製作完畢後會放置冰箱12小時。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲無論是哪個口味都吃得到食材本身的原味！綿密滑順滋味融化在嘴...
（圖／台灣旅行趣） ▲無論是哪個口味都吃得到食材本身的原味！綿密滑順滋味融化在嘴中，就是冰涼爽快！
分享


地址：台中市西區精誠九街19號

電話：0423280886

營業時間：12:30～20:30，週二、三公休（私廚供應時間：17:00～21:30），如遇晚上私廚包場會提早結束營業

粉絲專頁：http://bit.ly/2UpqT1o

詳細介紹：「無菜單私廚+手工冰淇淋」西區巷弄祕密花園滿滿驚喜！


L.Z. Dessart 無框架甜點

無界限的口味、無框架的思考，用最純粹的食材成就最滿足的味。台中全新指標性甜點品牌【L.Z. Dessart無框架甜點】由世界甜點冠軍師傅一手打造藝術手工甜點、義式冰淇淋，口感豐富多層次，讓人相當驚豔！

（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲室內設計以簡潔白淨與順暢的...
（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲室內設計以簡潔白淨與順暢的流線為創作發想，被新聞媒體譽為：甜點界的羅浮宮！
分享

（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲可以吃的藝術品就在這裡，如...
（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲可以吃的藝術品就在這裡，如此質感又華麗的甜點，怎捨得吃呢！
分享

（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲藝術品般的蛋糕「柚」非常誘...
（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲藝術品般的蛋糕「柚」非常誘人，是一款秒殺的品項。
分享


地址：台中市西區中興里中興街183號1.2樓

電話：0423026865

營業時間：12:00～21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2UujNYM


F.lu ICE 食光寓所

少女心大爆發！店裡粉色系的水管牆，就是要讓你拍不停，尤其是店裡經典的「黃、綠、紅雪花冰」特選的水果，配上底下甜而不膩的雪花冰，好像所有的煩惱都暫時拋飛了啊

（圖／台灣旅行趣） ▲粉色系的水管牆為店內打卡必拍點！
（圖／台灣旅行趣） ▲粉色系的水管牆為店內打卡必拍點！
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲採用當季水果製作，並用冰淇淋點綴，顏色非常繽紛，而且水果大...
（圖／台灣旅行趣） ▲採用當季水果製作，並用冰淇淋點綴，顏色非常繽紛，而且水果大小剛剛好，方便食用。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲天氣越來越熱了，吃個西瓜消消暑最實在啦！
（圖／台灣旅行趣） ▲天氣越來越熱了，吃個西瓜消消暑最實在啦！
分享


地址：台中市北區梅亭街283號

電話：0422030083

營業時間：12:00～19:00，週三公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2vgrvLS

詳細介紹：甜入心!少女必訪的夢幻冰店，打卡牆+水果冰真的超好拍


八時神仙草-健行店

專精於台灣國民甜品「仙草」，由此延伸做出最好的品項。提供無鹼、不添加化學的食材原味，提煉仙草天然的膠質，呈現出滑嫩且清香回甘的口感。

（圖／台灣旅行趣） ▲標榜「萃草一分，凝神八時」，用天然的方式熬煮陳年仙草乾八小...
（圖／台灣旅行趣） ▲標榜「萃草一分，凝神八時」，用天然的方式熬煮陳年仙草乾八小時。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲雪花冰是用全嫩仙草凍製成的冰磚，每口都吃得到仙草，也因仙草...
（圖／台灣旅行趣） ▲雪花冰是用全嫩仙草凍製成的冰磚，每口都吃得到仙草，也因仙草的膠質在融化時變成很綿密的冰晶，才能夠感受食材的原味。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲可外帶並配合多方外送平台。
（圖／台灣旅行趣） ▲可外帶並配合多方外送平台。
分享


地址：台中市北區健行路690號

營業時間： 13:00～21:30（21:00後只供應外帶）

粉絲專頁：http://bit.ly/2UlOPlz

詳細介紹：「連冰都是仙草做的！」北區國民甜品連配料都。很。強。


Deerher甜點廚坊

位於彰化市郊，是一處非常寧靜舒適的甜點店，空間寬敞、明亮，且充滿了許多打卡造景，並提供了各式各樣的療癒甜點，讓清新風格的【deerher甜點廚坊】吸引了不少網美前往打卡。

（圖／台灣旅行趣） ▲在這裡品嘗下午茶時光，多麼的愜意呀！
（圖／台灣旅行趣） ▲在這裡品嘗下午茶時光，多麼的愜意呀！
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲甜點口味多樣，而且還有客製禮盒可以當喜餅或是送禮。
（圖／台灣旅行趣） ▲甜點口味多樣，而且還有客製禮盒可以當喜餅或是送禮。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲採用新鮮藍莓與清新乳酪的「藍莓乳酪塔」，內有海綿蛋糕與自製...
（圖／台灣旅行趣） ▲採用新鮮藍莓與清新乳酪的「藍莓乳酪塔」，內有海綿蛋糕與自製莓果醬，層次豐富。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲招牌的「檸檬塔」是來店必點，特殊的小尖頂讓人印象深刻，檸檬...
（圖／台灣旅行趣） ▲招牌的「檸檬塔」是來店必點，特殊的小尖頂讓人印象深刻，檸檬奶油餡酸度迷人，與蛋白糖霜和薄酥的塔皮是絕配。
分享


地址：彰化縣和美鎮線東路二段712號

電話：047330289

營業時間： 13:00～19:00，週一二公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2vhRySI


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜點冰淇淋冰品

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

兒時回憶！義美「巧克力脆片雪糕」IG熱燒　巧克力酥片控必吃

2019-05-04 13:25

被「草木」環繞的聖代午茶 台南老屋驚現絕美城市綠洲

2019-05-03 16:23

秒殺甜點！ 行天宮超繽紛平價泡芙　口味多達15種 一出爐就被掃空

2019-05-03 15:57

史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56

只賣12天! gelato pique cafeｘ櫻桃小丸子推出「覆盆莓鮮奶油、冰淇淋聖代可麗餅」

2019-04-30 15:54

IG超夯39元甜點「脆皮乳酸泡芙」藏在這家超商！

2019-04-30 15:19

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15

圈粉系甜點大絕招！ 用這11款甜點打卡保證粉絲暴增

2019-04-29 15:30

IG一直燒！「錐子日式可麗餅」超美味鮮奶油征服吃貨

2019-04-26 19:48

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

台灣首家「迴轉甜點」388吃到飽！下月舉辦「甜點大胃王」嗜甜者快來挑戰

2019-04-23 16:56

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12

午後時光、杜老爺聯手！特濃「重乳奶茶雪糕」高還原網友狂推！

2019-04-21 17:40

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-12 10:00

夢幻紫誘惑！ 星巴克推出「台灣限定芋泥布丁」 攻佔芋頭控的心

2019-04-11 14:30

少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30

學生私藏名單！超純水果冰淇淋尬冰沙　台中美味冰品

2019-04-06 16:30

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

GODIVA推出「跳跳糖霜淇淋」５款嘉年華限定系列4/1 開賣！

2019-03-31 16:30

丸久小山園高級抹茶製作！和光等級的手作精緻濃郁抹茶甜點店 自由式 Free Form

2019-03-25 10:02

忙裡偷閒的下午去那兒？ ６間閨蜜們必訪「下午茶祕密基地」

2019-03-24 15:02

板橋螞蟻人出動！４間必朝聖的創意甜點店　令人放鬆的居家感氛圍

2019-03-23 09:00

飄香20載！ 「朋廚烘焙坊」的手作魔力 不時帶來驚喜滋味

2019-03-18 15:29

童年的滋味！「果汁牛乳霜淇淋」這間超商獨賣 3月15日起６間門市先嘗鮮

2019-03-13 14:47

IG洗版「三文治冰淇淋」這間超商獨賣 網友哀嚎跑斷腿買不到

2019-03-06 16:07

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23

不只有沙皮狗！花蓮「白色兔兔」冰淇淋幕斯　少女心直接噴發！

2019-02-26 12:00

人手一杯！高雄「抹茶馬卡龍薯條」搭配抹茶醬吃超濃香

2019-02-16 18:00

眷村裡的新生命！屏東自然綠人文咖啡館「超夢幻三層英式下午茶」

2019-02-15 11:00

十大禮盒盤點／中式拚西式糕點比人氣

2019-01-31 15:28

大台北４家人氣甜點「日式鬆餅」蓬鬆的幸福口感

2019-01-26 15:00

多拿滋與卡娜赫拉聯名推草莓季 這三天買3送1

2019-01-17 18:00

草莓季甜點來啦！東區下午茶「爆量草莓杯」被熱議　一天只有12杯

2019-01-17 15:30

不敗大人味！ 微風南山這三家抹茶商品不能錯過

2019-01-13 11:00

只賣21天！HERSHEYS聯名杜老爺推超濃郁雪糕　只在全聯獨賣

2018-12-24 10:51

每日限量！台中必吃千層可麗餅　樂緹波兒手作塔派一吃愛上

2018-12-21 15:26

貴婦式下午茶聚會　台南「法式精品甜點」強勢回歸！

2018-12-20 15:32
看更多

熱門文章

太瘋狂了！星巴克「買一送一」連續21天獎不完 今日下午4點、12日加碼優惠贈送

2019-04-09 11:03

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

義美冰品快閃買一送一！冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

不只花椰菜菠蘿！全家「辻利抹茶季」麻糬麵包、日式薄餅、限量抹茶拿鐵全都有

2019-04-09 16:11

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

百元有找！ 全聯X朝霧茶莊4/12推出7款「日月潭紅茶系列甜點」

2019-04-10 00:10

好像吃爆米花！第一罐黑松「爆米花沙士」10日登場

2019-04-09 18:16

泰國必買零食！ 「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」來台開賣

2019-04-09 18:29

小7「台灣小吃零食」第二發！飛燕煉乳、牛頭牌沙茶醬都變復古味零食

2019-04-09 16:57

日本人氣起士塔「安普蕾修」4/11美麗華快閃 這三天享買一送一

2019-04-09 17:19

牽絲起司滿餡土石流！IG人氣碳烤吐司拯救夏日胃口

2019-04-09 18:17

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-09 09:50

少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-09 09:39

小七首推台灣人氣小吃賞　豬血糕口味洋芋片、大腸麵線變王子麵超狂還原！

2019-04-08 12:30

PAUL春季新品主打法式野餐風 焦糖雲朵千層酥、春日麵包登場

2019-04-08 15:30

紐約超人氣餐廳Chefs Club Taipei　登台進駐微風信義

2019-04-09 13:38

搶攻25億「紅金」商機 全聯「葡萄酒大賞」這天囤貨最划算

2019-04-10 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top