懶人包／網羅中部7家私房甜品 今天就「甜」飽你的味蕾！

你也是無甜不歡的螞蟻人嗎？只要一口好吃的蛋糕就能療癒你受傷的心？太好了，這裡為你精選了7家誘人甜品，今天讓我們大吃無罪，享受有理。

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無論是甜點還是冰品，那甜甜蜜蜜、冰冰涼涼的滋味是許多人的最愛，而在這個夏天想必也不可缺少，小編幫大家整理了「中部7家甜點／冰品懶人包」，各位甜點控、冰控們，趕快納入口袋名單吧！





2 in one冰淇淋專賣店

如同其店名【2 in One】的代表作就是兩種不同的冰品通通擠在一個容器裡，這樣特色的作法，讓你一口冰淇淋、一口濃郁冰沙，兩種願望一次滿足。

（圖／台灣旅行趣） ▲為了打破冰淇淋給人負擔的刻板印象，【2 in One】主打「天然食材、手工製作」，不添加色素與化學添加劑是必要的，就連食材水果的選用也不馬虎。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲草莓純度更是高達80%，酸甜的比例也是拿捏得恰到好處！ 分享 facebook





地址：台中市南屯區大墩十四街170號

電話：0423103189

營業時間：11:00～20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2FmZRRN

詳細介紹：【南屯】超純水果冰淇淋尬冰沙！學生私藏名單這樣很可以。





ViTO

發跡於日本的義式冰淇淋【ViTO】，現在在台灣也能品嘗得到，除了基本人氣款，更加入台灣在地食材元素，結合出特別又美味的義式冰淇淋。

（圖／台灣旅行趣） ▲主打「五低」、「二不」：低卡路里、低熱量、低糖分、低脂肪、低空氣含量；不添加色素與化學添加劑，又兼具「濃郁與清爽」口感。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲義式冰淇淋搭配馬卡龍超合味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲想送禮或外帶的話，可以購買「馬卡龍冰淇淋」或是「1533 Macaron」。 分享 facebook





地址：台中市南屯區公益路2段696號

電話：0422585321

營業時間：12:00～20:00

粉絲專頁：https://goo.gl/sZrj12

詳細介紹：濃郁與清爽共存─【ViTO】

義式餃子餡餅爆漿牽絲好過癮，冰品名店【ViTO】開賣熱食啦





公爵的廚房 Congelé Kitchen

原來在西區街弄內，擁有著這一家唯美浪漫的「私廚&法式手工冰淇淋」餐廳，特別選用天然優質食材做出的美味料理。中午過後可以來店品嘗手工冰淇淋與下午茶，到了晚間時刻則能享受一頓私廚饗宴。

（圖／台灣旅行趣） ▲套餐形式的「歐法私廚」為無菜單&客製化菜單，會依照當季食材烹調，而因為有些料理製程較長，故採預約制。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲採用一顆完整的西瓜，榨成汁後只加純鮮乳、糖、麥芽葡萄糖下去小火熬煮。絕對不加一滴水，原料製作完畢後會放置冰箱12小時。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲無論是哪個口味都吃得到食材本身的原味！綿密滑順滋味融化在嘴中，就是冰涼爽快！ 分享 facebook





地址：台中市西區精誠九街19號

電話：0423280886

營業時間：12:30～20:30，週二、三公休（私廚供應時間：17:00～21:30），如遇晚上私廚包場會提早結束營業

粉絲專頁：http://bit.ly/2UpqT1o

詳細介紹：「無菜單私廚+手工冰淇淋」西區巷弄祕密花園滿滿驚喜！





L.Z. Dessart 無框架甜點

無界限的口味、無框架的思考，用最純粹的食材成就最滿足的味。台中全新指標性甜點品牌【L.Z. Dessart無框架甜點】由世界甜點冠軍師傅一手打造藝術手工甜點、義式冰淇淋，口感豐富多層次，讓人相當驚豔！

（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲室內設計以簡潔白淨與順暢的流線為創作發想，被新聞媒體譽為：甜點界的羅浮宮！ 分享 facebook

（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲可以吃的藝術品就在這裡，如此質感又華麗的甜點，怎捨得吃呢！ 分享 facebook

（圖／FB@L.Z. Dessart 無框架甜點） ▲藝術品般的蛋糕「柚」非常誘人，是一款秒殺的品項。 分享 facebook





地址：台中市西區中興里中興街183號1.2樓

電話：0423026865

營業時間：12:00～21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2UujNYM





F.lu ICE 食光寓所

少女心大爆發！店裡粉色系的水管牆，就是要讓你拍不停，尤其是店裡經典的「黃、綠、紅雪花冰」特選的水果，配上底下甜而不膩的雪花冰，好像所有的煩惱都暫時拋飛了啊

（圖／台灣旅行趣） ▲粉色系的水管牆為店內打卡必拍點！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲採用當季水果製作，並用冰淇淋點綴，顏色非常繽紛，而且水果大小剛剛好，方便食用。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲天氣越來越熱了，吃個西瓜消消暑最實在啦！ 分享 facebook





地址：台中市北區梅亭街283號

電話：0422030083

營業時間：12:00～19:00，週三公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2vgrvLS

詳細介紹：甜入心!少女必訪的夢幻冰店，打卡牆+水果冰真的超好拍





八時神仙草-健行店

專精於台灣國民甜品「仙草」，由此延伸做出最好的品項。提供無鹼、不添加化學的食材原味，提煉仙草天然的膠質，呈現出滑嫩且清香回甘的口感。

（圖／台灣旅行趣） ▲標榜「萃草一分，凝神八時」，用天然的方式熬煮陳年仙草乾八小時。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲雪花冰是用全嫩仙草凍製成的冰磚，每口都吃得到仙草，也因仙草的膠質在融化時變成很綿密的冰晶，才能夠感受食材的原味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲可外帶並配合多方外送平台。 分享 facebook





地址：台中市北區健行路690號

營業時間： 13:00～21:30（21:00後只供應外帶）

粉絲專頁：http://bit.ly/2UlOPlz

詳細介紹：「連冰都是仙草做的！」北區國民甜品連配料都。很。強。





Deerher甜點廚坊

位於彰化市郊，是一處非常寧靜舒適的甜點店，空間寬敞、明亮，且充滿了許多打卡造景，並提供了各式各樣的療癒甜點，讓清新風格的【deerher甜點廚坊】吸引了不少網美前往打卡。

（圖／台灣旅行趣） ▲在這裡品嘗下午茶時光，多麼的愜意呀！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲甜點口味多樣，而且還有客製禮盒可以當喜餅或是送禮。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲採用新鮮藍莓與清新乳酪的「藍莓乳酪塔」，內有海綿蛋糕與自製莓果醬，層次豐富。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲招牌的「檸檬塔」是來店必點，特殊的小尖頂讓人印象深刻，檸檬奶油餡酸度迷人，與蛋白糖霜和薄酥的塔皮是絕配。 分享 facebook





地址：彰化縣和美鎮線東路二段712號

電話：047330289

營業時間： 13:00～19:00，週一二公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2vhRySI





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