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圈粉系甜點大絕招！ 用這11款甜點打卡保證粉絲暴增

2019-04-29 15:30Taipei Walker

你還在為你的按讚人數無法提升嗎？美麗又美味的甜點就是你拉高人氣的大絕招，Taipei Walker要推薦你捨不得吃的11款超好拍甜點大盤點喔！

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★芙芙法式甜點

原為天才甜點師Camille創立的店，現在又有世界甜點冠軍AlexisBouillet加入擔任行政主廚，使得產品更具話題性。Camille對甜點天賦極高，她在法國習藝時認識Alexis，進而結為連理；Alexis曾服務於法國四季飯店及台灣STAY餐廳，年紀雖輕卻資歷豐富。工作時的Alexis是Camille的嚴師，對甜點的食材拿捏與造型要求，再細微也斤斤計較，其甜點有如藝術品，與法國同步流行。

小紅傘220元（前）／以經典黑森林口味去做翻轉，濃郁巧克力搭配有顆粒的櫻桃餡，超...
小紅傘220元（前）／以經典黑森林口味去做翻轉，濃郁巧克力搭配有顆粒的櫻桃餡，超可愛蘑菇造型讓人看了就想吃。碧空160元（後）／以法國水蜜桃果露、藍柑橘果露調製而成，漸層顏色有如藍天一般漂亮。
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【店家資訊】

地址：台北市內湖區內湖路一段388號2F（近捷運港墘站）

電話：（02）2627-5232


★My Dear Strawberries

2016年創立的My Dear Strawberries工作室，是全台首家創意草莓花束專賣，在網路上營造出好口碑後，為提供更好的服務，2018年底於京華城旁的靜謐巷弄，打造一處充滿少女心的質感實體空間，加入真材實料的草莓甜點饗宴，不時也舉辦各式包場活動。主理人是一對各自負責花藝與行銷的情侶，因緣際會下走進傳遞幸福與浪漫氛圍的草莓世界中，不侷限於台灣草莓季，而是嚴選自世界各地的進口草莓，在各式節日中提供美好的日常。

草莓冰淇淋160元（前）／將新鮮草莓直接融入香草冰淇淋中，可品嚐到多種口感的草莓...
草莓冰淇淋160元（前）／將新鮮草莓直接融入香草冰淇淋中，可品嚐到多種口感的草莓風味。草莓生乳160元（後）／於自製草莓果醬上加入新鮮牛奶與草莓，濃郁的口感最能感受所傳遞的真心。
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【店家資訊】

地址：台北市松山區八德路四段72巷16弄2號　

電話：（02）3765-2720


★SOLA日式棉花糖

以日本關西盛行的棉花糖為概念發想，店主人引進日本棉花糖機，搭配在地、成分天然的水果、茶葉磨粉作調味，結合嶄新包裝，創造有別於童年記憶的棉花糖，也不定期推出季節限定神祕口味。店家特別以 SOLA為名、即「天空」之意，希望帶給客人如置身雲朵般的甜蜜享受，如改良版的創意棉花糖冰淇淋捲，先以棉花糖包覆冰淇淋、甜筒脆片、果乾，再灑上調味，多層次的口感令人感到驚喜又甜蜜。

雲朵棉花糖 150 元／支／空氣感十足的雲朵造型棉花糖，讓人少女心噴發。
雲朵棉花糖 150 元／支／空氣感十足的雲朵造型棉花糖，讓人少女心噴發。
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【店家資訊】

地址：台北市萬華區西寧南路36-45號　

電話：（02）2381-7104


★金錦町

走訪金華街，一旁曾是日本公務員宿舍的老房子，歷經近1世紀的時空更迭，近年在北市府的「老房子文化運動」規劃下，進駐充滿創意的經營團隊，讓老宅重現新生力。其中一幢名為「金錦町」的空間，由文青系伴手禮甜點注入美學元素，以各式精巧質感的幾何甜點為日式宿舍妝點上繽紛色彩。著名的金箔蜂蜜蛋糕高雅誘人，常溫幾何蛋糕口感紮實綿密，造型也別出心裁。而後院的展覽空間也將定期更新，引人進入文化歷史和現代設計的魅力。

小胭脂220元／草莓慕斯加覆盆子果凍與紅莓海綿蛋糕碰撞出新口感。C.白日夢220...
小胭脂220元／草莓慕斯加覆盆子果凍與紅莓海綿蛋糕碰撞出新口感。C.白日夢220元／青蘋果慕斯加肉桂海綿蛋糕融合蘋果丁餡與全麥餅乾。
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【店家資訊】

地址：台北市大安區金華街84、86號

電話：（02）2396-1528


★白水café-restaurant

喜歡美食的淡水第三代在地人宇鈞，於食品相關產業工作數年之後，再度回到熟悉的老地方，營造這一處溫暖的美食空間。家裡原是經營「錦泉煤氣」，為延續上一輩的經營理念，將「泉」字拆為「白水」作為店名沿用，並於自行設計的三層樓空間中，以白淨的外觀、綠意的窗台、暖意的屋樑設計，同時綻放著宛如溫暖大家庭的熱情溫度，餐點部分也以精緻的高CP值呈現著，即便成立時間並不長，卻已深獲在地人以及國外旅客的喜愛與肯定。

白水鬆餅120元（前）／日系風格甜點，將一般鬆餅替換為銅鑼燒呈現，顛覆一般人對既...
白水鬆餅120元（前）／日系風格甜點，將一般鬆餅替換為銅鑼燒呈現，顛覆一般人對既定甜食的印象。白水奶茶120元（後）／採漸層視覺呈現，不甜膩的口感與鬆餅極搭。
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【店家資訊】

地址：新北市淡水區三民街14號

電話：（02）2625-3003


★PONPIE澎派

PONPIE的店名取自最初的網路工作室以派類甜點為主，也富有送禮款待的「澎湃」之意，去年在板橋巷弄內開設實體店面，增加許多運送不易的塔類甜點，主廚Ivan喜歡嘗試各種食材的味道，並加以運用組合在甜點之中，例如他曾使用香菜、八角等搭配巧克力製成甜點，非常享受製作甜點時的樂趣，口味要富有層次且和諧、外觀裝飾也不能少，每天約供應20種甜點品項，這些細緻甜點背後，有著想念兒時媽媽親手做蛋糕的初心，Ivan說，只要食材原料好，味道就不會差，強調在地食材與季節性的搭配，在這個他成長的板橋街區，他會不斷做出屬於PONPIE的在地滋味。

新鮮無花果塔140元（後）／使用屏東新鮮無花果，搭配番石榴果醬、卡士達內餡，滋味...
新鮮無花果塔140元（後）／使用屏東新鮮無花果，搭配番石榴果醬、卡士達內餡，滋味清新。我的藍莓夜140元（前）／在派皮中加入薰衣草籽，花香搭配藍莓乳酪與新鮮藍莓，揉合成新滋味。
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【店家資訊】

地址：新北市板橋區民權路202巷4弄1號（近捷運板橋站）　

電話：（02）2272-2224


★Bonnie sugar森林店

Bonnie sugar是一家源自高雄的手作甜點專門店，北上之後先於師大商圈開設分店，去年五月再開設森林店。擁有迷人笑容的老闆兔子笑著說，因為師大店的空間實在是太小了，為了提供一個更好的座位區給客人，讓他們能夠悠閒享受甜點時光，便決定再開一家店。以繽紛色系打造的門面充滿夢幻氣息，走進店裡，帶有工業風痕跡的空間個性十足，不但特別找來厚重鐵門區隔廚房，也刻意裸露屋頂管線設計；而大量運用乾燥花裝飾與入口處展售的日式雜貨區，則散發著濃濃文青味。店內除了供應手作甜點，也同時展售雜貨與少許服飾，是一間充滿溫暖氣息的甜點店，相當適合與三五好友在此度過愜意午後。

雙層小草莓蛋糕350元／四吋（後）／以巧克力蛋糕為基底，香滑奶油不膩口，再搭配草...
雙層小草莓蛋糕350元／四吋（後）／以巧克力蛋糕為基底，香滑奶油不膩口，再搭配草莓的酸甜滋味，美味無比。數量有限，建議預先訂購。B.好曖昧水果千層蛋糕250元／片（前）／店內近期推出的新品，吃得到綜合水果，除了水果，還推出巧克力、草莓、抹茶等四種千層口味。
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【店家資訊】

地址：台北市中正區北平東路9號（近捷運善導寺站）　

電話：（02）2393-5606


★時安靜好

時安靜好（Dessert smith）是Coffee smith 延伸出的甜點品牌，深藍色牆面與乾燥花樹彷彿走入靜謐的花園一角，甜點主打戚風蛋糕，預計推出15款不同甜點輪流供應，品名依聖經中15位天使長的名字命名，十分夢幻，例如「夏彌爾的羽毛」是法式檸檬塔，上層放著一朵玫瑰狀的小紅莓蛋白糖霜，「烏列爾之巔」則是巧克力戚風加上細緻的手工拉糖，甜點端上桌時華麗的盤飾讓少女們驚呼不已，美麗的圖案都是店員們親手畫上，襯著可口甜點彷彿精緻藝術品非常吸睛，飲品也加入韓國風行的獨角獸元素，在相機先食的潮流中引起不少人慕名前來拍照打卡。

夏彌爾的羽毛180元（前）／羽毛狀白巧克力、小紅莓蛋白糖霜、萊姆慕斯與法式檸檬塔...
夏彌爾的羽毛180元（前）／羽毛狀白巧克力、小紅莓蛋白糖霜、萊姆慕斯與法式檸檬塔組合而成，酸甜口感在味蕾交融。烏列爾之巔200元（後）／巧克力戚風蛋糕佐以巧克力甘納許與焦糖巧克力奶油，黃金色澤的手工拉糖增添華麗氣息，苦甜不膩的滋味讓人驚艷。
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【店家資訊】

地址：台北市中山區四平街2號（近捷運松江南京站）

電話：（02）2581-6622


★WakeWake 醒醒工作室

工作室是由三姊妹一起經營的預約制甜點店，不同於其他甜點店以大面玻璃窗引進自然光，門口極富趣味、超吸睛的粉色圓形旋轉門成為整間店的靈魂，如同走進精心佈置的展場般一步步帶領大家踏入她們的設計，正值不同年齡階段的少女們，在旋轉門前展現出不同姿態，活力十足的美好景象也成為這個空間的一部分。除了裝置藝術，她們認為食物最能貼近人心，因此以融合設計概念的餐點直接傳達他們的心意，例如招牌餐點「頑張って柴犬醬油糰子」，特別將柴犬製作成經典醬油糰子，讓療癒的柴犬模樣為到訪的每個人加油打氣。

富士小姐220元／蝶豆花氣泡飲加上富士山糰子的組合，帶來沁涼感受。
富士小姐220元／蝶豆花氣泡飲加上富士山糰子的組合，帶來沁涼感受。
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【店家資訊】

地址：桃園市楊梅區四維路29號　

電話：無


★風徐徐 HOMEBIBI

純白色與藍色搭配得恰到好處的屋子，簡單優雅的外型吸引目光。緊鄰窗戶旁的座位最受喜愛，桌面、牆上皆以乾燥花束點綴，整間店洋溢著美好氛圍。風徐徐HOMEBIBI是台北a day日常生活的二店，店主人笑著說，自從開了第一家店後，朋友總是會詢問什麼時候開二店，「因不想二店只是複製一家店，而是從在地出發重新企劃，期待為新竹咖啡館帶來更多的可能與有趣的新氣象。」簡單的理由萌生了這家小店。店主人希望這裡能夠延續一店美好的部分，分享生活品質，就像店名一般，隨著微風吹拂，不僅帶來閒適感，更能將美好的事物與大家分享。

白雲的眼淚200元（右）／氣泡水中加入以新鮮水果自製的果凍球，接著在上層放上棉花...
白雲的眼淚200元（右）／氣泡水中加入以新鮮水果自製的果凍球，接著在上層放上棉花糖，超吸睛的外型是來店必點品項！檸檬森林160元（左）／將檸檬塔元素拆解後，放進可愛的罐子，吃起來酸中帶甜，很好入口。
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【店家資訊】

地址：新竹市東區民權路102號

電話：（03）535-5571


★ivette café

ivette cafe是一家澳洲式咖啡店，老闆娘Ivette在澳洲生活十幾年，念書、工作，並結識她的先生，後來一起回到她的故鄉台中，開店、生根。進門後率先看到廚房中島的家居擺設，「就像來我家作客一樣。」親切爽朗的Ivette正在試新的咖啡豆，二樓則是種滿香草的溫室、雜誌區，還有select ivette選物店，好食物、好咖啡、好環境就是澳洲咖啡館的三大元素，攤開菜單，每道餐點都清楚標示所有食材與供應商，對美食有著極大熱忱的Ivette表示，健康飲食是選擇適合自己的食物，悠閒自在的氛圍來自了解自己的每一個選擇，這就是ivette cafe想呈現的生活風格。

季節水果沙拉起司熱鬆餅400元／熱呼鬆軟的鬆餅抹上一層楓糖漿，撒上季節水果與食用...
季節水果沙拉起司熱鬆餅400元／熱呼鬆軟的鬆餅抹上一層楓糖漿，撒上季節水果與食用花、香草，視覺與味蕾都繽紛了起來。
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【店家資訊】

地址：台中市西屯區朝富路120號

電話：（04）2254-5411


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甜點棉花糖咖啡

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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