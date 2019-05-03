秒殺甜點！ 行天宮超繽紛平價泡芙 口味多達15種 一出爐就被掃空
喜愛美味泡芙控的看這邊！位於行天宮附近巷弄中，藏有一家泡芙專賣店「諾緯手工鮮奶泡芙」，以親民平價的泡芙打響名號，每顆泡芙均一價格35元，買六個還送一個相當實惠，而且口味多元豐富多達15種選擇，時常泡芙一出爐很快就被搶購一空，也成了大台北的秒殺甜點。
每顆泡芙大概跟女生拳頭差不多大，擠入滿滿的奶油餡、水果，視覺效果很迷人，多達15種的泡芙口味：草莓鮮奶、芒果布蕾、鮮果布蕾、覆盆子鮮奶、蘋果派鮮奶、蘭姆葡萄、藍莓優格、香橙優格、卡布奇諾、抹茶鮮奶、紅豆鮮奶、香芋布蕾、芝麻布鄹、花生布蕾、瑞士巧克力，讓人很想每一樣的嘗試呀！
草莓鮮奶泡芙
草莓大顆飽滿，多汁但甜度稍低，可以中和鮮奶油的膩口，泡芙皮很酥。
芒果布蕾泡芙
這款為店家季節限定口味，上層使用芒果慕斯搭配底下的鮮奶油，造就出層次口感，甜度高又香甜。
芝麻布蕾泡芙
帶著芝麻微苦的香氣，芝麻滋味非常香濃，軟綿的口感多了布蕾的滑溜。
藍莓優格泡芙
淺紫色的奶油餡吃得到甜甜的藍莓味，一樣底下都搭配著鮮奶油，少了水果的口感跟果香，這型泡芙吃多了容易膩口。
覆盆子鮮奶泡芙
少女的粉色系洋溢著覆盆子的微酸果香，是女孩們會喜歡的口味。
花生布蕾泡芙
少見用花生來製作成泡芙內餡，吃起來鹹甜鹹甜的滋味，入口當下驚艷的濃郁花生味，不愛吃甜食的朋友可考慮這款。
抹茶鮮奶泡芙
抹茶控不能錯過，淡淡的抹茶味，有著少許紅豆增加口感。
現場不見得會全部口味一次到位，端看老闆當天現場製做出什麼口味，大眾最喜愛的草莓泡芙、芒果泡芙，也通通都是50元銅板有找，購買時店家還特別叮嚀如果一個小時內沒吃完一定要冷藏。
民權東路二段92巷中藏有不少美食，而諾緯手工鮮奶泡芙位在其中卻門面非常低調，一不注意就容易錯過，但豐富口味、價格親民的泡芙受到民眾喜愛，泡芙一出爐短時間內就被搶購一空，想嚐嚐這款巷弄美食甜點的話動作要快！
諾緯手工鮮奶泡芙
電話：02-2531-7568
地址：台北市民權東路二段92巷1弄1號
營業時間：12:00~18:00
週日公休
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