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秒殺甜點！ 行天宮超繽紛平價泡芙　口味多達15種 一出爐就被掃空

2019-05-03 15:57聯合新聞網 文／遊妤思

喜愛美味泡芙控的看這邊！位於行天宮附近巷弄中，藏有一家泡芙專賣店「諾緯手工鮮奶泡芙」，以親民平價的泡芙打響名號，每顆泡芙均一價格35元，買六個還送一個相當實惠，而且口味多元豐富多達15種選擇，時常泡芙一出爐很快就被搶購一空，也成了大台北的秒殺甜點。

行天宮秒殺甜點，超平價美味泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供，未經同意請勿轉...
行天宮秒殺甜點，超平價美味泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供，未經同意請勿轉載(以下同)
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每顆泡芙大概跟女生拳頭差不多大，擠入滿滿的奶油餡、水果，視覺效果很迷人，多達15種的泡芙口味：草莓鮮奶、芒果布蕾、鮮果布蕾、覆盆子鮮奶、蘋果派鮮奶、蘭姆葡萄、藍莓優格、香橙優格、卡布奇諾、抹茶鮮奶、紅豆鮮奶、香芋布蕾、芝麻布鄹、花生布蕾、瑞士巧克力，讓人很想每一樣的嘗試呀！

草莓鮮奶泡芙

草莓大顆飽滿，多汁但甜度稍低，可以中和鮮奶油的膩口，泡芙皮很酥。

草莓鮮奶泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
草莓鮮奶泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
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芒果布蕾泡芙

這款為店家季節限定口味，上層使用芒果慕斯搭配底下的鮮奶油，造就出層次口感，甜度高又香甜。

芒果布蕾泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
芒果布蕾泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
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芝麻布蕾泡芙

帶著芝麻微苦的香氣，芝麻滋味非常香濃，軟綿的口感多了布蕾的滑溜。

芝麻布蕾泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
芝麻布蕾泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
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藍莓優格泡芙

淺紫色的奶油餡吃得到甜甜的藍莓味，一樣底下都搭配著鮮奶油，少了水果的口感跟果香，這型泡芙吃多了容易膩口。

藍莓優格泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
藍莓優格泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
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覆盆子鮮奶泡芙

少女的粉色系洋溢著覆盆子的微酸果香，是女孩們會喜歡的口味。

覆盆子鮮奶泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
覆盆子鮮奶泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
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花生布蕾泡芙

少見用花生來製作成泡芙內餡，吃起來鹹甜鹹甜的滋味，入口當下驚艷的濃郁花生味，不愛吃甜食的朋友可考慮這款。

花生布蕾泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
花生布蕾泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
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抹茶鮮奶泡芙

抹茶控不能錯過，淡淡的抹茶味，有著少許紅豆增加口感。

抹茶鮮奶泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
抹茶鮮奶泡芙。圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
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現場不見得會全部口味一次到位，端看老闆當天現場製做出什麼口味，大眾最喜愛的草莓泡芙、芒果泡芙，也通通都是50元銅板有找，購買時店家還特別叮嚀如果一個小時內沒吃完一定要冷藏。

圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
圖／Ireneの吃喝玩樂授權提供
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民權東路二段92巷中藏有不少美食，而諾緯手工鮮奶泡芙位在其中卻門面非常低調，一不注意就容易錯過，但豐富口味、價格親民的泡芙受到民眾喜愛，泡芙一出爐短時間內就被搶購一空，想嚐嚐這款巷弄美食甜點的話動作要快！

諾緯手工鮮奶泡芙

電話：02-2531-7568

地址：台北市民權東路二段92巷1弄1號

營業時間：12:00~18:00

週日公休

泡芙水果抹茶下午茶咖啡

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