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「連冰都是仙草做的！」北區國民甜品連配料都、很、強！

2019-05-11 22:00ShareLife分享生活

台灣國民甜品「仙草」也可以很不一樣！「八時神仙草」專精於對「仙草」的研究，由此延伸做出最好的品項。帶給顧客最純粹的好滋味。

（圖／台灣旅行趣）
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標榜「萃草一分，凝神八時」，用天然的方式熬煮陳年仙草乾八小時。提供無鹼、不添加化學的食材原味。提煉仙草天然的膠質，呈現出滑嫩且清香回甘的口感。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲「八時」代表著店家對仙草的堅持，想讓大家認識仙草的真正樣貌...
（圖／台灣旅行趣） ▲「八時」代表著店家對仙草的堅持，想讓大家認識仙草的真正樣貌，不僅採用無鹼的方式製作，更讓仙草呈現透光的琥珀色。
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專業，是只堅持做好一件事，店家選擇做和別人不一樣的事，並挖掘仙草的更多可能性，也做出和市場的區別擁有屬於「八時神」的獨特性。

（圖／台灣旅行趣）
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嫩仙草盛盤

顏色呈現琥珀色，帶點反光的色澤。這代表的是健康的「仙草」哦！不用擔心過多的糖份攝取會造成身體負擔，全以「微糖」為基本設定。

（圖／台灣旅行趣）
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堅持不使用奶油球，這樣才能吃到仙草最純粹的味道，口感超咕溜滑嫩，吃到最後還會有回甘的滋味呢！

（圖／台灣旅行趣）
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而盛盤=綜合的意思，這些配料一律分開盛裝。使用純地瓜／芋頭製作成超軟Q芋薯圓，而店內自煮的紫米與紅豆更是軟硬適中，與仙草很速配。

（圖／台灣旅行趣）
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芋泥雪花嫩仙草盛盤

雪花冰是用全嫩仙草凍製成的冰磚，每口都吃得到仙草，也因仙草的膠質在融化時變成很綿密的冰晶，才能夠感受食材的原味。

（圖／台灣旅行趣）
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炎熱的夏天就是要來碗冰解暑啦！「芋泥雪花嫩仙草盛盤」保證讓各位滿意，尤其是那芋泥濃郁而不膩口，搭配嫩仙草或是雪花冰真的可以很享受！

（圖／台灣旅行趣）
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抹茶嫩仙草雪花盛盤

「抹茶嫩仙草雪花盛盤」是採用”明治抹茶冰淇淋”，同時擁有茶香與奶香，苦甜滋味完美融合。

（圖／台灣旅行趣）
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人在外頭，突然想吃碗冰該怎麼辦？店家貼心提供外帶及外送服務，配料與雪花冰會分開裝，保持食材最佳口感。

（圖／台灣旅行趣）
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仙草芋泥牛奶冰沙

芋泥愛好者照過來！「仙草芋泥牛奶冰沙」只加芋泥、牛奶、仙草凍、冰塊，絕對不加任何一滴水，這滋味絕對合你的味。而此品項無論內用或外帶，一律採用紙杯裝。

（圖／台灣旅行趣）
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店裡的新品，芋泥、福樂一番鮮鮮乳、嫩仙草完美比例融合，呈現多重層次與口感。

（圖／台灣旅行趣）
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瓶裝仙草茶

有供應無糖、微糖、半糖的品項，讓大家可以喝到最健康、最純的仙草茶，採用罐裝送禮自用兩相宜，保存期限可以冷藏三天，能買回家自行料理DIY哦！

（圖／台灣旅行趣）
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吃甜食卻不想增加身體額外的負擔？店家提供微糖的甜點，讓大家飽餐一頓後，做一個完美的Ending～

（圖／台灣旅行趣） ▲加入八時神會員，會員享有全年9折優惠。而且儲值單筆滿$19...
（圖／台灣旅行趣） ▲加入八時神會員，會員享有全年9折優惠。而且儲值單筆滿$1990元，就送專屬保溫瓶，回購不但有9折優惠，還另外折抵環保金2元。
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（圖／台灣旅行趣） ▲因為仙草乾在還沒日曬前是綠色，也因為「草」這個字，讓「八時...
（圖／台灣旅行趣） ▲因為仙草乾在還沒日曬前是綠色，也因為「草」這個字，讓「八時神仙草」穿上清新的綠色招牌。
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八時神仙草

地址：台中市北區健行路690號

營業時間： 13:00～21:30（21:00後只供應外帶）

粉絲專頁：http://bit.ly/2UlOPlz

備註：

1、 有合作外送平台（快點網路點餐、Uber eats、Honestbee誠實蜜蜂）

2、 加入八時神會員，全年享9折優惠。詳細介紹請至http://bit.ly/2vk5JHe


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抹茶甜品冰淇淋

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